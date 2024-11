Detención de Monsalve: oficialismo se cuadra con Boric y oposición insiste en salida de Tohá 

A un mes de la denuncia por abuso sexual y violación, y luego de que anoche se conociera el testimonio del padre de la denunciante, el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve (expulsado del Partido Socialista) fue detenido este jueves por la PDI.

“En Chile, nadie está por sobre la ley”. Esa fue la primera reacción a los hechos, expresada por el propio Presidente Gabriel Boric a través de sus redes sociales, pocos minutos después de la detención de Monsalve en Viña del Mar.

Quien realizó una declaración más extensa, aunque también a través de redes sociales, fue la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD). “Nuestra postura en el caso Monsalve ha sido que se investigue hasta el final, que se conozca toda la verdad y la justicia actúe”, partió señalando quien fuera la jefa del exsubsecretario y contra quien la oposición sigue arremetiendo y pidiendo su salida.

“La investigación avanza, la justicia está actuando, y el resultado debe ser que se conozca la verdad y se sancionen los delitos que correspondan. Solo así se puede dar respuesta a las víctimas, restituir la confianza social y reafirmar el Estado de Derecho”, añadió la ministra del Interior.

“Se está procediendo como obliga y ordena la ley”

Las reacciones del Gobierno fueron respaldadas desde el Socialismo Democrático al Frente Amplio. El jefe de la bancada de diputados del PS, Nelson Venegas, sostuvo que fueron “palabras que reflejan en realidad lo que está haciendo este gobierno, que está dejando que las instituciones funcionen”. A su juicio, “ese es un principio básico de la República, que no siempre ha sido respetado, no tenemos que olvidar que hubo una época donde, por ejemplo, habían algunos privilegiados que tenían clases de ética o que habían llamados de teléfono, que impedían medidas de esta naturaleza”.

Según el diputado Venegas, lo que ha ocurrido, en términos concretos, más allá de la “subjetividad” de las posiciones políticas y del “aprovechamiento político” que se quiera sacar, es que “se está procediendo como obliga y como ordena la ley”.

En esa misma línea se manifestaron desde el Frente Amplio. El diputado Diego Ibáñez planteó que Monsalve, “quien estuvo a cargo de la seguridad del país, hoy esté detenido, es una muestra de que nadie está por sobre la ley, de que no hay privilegios y de que por más poder que tenga una persona debe siempre someterse a un régimen penal con el principio de igualdad”.

Desde el partido del Presidente Boric esperan que se avance rápidamente en las diligencias, “que se cumpla el propósito de atender la denuncia de la víctima que es lo central y que en este caso se le comunique a todo el país que por más poder que tenga una persona siempre debe ser sometido, al igual que cualquier ciudadano, a un proceso penal sin ningún tipo de privilegio”.

Se espera que durante la formalización de cargos contra Monsalve (a realizarse mañana viernes a las 9:00) se le imputen los delitos de abuso sexual, violación consumada y violación tentada.

“Pasar de la agenda del escándalo a la agenda de la unidad”

Cabe mencionar que, tras evidenciarse un quiebre en la coalición gobernante, el oficialismo respaldó la decisión del Presidente Boric de no realizar un cambio de ministros, sobre el cual se había especulado que estaría marcado no solo por la fecha límite para presentar candidaturas parlamentarias, sino también por el caso Monsalve. La oposición ha insistido en la salida de la ministra Tohá a raíz de esto, pero los partidos de Gobierno buscan dar señales de unidad de cara a la segunda vuelta de la elección de gobernadores. Se advierte que la presión de la derecha podría incluso impactar las negociaciones parlamentarias, específicamente las del presupuesto.

En ese sentido, “espero que esto no sirva para que la derecha quiera, nuevamente, hacer un gallito político intentando rechazar algunas de las partidas importantes del presupuesto”, advirtió la diputada frenteamplista Ericka Ñanco, quien, tras la detención de Monsalve, hizo un llamado, a las mujeres que han vivido o que están viviendo algún tipo de violencia de género, a que puedan ser capaces de denunciar.

“El mejor ejemplo que nos puede demostrar la detención del exsubsecretario, por un caso tan grave como el delito de violación, es que ninguna mujer ni ninguna victima puede quedar sola. Nuestro gobierno se ha dedicado a entregar a las víctimas, la máxima protección y la máxima seguridad y así es cómo podemos demostrar que las instituciones están funcionando. Espero que así como se detiene al ex subsecretario, también se detenga a todas las personas que han cometido abuso, acoso o violencia de género”, concluyó Ñanco.

Desde la DC, partido que acompañó al pacto oficialista en las últimas elecciones regionales y municipales, el senador Iván Flores, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta, recalcó que, sin duda, el caso Monsalve “ha golpeado duro al interior del Gobierno”. Principalmente, agregó, “lo que importa, ha golpeado fe y la confianza de la gente en las instituciones”.

“No basta decir lo que es lo mínimo, igualdad ante ley y que nadie esta por sobre la justicia. Cuando se trata de una autoridad que comete delito, todo el rigor de la ley. Espero que se haga y luego podamos pasar de la agenda del escándalo a la agenda de la unidad. Tenemos demasiados problemas en Seguridad, en Salud, y ahora con un problema de crecimiento económico que va a rebotar en todos los ingresos permanentes”, alertó el legislador.

Chile Vamos confía en trabajo de Fiscalía y esperan que investigación sea transparente

Los jefes de bancada de Chile Vamos, Ximena Ossandón (RN), Jorge Guzmán (Evopoli) y Gustavo Benavente (UDI), valoraron la acción emprendida por el Ministerio Público al detener al exsubsecretario del Interior, y enfatizaron la importancia de una investigación rigurosa y transparente que no se vea afectada por “presiones externas”.

“Uno esperaría y las palabras del Presidente son las que corresponden, porque recordemos que con el caso Hermosilla, él fue el primero en salir a decir que estaba muy contento porque se había detenido a un hombre poderoso. Y bueno, así tiene que ser, hoy día que es más poderoso que un exsubsecretario del Ministerio del Interior y es por eso que el Presidente tiene que seguir en esa línea, que no cambie su posición porque aquí efectivamente nadie puede estar sobre la ley”, comentó la diputada Ximena Ossandón, jefa de bancada de Renovación Nacional.

Ahora, si la Fiscalía se ha tomado su tiempo, complementó Ossandón, “también hay que respetarlo”. Así lo dijo el padre de la denunciante ayer en una entrevista en televisión. La parlamentaria de RN resaltó que “la Fiscalía no tiene que actuar por la presión mediática o ciudadana que exista. Yo espero que esta sea una detención, una formalización que corresponda y que no pase como hemos visto en tantos casos, que los toman presos, los tienen dos días y después los sueltan. Entonces la gente al final no entiende nada. Uno tiene que agradecer al fiscal Armendáriz el proceso que se ha tomado. Probablemente ha recibido muchas presiones, pero tiene que hacer su trabajo para que no suceda lo que siempre pasa, que las personas entran dos o tres días en prisión preventiva y después para afuera”.

Desde Evópoli, el jefe de bancada, diputado Jorge Guzmán, señaló la necesidad de que esta investigación no solo se centre en la responsabilidad penal, sino que también abarque las implicancias políticas que podrían derivarse de este caso: “Los tiempos de la justicia, no son los tiempos de la política. Nosotros confiamos en el trabajo que está haciendo el Ministerio Público, creemos que se ha tomado el tiempo necesario para poder hacer una buena investigación, se ha tomado la determinación de hacer una detención el día de hoy respecto del ex subsecretario Monsalve, y vamos a estar muy atentos a la formalización, porque una cosa es lo que significa la responsabilidad penal del ex subsecretario, pero también vamos a estar atentos a la arista de la responsabilidad política”.

“Nosotros queremos saber qué pasó en el Ministerio del Interior, qué hizo la ministra, qué hizo el Presidente, y en razón de eso también poder tomar algunas determinaciones. Por lo pronto, vamos a estar muy atentos a la formalización y a los antecedentes que se pongan y se expongan en razón de ello”, agregó el diputado Guzmán.

Finalmente, el diputado Gustavo Benavente, jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente, expresó su confianza en el trabajo de la Fiscalía y en los procedimientos que han permitido llegar a esta detención: “No conocemos algunos antecedentes, seguramente la Fiscalía estaba preparando con sigilo todas las medidas necesarias para tener una detención y posteriormente una formalización con prisión preventiva y tratar de cerrar todas aquellas aristas que pudiesen a lo mejor que el tribunal aplique una cautelar distinta. Yo creo que aquí también hubo un buen trabajo de la Fiscalía, aunque a veces cuesta entender por qué en este caso sí y en este no. Pero yo creo que aquí hubo un buen trabajo la Fiscalía y se logró la medida que la fiscalía llevaba tiempo preparando”.

Demócratas cuestionan el actuar del Gobierno

A propósito de la detención del ex subsecretario Monsalve, los diputados y diputadas de la bancada de Demócratas han cuestionado la postura del Gobierno ante el polémico caso, argumentando que en este tipo de situaciones se debe priorizar la protección de la víctima. Asimismo, calificaron la detención como “tardía” y expresaron inquietudes sobre los posibles delitos posteriores cometidos por el exsubsecretario.

“Esperamos que pronto se inicie la formalización, nos habría gustado que se esclarecieran los otros delitos que se investigan. Entendemos que actualmente se está investigando el delito de violación, pero también quedan dudas sobre otros delitos, como obstrucción a la justicia. Aquí debemos darle garantías a la víctima, eso debe preocuparnos y por supuesto, que todo este proceso sea lo más rápido posible, porque no podemos tener situaciones en vilo tanto tiempo, debe existir igualdad de trato para todas las personas, sea autoridad o ex autoridad”, aseguró la jefa de bancada Demócratas, Joanna Pérez.

La diputada Erika Olivera agregó: “Aquí se han cometido muchos errores, el Gobierno demoró dos días en sacar a Monsalve de su cargo, no se aplicaron los protocolos ni las leyes correspondientes, lo que son pésimas señales para la víctima. Siempre debemos anteponer lo que ha sufrido esa mujer y su familia, porque horroroso y doloroso escuchar al padre que ha tenido que salir a dar la cara para que las autoridades en este país le crean a la víctima”.

“Existen muchas dudas respecto al procedimiento seguido por el Gobierno, una serie de contradicciones por parte del Ministerio del Interior, que señalan eventuales hechos graves de ocultamiento y encubrimiento. Incluso hay discrepancias sobre cuándo se enteró de esto la ministra Tohá. Sin embargo, nos parece que el Ministerio Público ha actuado correctamente, porque para formalizar a una persona acusada de eventuales delitos, es necesario contar con pruebas suficientes”, sentenció el diputado Miguel Ángel Calisto.