Presidente Boric da portazo a cambio de gabinete: “A todos mis ministros los quiero trabajando”

El Presidente Gabriel Boric negó la posibilidad de un próximo cambio de gabinete, pese a la cercanía de la fecha límite para que personeros de Gobierno puedan salir en aras de competir en las próximas elecciones parlamentarias.

El Mandatario emitió las declaraciones en medio de la puesta en marcha de la Red de Empresas Chile Cuida, en La Moneda. “Yo sé que hay muchas especulaciones y que se habla mucho de cambio de gabinete”, partió Gabriel Boric.

“No hay cambio de gabinete, acá a todos mis ministros los quiero trabajando. Quiero a todos mis ministros trabajando de lleno en los compromisos para cumplirle a nuestra gente”, señaló el Mandatario, quien aprovechó la alocución para darle un espaldarazo a buena parte de sus ministras y ministros.

“Para enfrentar, como lo está haciendo la ministra Tohá, el tremendo desafío que es combatir a quienes pretenden socavar la convivencia en Chile, que son los delincuentes, el crimen organizado, el narcotráfico (…) Para seguir defendiendo los derechos de las mujeres, como lo está haciendo la ministra Orellana“, subrayó.

De esa manera el Presidente refuerza sus dichos durante el Consejo de Gabinete del día lunes. “Las soluciones no son con varita mágica, sino que son con trabajo, con responsabilidad, con persistencia. Y en eso no me cabe ninguna duda, porque lo he visto, que las policías, la Fiscalía, la Ministra del Interior y todos los equipos están completamente dedicados a que esto salga adelante“, destacó ayer al dar inicio a la instancia.

Asimismo también destacó las labores del ministro de la Segpres Álvaro Elizalde, de Vivienda Carlos Montes, de Transportes y Telecomunicaciones Juan Carlos Muñoz, de salud Ximena Aguilera y de Obras Públicas Jessica López.