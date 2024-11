Denuncia contra el Presidente Boric: más dudas que certezas

Una serie de dudas han surgido en las últimas horas respecto de la denuncia presentada en la Fiscalía de Magallanes por parte de una mujer que culpa al Presidente Gabriel Boric de haber difundido imágenes de ella desnuda, las que dice estaban en un pendrive que desapareció desde su escritorio hace 10 años, cuando realizaba su práctica profesional en la Corporación de Asistencia Judicial de Punta Arenas, donde fue compañera del actual Mandatario.

Según esta versión, que respalda el amigo de la denunciante, el abogado Jaime García Bozzo, la mujer este año “navegando por internet” se encontró con fotos suyas desnuda, que la llevaron a concluir que esas imágenes eran las que estaban contenidas en el pendrive, que se había perdido hacía 10 años. Dado que por entonces compartía oficina durante la práctica con el ahora Presidente, concluye que detrás de la difusión podría estar el actual Mandatario, razón por la cual presenta una denuncia contra Gabriel Boric y todos los que resulten responsables.

Esta versión, sin embargo, se contradice con las pruebas presentadas por el abogado del Presidente a la Fiscalía y que consisten en 25 correos electrónicos que darían cuenta de un acoso sistemático de parte de la denunciante hacia el actual Mandatario. Entre estos correos, hay uno fechado 26 de abril de 2014, en cuya posdata le dice:

“No le muestres las fotos a nadie más ya? Son solo para ti, es la primera vez que me expongo tanto para alguien. Como dice la canción de Los Tres, love for ever and ever, mejor no peliemos y amémonos eternamente, please. Lindo hermoso tu, el mejor rey (muchos corazones)”.

En las pruebas enviadas a la Fiscalía se señala que, junto a ese correo, se adjuntaron 7 archivos fotográficos con material de carácter explícito por parte de la remitente.

El Mostrador tomó contacto con el abogado García Bozzo, quien junto con confirmar que mantiene una amistad de antigua data con la denunciante, aseguró que no tuvo conocimiento de la denuncia realizada por su amiga cliente, a quien llama “la supuesta víctima”, sino hasta que fue llamada por la Fiscalía para corroborar los hechos de la denuncia.

Ante la pregunta sobre la aparente contradicción entre lo que señala la denunciante sobre difusión del contenido del pendrive extraviado 10 años antes, y los correos electrónicos que darían cuenta de un acoso sistemático de parte de la mujer al Presidente, García Bozzo señala que ella le manifestó que dichos correos aportados por la Presidencia a la Fiscalía no los reconocía como propios.

-¿Su clienta le dijo que los correos serían falsos?

-Yo no puedo cuestionar la veracidad de los correos, solamente le digo lo que ella me ha señalado, de hecho, como le reitero, no es mi clienta todavía porque no hay un caso, pero lo que me ha señalado es que ella no reconoce la autoría de esos correos. Pero le soy sincero, no sé si en su minuto hubo un envío de imágenes a él o no. En eso, yo soy bastante serio, no tengo la certeza.

De acuerdo al relato que el abogado ha difundido, la mujer navegando por internet se encontró este año, en una fecha no precisada, con sus fotos explícitas en la red.

-¿Cuándo y cómo encontró esas imágenes?

-No lo sé, solamente sé que ella se entera este año 2024, y ya se realiza la denuncia. El mes y hora exacta no, no la manejo. No soy el vocero de ella, no le he preguntado dónde las encontró, porque a mí también me interesa saber, créeme, si es en una página porno, o en una red social, esa parte todavía no la manejo, porque como le digo, todavía yo no soy abogado de ella.

Las causas

Independientemente de las dudas que genera el caso y las aparentes contradicciones que son materia de investigación, durante la jornada de hoy se sumó la viralización de un video que muestra un asalto ocurrido el 9 de noviembre de este año en una estación de servicio de Villa Alemana, donde se observa a la denunciante del Presidente completamente fuera de sí, que roba algunos comestibles y bebidas, para luego huir del lugar a bordo de un Suzuki Swift blanco.

Tras ello, la mujer fue detenida en su domicilio, en Peñablanca, y al día siguiente no solo fue objeto del control de detención, sino también de un juicio abreviado, en el cual ella aceptó responsabilidad en los hechos, por lo cual fue condenada a una pena de tres años y un día por el delito consumado de robo con intimidación, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva. Tres ello, fijó su domicilio en La Serena.

Lo más peculiar de todo, sin embargo, es que como se aprecia en las imágenes y como es comprobable en el Registro Civil, la patente del móvil en que ella huye del lugar, evidencia que el propietario de este vehículo es Jaime García Bozzo.

-En el caso del robo de noviembre, su clienta huye del lugar en un vehículo que está inscrito como de su propiedad

-Eso es cierto. Le explico. Como le señalé yo tengo con ella una relación de amistad, no es relación cliente-abogado. Ella, en ese momento no tenía el tema patrimonial para el auto, así que yo adquiero el auto, pero ella me lo pagó interiormente y aún no se hace la transferencia.

Aunque el abogado señala que su relación “no es abogado-cliente”, lo cierto es que en esta causa en donde la mujer huye en un vehículo inscrito a su nombre, sí fue su abogado, como quedó reflejado en la audiencia donde ella fue condenada y, también, como lo muestra la documentación judicial. Aparte de este caso, fue también su defensor el 5 de junio de este mismo año, cuando fue acusada de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar, aunque resultó absuelta. De acuerdo con la acusación, el 26 de enero de este año la mujer llegó en estado de ebriedad a visitar a su hija al departamento de su exesposo, en la misma comuna, a quien habría amenazado de muerte, aunque el Juzgado de Garantía determinó que la prueba de la Fiscalía no era de suficiente entidad como para condenarla.

Según The Clinic, además, el 26 de septiembre de este año fue denunciada también por lanzar objetos desde el balcón de su departamento hacia los autos estacionados abajo.