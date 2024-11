Francisco Ugás presenta su renuncia al INDH: acusa que el ente no resguarda a defensores de DDHH

Síntesis generada con OpenAI

Francisco Ugás renunció como consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), decisión que anunció en la sesión del 11 de noviembre, citando la necesidad de proteger su integridad y dignidad tras un proceso de reflexión. Ugás enfrentó una solicitud de remoción de once parlamentarios de Chile Vamos, en relación con una querella presentada por el INDH sobre tráfico de influencias, solicitud que fue rechazada por la Corte Suprema el 4 de noviembre. Ugás expresó que el INDH no ha sido un espacio de protección y denunció ataques internos y externos que ya no está dispuesto a tolerar.

