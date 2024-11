Oficialismo hace autocrítica en el Bío Bío tras derrota de Navarro: “No tuvimos el mejor candidato”

Los resultados en la segunda vuelta de gobernadores regionales fueron tajantes en el Bíobío: Sergio Giacaman (UDI) se impuso con el 72,65% de los votos (489.797) a su contendor, Alejandro Navarro (Ind.-FRVS), quien sólo logró concitar el 27,33% (184.215).

“Yo me hago cargo de mis luces como de mis oscuridades”, declaró el candidato perdedor al conocerse los resultados. “Hay quienes atribuyen esto al tema de Venezuela, bien puede haber jugado un rol, no lo aclaramos lo suficiente pero no creo que sea determinante”.

Las autocríticas en el oficialismo no se hicieron esperar. El senador por la región, Gastón Saavedra (PS), estuvo entre los primeros. “No tuvimos el mejor candidato, no tuvimos un programa que hiciera eco en la población y que tuviera como resultado retribución el respaldo al candidato”, señaló el parlamentario, a lo que sumó una ausencia de unidad de cara a la figura de Navarro.

“Faltó claramente la unidad del más amplio arco de apoyo social y político para la candidatura. No tuvimos el centro político, esencialmente”, lamentó también Saavedra.

El análisis de Saavedra no fue el primero de su tipo: el pasado 18 de noviembre el senador ya había advertido en Al Pan Pan del error de no haber realizado primarias para determinar el nombre que representaría al sector. “Ya es hacer leña del árbol caído y ya está. Él es nuestro candidato y hay que asumir también con autocrítica. ¿Por qué no efectuar una campaña en primarias para seleccionar el candidato? Pero eso era mucho tiempo atrás. Hoy es nuestro candidato y hay que hacer campaña por él”.

La línea fue la similar a la adoptada por la exdelegada presidencial en el Bío Bío, Daniela Dresdner (FA). En conversación con Radio Biobío atribuyó la derrota a la vinculación del candidato con el régimen de Venezuela, y en particular a su defensa de la figura del presidente del país. Nicolás Maduro.

“Es un candidato que todos podrían tratar de minimizar por el tema de Venezuela. Pero la democracia es un tema extremadamente importante para nuestro país y nuestra ciudadanía“, señaló Dresdner.

“Creo que la democracia debe estar por sobre todo, independiente de las ideas de las personas. Claramente es algo que enturbia los discursos, y es algo de lo que nunca se pudo salir“, zanjó.