A Ñuble le metieron la mano al bolsillo

¿Usted patalearía si le revisan la billetera sin permiso? Obvio que sí, al igual que todo el país. De esa actitud no se exime el Gobierno Regional de Ñuble, organismo que acaba de ver cortado su presupuesto desde septiembre de 2024 hasta la fecha, dado que la Dirección de Presupuestos (Dipres) aplicó una rebaja presupuestaria a la región y mantiene retenidos $ 34 mil millones. Es decir, casi el 50 % del bolsón presupuestario anual.

Debido a lo anterior, las autoridades regionales expresaron su molestia. En ese contexto es que vía comunicado, el gobernador regional Óscar Crisóstomo evidenció su malestar indicando que “hoy estamos viviendo una situación tremendamente compleja todos los gobiernos regionales de Chile. Es por eso que hoy hemos aprobado de forma unánime una declaración pública. La rebaja presupuestaria que se ha realizado en la Dirección de Presupuesto está afectando la autonomía financiera de los Gobiernos Regionales”.

La situación ha impactado negativamente, manteniendo en ascuas 34 obras que han debido frenarse. Adicionalmente, se han trabado las transferencias de recursos a los municipios, el pago a contratistas que desarrollan distintas obras viales e, incluso, otras situaciones más sensibles aún como el pago a quienes prestan servicios de transporte escolar en comunas rurales, por nombrar sólo algunas.

La declaración también señala que “los errores de cálculo y de proyecciones financieras del Gobierno central no pueden afectar la inversión, el empleo y menos a los habitantes de las regiones. Los recursos aprobados por el Congreso Nacional son de cada una de las regiones, por lo tanto, nos guardamos y resguardamos cualquier acción jurídica y administrativa que resguarde la integridad de nuestro presupuesto”.

Por último, el documento expresa que “apuren y agilicen el proyecto de Ley sobre Financiamiento Regional, Descentralización Fiscal y Responsabilidad Fiscal Regional que se ingresó el año pasado, donde se establece un sistema que promueve la autonomía similar a lo que actualmente tienen los municipios y con eso, finalmente, los recursos de las regiones no van a ser nunca más tocados”.

Reacciones al unísono

Los consejeros regionales han apoyado transversalmente la ofensiva del gobernador Óscar Crisóstomo. En esa línea, la consejera regional Lorena Jardua afirmó: “Yo no lo había visto nunca, y no queda otra que unirnos como Consejo Regional, también con los otros Consejos Regionales del país para apoyar a los gobernadores y que esto no siga pasando. Esto va a afectar a muchas personas de la región y el país. Puede afectar también al Gobierno Regional por el no pago de los contratos que se han establecido con el Gore”.

En la misma sintonía, el consejero regional Iter Stuardo aseguró que durante sus tres años en el cargo esta es “la primera vez que nos hemos enfrentado a esta situación, y por supuesto que va a afectar a nuestras comunas, a nuestra provincia, y es por eso que hoy hemos emitido este documento y hemos hecho esta declaración por la preocupación que tenemos como consejeros regionales, porque al final vamos a ser nosotros los que vamos a estar expuestos a esta situación tan delicada”.

Por otro lado, en el mundo parlamentario local no pasó desapercibida esta situación. En ese sentido, el diputado Felipe Camaño comentó: “Hago un llamado al gobierno para agilizar la entrega de los recursos reclamados por los gobernadores regionales. De nada sirve que los parlamentarios aprobemos el presupuesto para los gobiernos regionales si no son entregados en tiempo y forma. Lo único que logran estas decisiones es paralizar el crecimiento y desarrollo de los territorios más desfavorecidos como Ñuble”.