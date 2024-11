En EEUU “nadie se ha quejado”: la comentada comparación del CEO de Enel sobre cortes de luz en Chile

El CEO de Enel se refirió por primera vez a los cortes de luz que afectaron a la Región Metropolitana en agosto, tras un evento meteorológico que interrumpió el suministro eléctrico, y cuyo tiempo de reposición fue altamente criticado. En entrevista con El Mercurio, Giuseppe Turchiarelli defendió la postura de la compañía, señalando que este tipo de situaciones son inevitables y puso el foco en la reacción de las autoridades estadounidenses ante crisis similares causadas por tornados.

“En Florida (EE.UU) se han quedado dos semanas sin luz, nadie se ha quejado, aquí estamos hablando de un país que tiene un tornado tres o cuatro veces al año. Entonces, es un país que hubiese podido gestionar eventos de este tipo. El punto es que eventos de este tipo no se pueden gestionar”, afirmó Turchiarelli.

El CEO de Enel fue tajante al señalar que la dificultad no radica en la falta de preparación, sino en la magnitud de los fenómenos naturales. “Eso es el tema. Se puede suavizar el efecto, se puede tratar de encontrar la forma para recuperar anticipadamente, pero, ¿qué nos hace pensar que si en Estados Unidos no han logrado y no logran desde años gestionando este evento, aquí se puede gestionar?”, agregó.

Las declaraciones de Turchiarelli no pasaron desapercibidas y fueron contestadas por el ministro de Energía, Diego Pardow. El secretario de Estado acusó que, durante la crisis de agosto, Enel destinó menos recursos en comparación con otras distribuidoras que operan en el país. “No hace falta mirar otras latitudes, basta con mirar el desempeño de otras distribuidoras en otras regiones del país o incluso en otras comunas de la misma ciudad”, enfatizó Pardow.

El diputado independiente Rubén Oyarzo tildó de “impresentable” los dichos del del CEO de Enel. En ese sentido, lo emplazó a “si no está en condiciones de asegurar la continuidad del servicio, debe renunciar a la concesión”.

El parlamentario de la bancada de Demócratas y Amarillos enfatizó que “es bien impresentable que una empresa transnacional como Enel pretenda incumplir contratos que tiene Chile, comparando lo que podría ocurrir en otros países como Estados Unidos”. El diputado Oyarzo recalcó que “si Enel no está en las condiciones de asegurar la continuidad del servicio, tal como lo vivimos en invierno cuando el sistema colapsó y la empresa no dio respuesta de manera oportuna, entonces lo que debe hacer es renunciar a mantener la concesión eléctrica en nuestro país”.

Finalmente, y respecto a la comparación, el legislador indicó que “si en Estados Unidos las normas son más laxas, entonces Enel está a la altura de ese estándar, pero en Chile debemos respetar los contratos y se debe otorgar un servicio de calidad que a los usuarios que, lamentablemente, están cautivos de este monopolio y por la pésima calidad del servicio, tal como quedó demostrado en el invierno pasado”.

Cabe mencionar que, según consignó el matutino, desde la empresa aseguraron que un eventual cambio en el operador en la red no va a evitar que se repitan crisis como las de agosto, y dijeron estar dispuestos a invertir.

Ante las críticas y la creciente demanda de soluciones más eficaces, Turchiarelli anunció un plan de inversiones de US$ 400 millones entre 2025 y 2027, que incluiría medidas como la instalación de medidores inteligentes, el soterramiento de cables y otras mejoras en la infraestructura.

El CEO de Enel aclaró, no obstante, que estos ajustes tendría un impacto mínimo en las tarifas, estimando un aumento de entre el 3% y el 5%. Además, subrayó que para abordar adecuadamente la frecuencia e intensidad de los eventos climáticos, se necesitarían cambios en el modelo tarifario actual.

En cuanto al proceso de caducidad de la concesión de Enel Distribución anunciado por la autoridad, aseguró que según abogados de la empresa y externos que fueron consultados, este no se ha iniciado y que partirá recién cuando el Presidente de la República emita un decreto al respecto. “Estamos tranquilos y confiados en que la situación se solucionará prontamente”, concluyó.