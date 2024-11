Monsalve negó al presidente haber tenido alguna relación “sexoafectiva” con la víctima

El actualmente detenido exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, le negó al Presidente de la República, Gabriel Boric, haber tenido alguna relación “sexoafectiva” con la mujer que lo denunció como autor de delitos sexuales en contra de ella.

Ese antecedente está contenido en la declaración que el mandatario prestó el 29 de octubre ante los fiscales del caso, en La Moneda, la que fue dada a conocer esta mañana en The Clinic.

Según dicho medio, cuando la ministra Carolina Tohá le informó de los hechos, el martes de 15 de octubre a las 16 horas, le dio a conocer la existencia de las denuncias por violación y abuso sexual en contra de Monsalve. “Además me informa que existía una investigación de la PDI por el acceso de él a cámaras de seguridad del hotel a propósito de ese hecho”, dijo el presidente.

La ministra también fue la primera en dar a conocer a Gabriel Boric que Monsalve había pedido a la PDI revisar las cámaras del hotel.

Luego de que citara al entonces subsecretario, este le dijo “que el día 22 de septiembre pasado salió a almorzar con una funcionaria de la subsecretaría a un restaurant y que después del segundo pisco sour ya no se acordaba de nada, hasta que despertó con ella a las 06:30 en la cama de su hotel. Me indicó además que había tenido una reunión previa con ella el 1 de septiembre, en que habían salido, según recuerdo al Costanera Center. En toda la conversación que tuve con él, me indicó que no tenía ninguna relación sexoafectiva con ella”.

En una narrativa que ha repetido hasta el cansancio, Monsalve le dijo que no se acordaba de nada y que pese a ello lo conminó a que le dijera toda la verdad: “me dijo que lo haría con lo que se acordaba. Solo los dos pisco sour del restaurant peruano y que después no sabía nada más hasta el día siguiente. En la conversación Monsalve me insistió que no recordaba nada, y me dijo que por eso la contactó a ella para preguntarle si ella recordaba, a lo que ella habría dicho que tampoco”.

También, según el presidente, el imputado “me señaló también que estaba preocupado por si lo habían drogado o algo similar. Le consulté si le habían robado algo y me dijo que no”.

Asimismo, declaró que “después de conversar con Monsalve el martes 15 en la noche, la ministra Tohá me señaló que esa noche la PDI iba a hacer diligencias en el hotel de Monsalve. El miércoles 16 en la mañana el jefe de gabinete de Monsalve, Gabriel de la Fuente, me informó que la diligencia del hotel se había efectuado entregando Monsalve su celular y habiéndose hecho una prueba de hisopado bucal”.

En cuando a la PDI, precisó que “con el director de la PDI Sr. Cerna conversé una sola vez de estos hechos, el día viernes de esa semana, cuando Monsalve ya había cesado en sus funciones. Le consulté de manera específica si lo denunciado era abuso y violación, que fue lo que la ministra del interior me había dicho, y él me ratificó que era así, que era por esos dos delitos”.

En cuanto a las cámaras, según lo publicado por The Clinic, el Director Cerna dijo a la ministra Tohá que se efectuaría una revisión a fin de determinar si es que Monsalve “había hecho mal uso de sus facultades al solicitar esta diligencia”, en referencia a las infracciones a la ley de inteligencia que actualmente son investigadas por la fiscalía centro norte, como parte de una indagatoria más amplia, por obstrucción a la investigación, que sin embargo aún no ha sido formalizada.