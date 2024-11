Tomás Duval: “La oposición ataca a Tohá porque aparece como el eslabón más débil”

El 15 de noviembre es la fecha fatal para ministros y subsecretarios que tengan pretensiones parlamentarias de salir del Gobierno. En esa línea en La Moneda preparan un cambio de gabinete antes de esa fecha.

Quien no se encuentra en esa lista es la ministra del Interior Carolina Tohá, a quien las posibilidades de ser candidata presidencial del sector no la obligan a salir del Ejecutivo. Sin embargo, y si bien desde el oficialismo no existen apuros sobre su salida de Interior, la presión por su manejo del caso Monsalve podrían terminar apresurando su despedida del cargo.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre los impactos que aún se sienten en el Gobierno por el caso que involucra al exsubsecretario con el analista político y académico de la Universidad Central, Tomás Duval.

“Sin duda el efecto ha sido muy fuerte para el Gobierno, y en especial para el Presidente. El tema de fondo aquí es que el Gobierno ha tenido una falta de credibilidad en las versiones que están señalando al caso”, señaló el analista, en la línea de que las vocerías respecto al caso ―a cargo principalmente de las ministras Tohá, Orellana y el subsecretario Cordero― han chocado y debido actualizarse semana a semana.

Y más allá de quienes han intentado sortear constitucionalmente la crisis por parte del Gobierno, es la ministra Tohá la principal apuntada en La Moneda: tanto por la cronología de los hechos de la tercera semana de octubre como por sus dichos a posteriori.

“Sin duda es responsable y me parece que ella ha asumido ese rol de alguna manera. No ha tratado de explicar las 36 horas desde que se conoció el caso hasta la renuncia. Lo que pasa es que en ese lapso es donde se han producido demasiadas contradicciones y cuestiones que no son muy claras de su accionar”, analizó. En esa línea destaca que el peso no está recayendo sobre el Presidente Boric, aunque eso sólo a costa de su propia reputación.

Sin embargo, tampoco ve la salida de Tohá como una obligación para el Gobierno, debido a las implicancias políticas para el Ejecutivo, y que exceden la crisis misma. “Sin duda puede ser una salida que descomprima en la medida que esto siga adelante, pero me parece que sacar a la ministra Tohá también es un golpe político duro porque, hasta ahora, parecía una posible carta presidencial“.

En esa línea, el escenario presidencial que queda configurado para la mujer fuerte del Gobierno en caso de su salida “puede producir un efecto en cual esa candidatura está prácticamente sin opciones de llegar a la papeleta”.

No obstante, Duval destacó que Tohá es, respecto al Gobierno, en estos momentos “el eslabón más débil“.

“Ahí el Gobierno tiene una decisión bien compleja y difícil: si el caso sigue escalando me parece que no hay más que la ministra Tohá deje el cargo. Si no es así, me parece que tiene una ventana de oportunidad todavía en el gabinete”.

En esa línea también eso explica las repetidas embestidas en el Congreso que ha recibido la ministra por parte de la oposición, a lo que se suman la segunda vuelta en las elecciones de gobernadores del próximo 24 de noviembre: “la oposición está buscando en esta crisis sacar algún dividendo (…) es entendible que la oposición vaya sobre la ministra del Interior: sus críticas son bastante duras respecto a aquello. Si se abre una puerta en base a críticas al interior del oficialismo respecto de la figura de Tohá… yo creo que ahí tiene sus días contados”, sentenció, a pesar de que también hizo el punto de que esa fragilidad todavía no se expresa al interior de las fuerza de Gobierno.