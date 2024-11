PDI investiga agresión xenófoba de chilena contra conductor de aplicación venezolano

La Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones de Santiago se encuentra realizando las primeras diligencias relativas a la agresión sufrida por un conductor venezolano, quien fue violentamente atacado por una joven chilena, luego de que esta subiera al vehículo que la víctima conducía y esta se indignara.

Su actitud, la forma en que insultó y golpeó al conductor, amenazándolo además con acusarlo de acoso sexual (sin que nada de eso hubiera ocurrido, como evidencia la grabación de los hechos, que quedaron registrados en una cámara que portaba el auto) han generado una oleada de indignación en redes sociales, donde el concepto de “flaite”, en referencia a la conducta de la mujer, era a las 15 horas de hoy trending topic en X.

Los hechos ocurrieron cuando el conductor recogió a la joven en Providencia, pidiéndole que suba al asiento del copiloto, dada la posibilidad de ser fiscalizado.

Aunque la agresora accedió, apenas se subió comenzó a maltratar al hombre, como lo evidencian las imágenes y el audio de la conversación, cuya primera parte (el video completo dura 13 minutos y se puede observar al final de esta nota) es del siguiente tenor:

Pasajera: No me podí’ subir adelante a la fuerza, poh huevón.

Conductor: No, pues entonces no se monte. No hay problema. Si quiere se baja, pero no me diga así, no me trate así.

Pasajera: No, tú no me tratís así, poh, porque me dijiste que me suba adelante para mirarme las piernas.

Conductor: Si se puede… ¿cómo? No, no, pero es que yo no le estoy diciendo nada malo. Si no, ¿qué le estoy diciendo? Si no, o sea, baja, mi amor. Bajése, eso es mejor, porque yo…

Pasajera: Llévame. Llévame.

Conductor: No, no, no. Yo no la he llevado.

Pasajera: Bueno, voy a llamar a los carabineros.

Conductor: Llame a los carabineros, porque usted me está tratando… usted me está tratando mal.

Pasajera: No, no, no, yo no te dije nada.

Conductor: Me dijo que… ¿Cómo me va a decir así si yo no le estoy diciendo nada?

Pasajera: Llévame al destino o llamo a loa Carabineros por acoso sexual.

Conductor: Bueno, por acoso sexual, ¿Pero que le estoy haciendo yo a usted, pues? No le estoy haciendo nada.

Pasajera: Llévame nomás. Ya es huevá con los venezolanos que hagan las huevás que quieran…

Conductor: Pero usted no tiene que tratar a uno así, ¿no?

Pasajera: Pero sí tú no me podías meter adelante a la fuerza. Erís un viejo culiao decrépito.

Conductor: Pero… pero yo lo que le estoy diciendo es que me pueden quitar el carro.

Pasajera: ¿Y es mi problema o es tuyo? Porque a mí me da lo mismo. Si tú trabajái en esto…

Conductor: Sí, sí, mi amor. Pero estamos…

Pasajera: Si yo me quiero ir atrás, es problema mío. No podís subirme aquí. Y menos si yo soy menor de edad. Imagínate, voy a los pacos y les digo que tú querís…

Conductor: Está bien, pero yo la estoy tratando bien. Yo no le estoy tratando mal.

Pasajera: Váyase a su país, a delinquir.

Luego de ello, la mujer llama a un sujeto al cual le dice que “me está obligando a subirme adelante, porque dice que la fiscalización y la huevá y el mismo, pero no es mi problema, pues huevón”, agregando que “el huevón quería bajarme del auto, igual que el otro huevón venezolano. Están terrible’ pitiaos estos feos culiaos”. Del mismo modo, le dice que ella lleva “un fierro”, en referencia a un arma de fuego.

Más adelante, junto con golpearlo dos veces en la cara lo sigue insultando, hasta que finalmente se da cuenta de que hay una cámara, pese a lo cual no deja de amenazarlo y de acusarlo de ser parte del Tren de Aragua.

Según fuentes de la PDI, la víctima se encuentra con su situación migratoria al día y tiene todos los permisos necesarios.

Al momento de interponer la denuncia, la víctima fue entrevistada en redes sociales, aseverando que dada la referencia a un arma temió por su vida. Del mismo modo, explicó que nunca le había pasado algo así y que tampoco había sido objeto de actos xenófobos.

Video completo de la agresión al conductor: