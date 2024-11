Senadores presentan reforma al sistema político: perderían escaño quienes renuncien a su partido

Los senadores Alfonso de Urresti (PS), Luz Ebensperger (UDI), Gastón Saavedra (PS), Rodrigo Galilea (RN) y Ricardo Lagos Weber (PPD) presentaron la tarde de hoy un proyecto de reforma constitucional que busca modernizar el sistema político y electoral chileno. La iniciativa apunta a mejorar la representatividad, transparencia y gobernabilidad de las instituciones democráticas, abordando problemas que afectan la confianza ciudadana.

El proyecto propone medidas como la redistribución de escaños parlamentarios según la población de los distritos, con actualizaciones cada diez años, y un umbral mínimo del 5% de los votos para que los partidos accedan a la Cámara de Diputados.

Además, incluye la cesación inmediata del cargo de parlamentarios que abandonen el partido por el que fueron electos, o que efectúen un cambio de tienda: de darse el caso, serían reemplazados en el escaño por una persona a elección del partido. La medida, explican los senadores, está pensada para asegurar tanto la lealtad como la probidad de los miembros del Congreso.

Para 2025, se contempla una norma transitoria que reduce este umbral al 4%, facilitando la fusión de partidos.

Asimismo, el proyecto establece la prohibición de listas exclusivamente conformadas por candidatos independientes y reglas estrictas para el financiamiento y disolución de partidos, inspiradas en modelos internacionales como Alemania y Perú.

“Este es un proyecto bien consensuado, bien trabajado, pero que abre un debate precisamente para tener un sistema más representativo y con mayores niveles de gobernabilidad”, afirmó el senador De Urresti, destacando el enfoque en fortalecer la disciplina partidaria y la transparencia en los partidos políticos.

Idea a la que se plegó la senadora Ebensperger: “lo que busca esta reforma al sistema político es precisamente un mejor funcionamiento del Congreso, de la Cámara y del Senado para estar en sintonía con la ciudadanía”.

La iniciativa responde a los problemas evidenciados tras la implementación del sistema proporcional en 2015, que aumentó la fragmentación parlamentaria, señalan los senadores.

“Busca resolver la dificultad para formar mayorías parlamentarias, promoviendo la gobernabilidad y reduciendo los bloqueos legislativos entre el Ejecutivo y el Congreso. Estas modificaciones buscan generar un equilibrio entre representatividad y estabilidad, acercando la política a las demandas ciudadanas y fortaleciendo la efectividad de las instituciones”.

Revisa el proyecto íntegro a continuación.

Senadores y diputados enfrentados por la idea

El senador Luciano Cruz-Coke (Evopoli), expresó su apoyo al proyecto, destacando que en el Ejecutivo no mirarían con malos ojos la propuesta. “Espero que también tomen banderas en el asunto y no solo no obstruyan (…) Las conversaciones que hemos tenido en el Senado entre distintas fuerzas parecen no estar disponibles a prevenir que esto salga adelante”, señaló en conversación con Radio Duna.

De la misma manera su par de Demócratas (y presidenta de la tienda), Ximena Rincón, no cerró la puerta a un eventual respaldo, aunque con un pero importante: “cualquier reforma del sistema político que no lleve aparejada la reforma que instale definitivamente el voto obligatorio, es hacer daño a la ciudadanía“.

“Aquí si queremos que exista participación de todas y todos, y una real representación del sistema político en nuestro país, se requiere previa a cualquier discusión la aprobación del voto obligatorio de manera permanente en nuestro país“.

Donde fue recibida con más virulencia la medida fue entre los integrantes de la Cámara Baja. El diputado Miguel Angel Calisto (independiente ex DC), señaló a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter) que no está abierto a aprobar ninguna reforma de ese tipo antes de las elecciones parlamentarias y presidenciales del próximo año.

Cuál es el miedo de los partidos tradicionales? Es absolutamente irresponsable a meses de las elecciones parlamentarias y presidenciales provocar cambios al sistema político. Disponible a discutir post elecciones antes ninguna alternativa

Idea similar a la comunicada por Gonzalo de la Carrera (independiente ex Republicano), quien acusó a los senadores de Chile Vamos que respaldan e impulsan la reforma de caer “en la lógica totalitaria de la extrema izquierda”.

“Si no quieres votar como te lo pide la directiva o el comité parlamentario, te echan y reemplazan. Si el partido abandona su declaración de principios, no te queda otra que obedecerles. Otra vez Guillermo Ramírez liderando estupideces“, acusó en la misma red social.

Totalitarismo puro y duro. Chilevamos cayó en la lógica totalitaria de la extrema izquierda. Si no quieres votar como te lo pide la directiva o el comité parlamentario, te echan y reemplazan. Si el partido abandona su declaración de principios, no te queda otra que obedecerles.

Donde tampoco vieron con buenos ojos la idea fue en Republicanos: el presidente de la colectividad, Arturo Squella, señaló que, si bien se requiere una reforma al sistema político, “sin reducción de parlamentarios no es reforma, es maquillaje. Los Republicanos seguiremos insistiendo en reducir la Cámara a 120 Diputados”.