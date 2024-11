Visa Waiver y más: Tres preguntas al exembajador Arturo Fermandois

Cuando el entonces embajador en Estados Unidos del primer Gobierno de Sebastián Piñera, Arturo Fermandois (embajador 2010-2012), dijo que Chile estaba haciendo gestiones para entrar al programa Visa Waiver, hubo muchos incrédulos (me incluyo entre ellos). En febrero de 2024, Chile se transformó en el primer y único país latinoamericano en no necesitar visa para viajar a los Estados Unidos.

Fermandois explica, en esta entrevista, los efectos del nombramiento como secretario de Estado del senador del Partido Republicano Marco Rubio,que en enero pasado manifestó su preocupación por «las redes financieras de Hezbollah en Chile».

-¿El nombramiento de Marco Rubio como secretario de Estado es una mala noticia para la Visa Waiver?

-No necesariamente. Si bien el Partido Republicano y el nuevo secretario de Estado en particular tienen una visión severa en materia migratoria, el primer foco está colocado en las fronteras terrestres de EE.UU. En el caso de Chile, por cierto, les preocupa si el país es usado por inmigrantes que accedan vía nacionalidad chilena al Visa Waiver y eso les abra las puertas de Estados Unidos. Pero el punto crítico es el cumplimiento estricto de los tratados por parte de Chile, con sus exigentes intercambios de información electrónica, perfiles biométricos, la confiabilidad de nuestros pasaportes electrónicos y pasos fronterizos. Están en el Tratado PCSC, para combatir delitos graves, firmado hace más de diez años, cuando Chile ingresó al programa aprobado por nuestro Congreso en 2017, y en el Convenio de 2023.

Si Chile se atrasa o relaja en cumplirlos, arriesgamos el Visa Waiver, cualquiera sea el secretario de Estado. En todo momento, habrá que seguir estrechando relaciones con el nuevo secretario Rubio. Durante el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, tuvimos con el canciller (Alfredo) Moreno la oportunidad de conocer y estrechar lazos en Washington con el entonces senador por Florida y, en ese momento, estrella emergente del Partido Republicano.

-¿Qué elementos podrían jugar a nuestro favor para que no la retiren?

-Hasta ahora, Chile ha sido admitido y mantenido en el Programa Visa Waiver en base a su condición de buen socio de EE.UU., prestigio en Washington y cumplimiento progresivo, en el que el convenio para la Implementación del tratado PCSC firmado en 2023 fue muy importante. Recordemos que en mayo de 2023 el entonces presidente (speaker) de la Cámara de Diputados (House of Representatives), Kevin McCarthy, reclamó contra Chile por la creciente delincuencia chilena en California y el mal funcionamiento del Visa Waiver con nosotros. Ese reclamo fue muy dañino para el prestigio de Chile. El speaker es el segundo cargo más importante en el sistema político norteamericano.

Juegan a favor aquí los 200 años de relaciones diplomáticas bilaterales, 20 años del exitoso TLC, 10 de Visa Waiver y que este año entró en vigencia el tratado para evitar la doble tributación. Pero de ahora en adelante, Chile conservará el Visa Waiver solo si cumple oportuna y estrictamente con el intercambio de información digital que exige dicho convenio. El deterioro de la seguridad en nuestro país, su inmigración ilegal, junto a la prioridad en la agenda migratoria que ha colocado el nuevo Gobierno en la Casa Blanca, reducen a cero el margen para fallar en las obligaciones contraídas. Recordemos que el Visa Waiver es primeramente un acuerdo de cooperación en seguridad internacional recíproca con EE.UU.

-¿Cómo vislumbra las relaciones Chile-EE.UU. en este segundo Gobierno de Trump?

-Sabemos que el presidente Trump no favorece el multilateralismo, pero nuestros principales tratados con Estados Unidos son bilaterales. Otro punto sensible para el programa del nuevo mandatario es que, por ahora, las principales exportaciones chilenas a ese país no son manufacturas. Ambos elementos nos permiten proyectar una relativa mayor estabilidad.

Ambos países siguen siendo estrechos aliados y en esta segunda presidencia de Trump no hay razones para perder el ritmo. Chile tiene acuerdos bilaterales a nivel de estados con California, Massachusetts, y muchas iniciativas comunes en curso, en energías limpias, medio ambiente, ciberseguridad y otras. Este año, se tuvo en Washington una buena reunión de equipos de trabajo a nivel de subsecretarios. En 2025 se hará en Chile. Nuestro país tendrá además elecciones presidenciales durante el periodo del presidente Trump; ahí puede abrirse una ventana adicional de sintonía política. Tomemos nota que Argentina ya viene trabajando aceleradamente para tender un puente privilegiado hacia EE.UU. Ese es un camino correcto. Los flancos de cooperación beneficiosos para Chile en su relación con empresas del norte son innumerables.