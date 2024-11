Senado aprueba Presupuesto 2025 con gastos reservados a Interior y test de drogas al Presidente

Con 37 votos a favor y sólo uno en contra la Sala del Senado aprobó la Ley de Presupuesto 2025, dando por finalizado su ciclo de discusiones en el Congreso y dejándola lista para ser despachada a ley.

El texto terminó su ciclo de discusiones dos días antes del plazo legal para su despacho, que se cumplía este viernes 29 de noviembre. Horas antes la Cámara de Diputadas y Diputados había visado también la partida general, con 106 votos a favor y 16 en contra, además de 4 abstenciones.

Recordemos que en tercer trámite los diputados rechazaron 18 de los puntos aprobados previamente en el Senado, lo que ocasionó que debieran ser revisados por una comisión mixta durante la jornada de ayer.

El trámite, que se extendió por cuatro horas, vio la reposición de una serie de recursos, entre ellos los relativos a la Defensoría Penal Pública, al Servicio Nacional de Alcohol y Drogas (Senda), al Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) ―en específico, los del programa de apoyo a las PYME afectadas durante el estallido social de 2019― y a la Secretaría de Comunicaciones (Secom). Esta última debió ver recortados sus fondos a $400.000.000 desde $542 millones.

Entre las medidas destacadas, se aprobó la reposición de los gastos reservados de la Subsecretaría del Interior, no obstante aumentó el estándar de exigencia para su rendición, la cual deberá ser presentada ante el Congreso en sesiones secretas. Para estos fines se acordó presentar un proyecto de ley en el primer semestre del 2025 (y luego de la aprobación del Ministerio de Seguridad).

Gobierno acudiría al TC por test de drogas

Y si bien, La Moneda logró una serie de victorias y derrotas en la tramitación del proyecto, una de las propuestas más polémicas sí logró ser visada dentro de la partida: la obligación del Presidente y sus ministros de someterse a un test de drogas de manera semestral.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, expresó su molestia con la moción, señalando que no corresponde una de esa naturaleza en la discusión presupuestaria: descartó que sea “un vehículo legislativo para cualquier materia que surja, por muy encomiable, por muy meritorio que sea. Eso no quiere decir que tenga que reflejarse o resolverse a través de una glosa presupuestaria“.

Por lo mismo adelantó que el Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional en las materias en que estima se aprobaron glosas que escapan del marco constitucional de la ley de presupuestos.

“No voy a entrar en el detalle de cada una de ellas porque es importante enfatizar el criterio. No es que uno esté a favor o en contra del contenido de esa glosa, el tema es si esa es una materia que se puede aprobar o no. Que se aprobó respetando la normativa constitucional sobre facultades de parlamentarios y ejecutivas en la formación que se refiere a lo que es el objeto de la ley de presupuesto, incluyendo también su glosa. No es que estemos a favor o en contra de lo que se estableció respecto a la ley Lafkenche o respecto de los test de drogas o una multiplicidad de otros temas”, explicó el titular de Hacienda.