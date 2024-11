“No tiene ninguna trascendencia”: la crítica de la Asociación de Fiscales a la lista de Hermosilla

“Yo creo que no tiene ninguna trascendencia”, fue la opinión del presidente de la Asociación de Fiscales, Francisco Bravo, sobre el esperado listado de fiscales y jueces que mantuvieron conversaciones con el abogado Luis Hermosilla, revelado ayer por su defensor, Juan Pablo Hermosilla, hermano del encarcelado penalista.

El anuncio del defensor, cuyo hermano está formalizado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos, fue calificado por parlamentarios como una “bomba de humo” y un “show televisivo” para buscar impunidad.

Y es que, si bien la lista de los hermanos Hermosilla incluye conversaciones con fiscales regionales, jueces y ministros del Poder Judicial, el contexto específico de cada interacción aún no ha sido completamente revelado. Además, en el listado figuran casos que ya se han hecho públicos, como los de Carlos Palma, Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus.

“Nosotros respetamos en general las estrategias que los defensores utilizan para poder defender los intereses de sus clientes, nos parece que los fiscales no tenemos mucho que decir ni opinar respecto de las definiciones jurídicas, incluso, las propios despliegues comunicacionales. Lo que vimos ayer no es habitual, no es una cosa que estemos acostumbrados a ver”, dijo el presidente de la Asociación de Fiscales en diálogo con Radio Universidad de Chile.

“Desde el punto de vista de los efectos jurídicos procesales, por así decir, que es lo que nos interesa a los fiscales, yo creo que no tiene ninguna trascendencia”, sentenció Francisco Bravo, para quien Juan Pablo Hermosilla buscaba “marcar una especie de punto político comunicacional según sus expresiones para frenar las filtraciones”. Además, “la verdad que creo que la mayoría de las personas que vio este punto de prensa se quedó con una sensación de gusto a poco”, añadió.

Nombramientos: “Ahí podría haber una arista”

El titular de la Asociación de Fiscales, quien es fiscal de la Zona Metropolitana Centro Norte, sostuvo que “no tiene nada de extraño, ni de malo, ni de reprochable, que un fiscal se comunique con un abogado”. O sea, explicó, “eso nosotros lo hacemos todos los días, es parte de nuestro trabajo”.

Ahora bien, Bravo precisó que, “si el tema está en que obviamente se han conocido algunas comunicaciones que son impropias, las que por supuesto, nosotros rechazamos, porque son comunicaciones que están al margen de lo que son nuestras funciones”. Además, “este jueves no conocimos el contenido tampoco, lo único que supimos fue que el abogado Luis Hermosilla se comunicó con estos fiscales sobre causas judiciales y con un par sobre nombramientos, creo que ahí podría haber una arista que podría generar cierta suspicacia”, agregó.

Francisco Bravo aseguró que no harán defensas corporativas si se llega a conocer que habrían fiscales detrás de las filtraciones sobre causas judiciales.

“Autosumario” en la Corte Suprema y crece presión sobre Fiscal Nacional

Cabe mencionar que, este viernes, María Soledad Melo, ministra vocera de la Corte Suprema, informó de la apertura de sumarios administrativos en contra de los supremos Mario Carroza y Manuel Antonio Valderrama. Esto por las revelaciones de Juan Pablo Hermosilla, quien los señaló (junto con otros 28 jueces y fiscales) como parte de los chats que sostuvo Luis Hermosilla con el mundo judicial.

Además, en su comentado punto de prensa, Juan Pablo Hermosilla reiteró su denuncia sobre el “cafecito” que sostuvo el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, con su hermano y Andrés Chadwick. Según un recurso de protección presentado por el defensor, el actual jefe del Ministerio Público les ofreció informarles sobre causas que afectaran a Sebastián Piñera. Esta información fue desmentida por Valencia y el exministro tomó distancia.

A raíz de esto último, los diputados Jaime Naranjo (PS), Alexis Sepúlveda (PR) y Jaime Sáez (FA) pidieron que el Fiscal Nacional reflexione sobre su permanencia en el cargo. En tanto, la oposición adoptó una postura cautelosa, llamando a esperar los resultados de las eventuales investigaciones antes de tomar decisiones.

El senador independiente Karim Bianchi reiteró esta postura. Dijo este viernes que la apertura del sumario pedido por los mismos Valderrama y Carroza en la Corte Suprema es “una señal positiva”. No obstante, exigió que el fiscal Ángel Valencia se autodenuncie, “para que existan todas las investigaciones después del cafecito que se tomó con Andrés Chadwick y el abogado Hermosilla para saber si hay o no responsabilidades”.

“Se requiere una fiscalía imparcial, una fiscalía limpia y no man para saber toda la verdad respecto de los hechos que se le están imputando”, concluyó el senador Bianchi.

Por su parte, la diputada independiente y querellante por tráfico de influencias en el Poder Judicial, Camila Musante, solicitó cambiar a la fiscal que lidera la investigación en esta causa, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, luego que esta confirmara y fuera nombrada en la lista de contactos de Luis Hermosilla, y debido a que “no resuelve con la suficiente rapidez las diligencias que le hemos solicitado”.

La parlamentaria y jefa del comité IND-PPD afirmó que el Ministerio Público tiene que dar una señal clara y contundente de que le interesa revisar quiénes son responsables del delito de tráfico de influencias en el Poder Judicial, a propósito de los nombramientos de Hermosilla. “Pero también de todos los antecedentes que han salido a la luz pública: el rol que jugó el ex fiscal Guerra a propósito de las causas de Penta y Dominga, y todo lo que se ha conocido en los últimos meses”.

“Y para eso requerimos de una Fiscalía que resuelva de manera rápida y oportuna”, cerró la diputada Musante.