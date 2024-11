Los gastos reservados de Monsalve: piden investigar más de $1.500 millones de la Subsecretaría

Una nueva arista surgió en el complejo caso judicial que involucra al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. En medio de la segunda jornada de formalización por los delitos de violación y abuso sexual, se dio a conocer una controversial información sobre el uso de los gastos reservados de la Subsecretaría del Interior.

De acuerdo con un informe entregado el pasado 30 de octubre por la propia cartera al Ministerio Público y a la Contraloría, el exfuncionario utilizaba dinero en efectivo, en lugar de tarjetas, para realizar pagos relacionados con su labor. Entre los gastos señalados en el informe se incluyen almuerzos en el Costanera Center (1 de septiembre) y el Ají Seco Místico (22 de septiembre), así como un viaje en taxi hacia el hotel Panamericano, hechos todos que forman parte de la denuncia en su contra.

El documento, consignado por el diario La Segunda, detalla —por ejemplo—el uso de los recursos correspondientes a los gastos reservados en 2022. En ese año, la subsecretaría había asignado un total de $481 millones para este concepto, y, si bien en enero no se realizaron retiros, entre febrero y diciembre se registraron movimientos importantes de dinero, entre ellos retiros de hasta $137 millones en diciembre. El saldo final de esta cuenta fue de $15 millones, que posteriormente fue reasignado a otras partidas dentro del presupuesto.

Pero el caso ha generado alarma, ya que, según el informe revisado por Contraloría, las rendiciones de cuentas de estos gastos, tanto del primer semestre de 2022 como del segundo semestre de 2023, se presentaron de forma generalizada, sin detallar los movimientos específicos, lo que ha dado pie a nuevas sospechas de irregularidades en el manejo de estos fondos.

Ante estos nuevos antecedentes, el diputado Andrés Celis (RN), quien actúa como querellante en el caso Monsalve, ha anunciado la ampliación de la querella para incluir una investigación sobre el uso de más de $1.500 millones de pesos correspondientes a los gastos reservados. El abogado querellante, Luis Cantellano, confirmó que la ampliación de la querella será presentada en los próximos días, lo que abre una nueva línea de investigación en este complejo caso judicial.

En paralelo, el diputado de la UDI Jorge Alessandri, indicó que pedirá al fiscal del caso, Xavier Armendáriz, levantar el secreto bancario de las cuentas del exsubsecretario Manuel Monsalve.

Además, este martes se conformó la comisión investigadora por el caso Monsalve en la Cámara de Diputados. Mañana se llevará a cabo la instalación de la comisión y se elegirá a su presidente. Desde la oposición, se señala que debería ser una mujer quien asuma la presidencia, dada la “sensibilidad” del tema. El oficialismo quedó en minoría.

Cabe mencionar que, el pasado 28 de octubre, el nuevo subsecretario del Interior, Luis Cordero, señaló que Manuel Monsalve contaba con recursos reservados asignados en función de su cargo. En dicha ocasión, el exministro de Justicia aseguró que si bien no poseía antecedentes sobre el uso que se le dio a dichos recursos, confirmó que sí serán investigados para esclarecer dudas.

Con la formalización de Monsalve en curso, se espera que el tribunal defina las medidas cautelares que el exsubsecretario deberá enfrentar, mientras la investigación continúa en torno a los presuntos delitos de abuso de poder y mal manejo de recursos públicos.

¿Pacto de silencio en La Moneda?

En paralelo a la “arista gastos reservados”, diputados UDI, liderados por Jorge Alessandri, Juan Antonio Coloma y Cristián Labbé, acusaron la existencia de un “pacto de silencio” al interior de La Moneda, luego que desde el Gobierno confirmaran que el Presidente Gabriel Boric, previo a que se conocieran públicamente los antecedentes, le informó a dos de sus principales asesores -Miguel Crispi y Carlos Durán- de la denuncia por abuso sexual y violación en contra del exsubsecretario Manuel Monsalve.

A ello, agregaron los parlamentarios gremialistas, se sumó la declaración de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien aseguró que fue el Mandatario quien instruyó a la exautoridad viajar a la Región del Biobío para informarle a su familia sobre la acusación que había presentado una funcionaria.

Por lo mismo, además de cuestionar las acciones adoptadas por el Presidente Boric y su círculo más cercano, los diputados Alessandri, Coloma y Labbé lo emplazaron a remover del cargo al jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, al igual que a su jefe de gabinete, Carlos Durán, advirtiendo que “fueron incapaces de dimensionar la gravedad de la crisis y actuar como hubiese correspondido”.

“Mientras más información se va conociendo, más involucrada pareciera estar La Moneda en este grave caso. Ahora resulta que no sólo el Presidente Boric y la ministra Tohá estaban enterados de la denuncia, sino que también los principales asesores del Mandatario, quienes tampoco fueron capaces de actuar como la circunstancia lo ameritaba. En vez de recomendar la salida inmediata del ex subsecretario Monsalve, como hubiese correspondido, prefirieron armar este verdadero pacto de silencio para actuar de manera oculta, sin que la opinión pública supiera, porque recién cuando este caso lo publicó un medio de comunicación es que reaccionaron”, criticaron los parlamentarios.

Producto de lo anterior, además de la salida inmediata de los dos asesores, los integrantes de la Bancada UDI también emplazaron a la máxima autoridad del país a “romper su silencio” frente a la denuncia que involucra al exmilitante socialista, reconociendo los errores que cometió el Gobierno.

Asimismo, reiteraron los cuestionamientos hacia el Mandatario por demorar casi 48 horas en remover del cargo a Manuel Monsalve, permitiendo incluso que viajara a la Región del Biobío y que asistiera al ex Congreso Nacional para defender el presupuesto de la Subsecretaría del Interior.

“En este minuto, lo único que cabe es que el Presidente Boric rompa el silencio que ha mantenido durante los últimos días, reconozca la seguidilla de errores que han cometido y adopte todas las decisiones que haya que tomar. Él fue quien autodefinió a su administración como el ‘primer gobierno feminista’ en la historia del país, pero en la primera oportunidad donde una denuncia involucra a uno de los suyos se olvidan de la denunciante, la relegan a un segundo plano y hacen todo a su alcance para protegerse. Ese va a ser el legado del Gobierno”, reiteraron los legisladores.

Desde la oposición también se ha solicitado una serie de diligencias contra personeros como la ministra Carolina Tohá, el director de la PDI, Eduardo Cerna, y funcionarios como Camilo Araneda, cercano al Presidente, a quienes se les ha pedido requisar sus teléfonos. Además, piden que, para garantizar mayor imparcialidad, Carabineros se encargue de investigar estas aristas.

Manouchehri: “Normalmente, eso es lo que hace un Presidente: entregarle la información a sus asesores”

El diputado Daniel Manouchehri (PS) se refirió nuevamente al caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, destacando la importancia de una investigación exhaustiva. “Nosotros creemos que el Caso Monsalve se debe investigar hasta el total esclarecimiento de los hechos. Los responsables deben pagar con el máximo rigor de las penas”, afirmó el legislador.

Respecto a la posible intervención del Presidente Gabriel Boric y sus asesores, Manouchehri indicó que es normal que el Mandatario consulte con su equipo cercano. “Normalmente, eso es lo que hace un Presidente: entregarle la información a sus asesores y tomar decisiones en base a lo que le digan. Y en eso no veo nada extraordinario respecto de lo que habitualmente acontece en este tipo de casos”, explicó.

Consultado sobre si la situación aumentaba la presión sobre Miguel Crispi, jefe de asesores del Presidente, Manouchehri señaló que corresponde al propio Presidente evaluar el desempeño de su equipo. “Es parte de un diagnóstico que el Presidente tiene que hacer respecto de sus asesores, si lo asesoran bien o mal. Pero siempre, finalmente, la decisión es de la persona que recoge esas opiniones, si las toma en consideración o no. Esa es una decisión absolutamente personal del Presidente respecto de quiénes lo asesoran”, comentó.

En cuanto al “silencio” del Presidente Boric durante su gira internacional, Manouchehri defendió la postura del Mandatario. “El Presidente habló al principio de esto. Habló además de una manera incluso que algunos criticaron por ser excesiva, estuvo prácticamente una hora hablando del tema. No es cierto que no haya hablado sobre el caso. Creo que lo ha afrontado con transparencia y de frente”, expresó. El diputado señaló que, a su regreso a Chile, Boric no tendrá problema en seguir abordando el asunto.

Sobre las declaraciones del Presidente y la ministra del Interior, Carolina Tohá, ante la Fiscalía, Manouchehri subrayó que no ha habido contradicciones entre ambos. “El Presidente ha sido claro y la ministra Tohá también, y más aún, han declarado ante la justicia. No hay que buscar lecturas entre líneas ni suposiciones. Lo relevante aquí es que se investigue el caso de la acusación de violación con el máximo rigor de la ley”, enfatizó.

Finalmente, respecto a las críticas sobre el rol de Monsalve en relación a los eventos del 22 de septiembre, Manouchehri no dudó en calificar su actuación como inapropiada. “Monsalve, además de estar sindicado por este delito, actuó de la peor manera posible. En lugar de dar la cara y asumir su responsabilidad, instaló teorías conspirativas y operó de manera muy complicada, parece que fuera fuera de la ley. Él debió haber renunciado desde el primer minuto, y si lo hubiese hecho, posiblemente hoy no estaríamos discutiendo estos temas”, concluyó el diputado.