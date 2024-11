Como agua y aceite: la polarizada batalla entre un republicano y un PS por el Gore de O’Higgins

A 72 horas de la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores regionales de Chile, el balotaje se concretará en las zonas en donde ninguno de los candidatos superó el 40% de los votos en los pasados comicios. De las 7 regiones donde se enfrentan candidatos del oficialismo y la oposición, una que genera expectación es O’Higgins, donde las miradas observan la performance del único postulante del Partido Republicano, Fernando Ugarte, que se mide con un candidato de gobierno, el socialista Pablo Silva.

Según explican en el oficialismo, los parlamentarios que adhieren al Presidente Boric en la región también tienen cierto nerviosismo, ya que –aseguran–, de perder Silva ante Ugarte, las reelecciones se harían más difíciles, considerando que de las 33 comunas la oposición tiene una leve ventaja en alcaldes.

En la llamada “zona huasa” el actual gobernador, Pablo Silva (PS), deberá defender su cargo ante el hombre del Partido Republicano, Fernando Ugarte, un periodista que ha trabajado como asesor del diputado por Vitacura de la derecha dura, Cristián Araya.

En la primera vuelta, Silva arribó en primer lugar con 32,1% de los votos y la candidatura presentada por el Partido Radical obtuvo 8,6%. Por su parte, Ugarte, logró un 22,2% y en Chile Vamos advierten que en total los 4 candidatos opositores sumaron 53% de los votos. Por esta razón esta elección se prevé estrecha y de resultado incierto.

Los candidatos están optimistas. Ugarte afirma estar 1.8 puntos sobre su rival y Silva indica que es él quien está arriba por 5%.

Fernando Ugarte Tejada, nacido en Paine y que dice residir hace 15 años en Requinoa, fue asesor de tres directores de Gendarmería durante el primer Gobierno de Piñera. En Republicanos destacan además que en el segundo mandato del expresidente fue uno de los hombres clave de la Subsecretaría de Prevención del Delito –cuando la subsecretaria era Katherine Martorell– y en la Oficina de Coordinación Regional de Seguridad Pública de Rancagua, por lo que “su experiencia en materias de seguridad es amplia”, dicen.

“Necesitamos hoy día una inversión real en infraestructura para la región. Porque hoy para desarrollar turísticamente, por ejemplo, Pichilemu, yo necesito que Pichilemu no solo tenga una buena carretera de dos pistas de acceso, sino que tenga alcantarillado; que el hospital pase a ser de alta complejidad. Si queremos tener agroindustria, tenemos que tener carreteras que lo permitan. Uno de mis compromisos es la conectividad, que es una deuda que existe hace mucho, como los pasos fronterizos –dos proyectos que tienen más de 20 años– Las Leñas en Machalí y Las Damas en San Fernando. Son cosas que acá dependen de gestión política que el gobernador regional hoy día no hace”, dice Ugarte.

Apoyos cruzados que se niegan por ambas partes

Fernando Ugarte descarta que haya alcaldes opositores respaldando en secreto a su contendor. Por el contrario, sostiene que sí hay alcaldes oficialistas apoyándolo a él. Asegura que hay concejales y consejeros regionales de las tres provincias que “le han manifestado su apoyo públicamente”.

En el PS afirman que varios alcaldes de derecha no están apoyando a Ugarte, sino que a la carta oficialista. “El alcalde de Santa Cruz es uno que ha mostrado cercanía y su apoyo reservadamente, pero es un síntoma. También a lo menos otros cinco alcaldes de las tres provincias”, dice un alto dirigente de la colectividad de Salvador Allende. A su favor juega que claramente el senador más influyente de la región, Juan Luis Castro (PS), no apoya a Silva. Incluso en la oposición no descartan que vote por Ugarte como otros diputados del bloque de gobierno.

En el caso del senador Castro, este mantiene una diferencia histórica con Silva, quien es un hombre cercano al exsenador Juan Pablo Letelier, con quien el doctor socialista mantiene diferencias desde hace una década.

Los parlamentarios señalaban que le faltaba acento regionalista y recordaban la broma inexplicable y sin ninguna gracia que realizó Silva en un acto público en la Universidad de Rancagua: “Alcalde, muchas gracias por la invitación. Saludarlo junto con su señora, que lo acompaña. Saludar al senador, al consejero, a las señoritas… no me quedé muy convencido de eso de ‘las señoritas’, que las tres son señoritas las concejalas, así que vamos a creer eso”, fue el saludo del gobernador regional en la actividad.

El PS sostiene que la única parlamentaria que ha hecho campaña visiblemente por él ha sido Alejandra Sepúlveda. No obstante, en el círculo más estrecho de Silva aseguran que poco después se reunió con las tres concejalas de Coinco para ofrecerles disculpas e hicieron las paces y que todo era un malentendido.

También destacan que ha sido ampliamente reconocido en la comunidad de la región el hecho de que logró entregar a las 33 comunas clínicas móviles para atender las necesidades de salud primaria de la población más humilde y alejada de sectores urbanos. Según los socialistas de Rancagua, se destaca el proyecto con el que entregó 40 patrullas preventivas, compuestas por un inspector y un carabinero, que patrullan diversos sectores con mucha coordinación, y medidas antidelincuencia que –afirman– Silva espera profundizar.

“Una de las diferencias más importantes es que Pablo Silva es una persona de la región. Conoce cada rincón del territorio, sus problemas, sus dificultades. Silva además conoce el trabajo desde el punto de vista de la administración pública, la administración completa del Estado, dado que trabajó en la Municipalidad de San Vicente. Y yo creo que nosotros no podemos improvisar. O sea, la región es muy importante para el concierto nacional y una autoridad tan importante como es un gobernador regional, no se improvisa. Otro factor es que él ha sido permanentemente un gobernador transversal, que ha trabajado con todos los sectores políticos y eso lo han reconocido, lo han manifestado ya tanto los alcaldes como alcaldesas”, dice la senadora Sepúlveda.