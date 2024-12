Aquí Ñuble: descalabro económico, alcalde gana round y los casos de explotación sexual a menores

Presentado por:

Saludos afectuosos para todos y todas desde el Ñuble profundo

Ñuble es tierra de héroes y artistas, pero también de noticias, de esas que nos gustan reportear en Aquí Ñuble. Por estas tierras pasa de todo y no sé si es una apreciación personal, pero parece que últimamente las informaciones están asomando la cabeza más cargaditas al picante, lo cual por cierto las hace más atractivas para zambullirse en ellas y bucear a placer. Es en ese ejercicio de recorrer la región que nos hemos ido encontrando con distintas novedades, unas positivas, otras no tanto y algunas ciertamente desconcertantes. Como dicen por ahí, de todo hay en la viña del señor.

Para empezar este menú informativo, nos empapamos más de una situación que afecta por igual a los gobiernos regionales del país. Si bien a todos les pasaron la tijera por las cajas presupuestarias, en Ñuble se fueron al chancho. Así supimos que la Dirección de Presupuesto (Dipres) le tiene retenida a la región la no despreciable suma de $ 34 mil millones desde septiembre a la fecha, o sea, ¡casi la mitad del presupuesto regional!

La situación ha desembocado en que distintas obras en ejecución, 34 para ser exactos, se hayan debido frenar. A eso súmele el retraso en transferencias de recursos a los municipios, pago a proveedores, etc; o sea, un descalabro de proporciones. La parte buena de todo esto es que los distintos frentes políticos dejaron de lado las mezquindades y han apoyado transversalmente al gobernador Óscar Crisóstomo. La cosa es clara: el dinero no distingue colores.

En otro frente, conocimos el fallo del Tribunal Electoral Regional (TER) de Ñuble respecto de la causa de destitución e inhabilidad en contra del alcalde de Chillán, Camilo Benavente. El resultado fue que lisa y llanamente, el organismo desestimó las acusaciones, indicando en términos simples que no reunían las condiciones para configurar notable abandono de deberes. ¡Y eso que eran 27 cargos!

La noticia hizo saltar la región completa, pues salieron a la cancha otros elementos, a lo menos, curiosos. Ingredientes como dos intentos fallidos de ingreso por parte de desconocidos a las oficinas de Contraloría y el hecho de que una jueza del TER fuera cónyugue de un exseremi -que mantiene una íntima amistad con el edil chillanejo- y no se inhabilitara en la causa, sólo alimentaron las suspicacias, haciendo crecer un torbellino que amenaza con no terminar. Y ojo, que el alcalde Camilo Benavente mantiene aún un sumario en Contraloría y una causa penal por fraude al fisco a causa de la compra de la Medialuna. O sea, el jefe comunal ganó el primer round, pero el combate sigue.

Un tema que nos estremeció de verdad fue la realidad que vive Ñuble en materia de explotación sexual infantil. Al momento, el Servicio Mejor Niñez ha presentado 14 casos a Fiscalía para ser investigados, y aunque parezcan pocos, debemos decirle que esta región es de las que encabeza en Chile la ocurrencia de este abominable delito. Para que se entienda mejor, este problema representa cerca del 70 % de todos los casos de vulneración de derechos infantiles que se ven en la región. Francamente escalofriante.

Pero trajimos también otras novedades. Es el caso de los caminos que sigue actualmente el Embalse Nueva La Punilla, obra que nuevamente fue aplazada en sus plazos para recibir ofertas y donde desde ya, supimos que hay seis empresas internacionales interesadas en concretar este anhelo. Asimismo, el mundo de la cultura trajo la cuota de optimismo, pues ya fue anunciada la futura construcción del Archivo Regional en lo que fue antiguamente la Iglesia de Las Carmelitas. También le contamos detalles de aquello.

Así que pongamos la patita a fondo y vámonos en este nuevo viaje informativo que, esperamos, les guste tanto leerlo como a nosotros nos fascinó investigarlo.

¡Adelante! Pase con toda confianza y entre sin golpear.

1

Descalabro económico en Ñuble: retención de dineros por parte de Dipres tiene frenadas 34 obras en la región

¿Usted patalearía si le revisan la billetera sin permiso? Obvio que sí, al igual que todo el país. De esa actitud no se exime el Gobierno Regional de Ñuble, organismo que acaba de ver tijereteado su presupuesto desde septiembre de 2024 hasta la fecha, dado que la Dirección de Presupuestos (Dipres) aplicó una rebaja presupuestaria a la región y mantiene retenidos ni más ni menos que $ 34 mil millones, o sea, casi el 50 % del bolsón presupuestario anual.

De más está decir que las autoridades regionales se aplicaron pintura de guerra y partieron a expresar su molestia. En ese contexto es que vía comunicado, el gobernador regional Óscar Crisóstomo evidenció su malestar indicando que “hoy estamos viviendo una situación tremendamente compleja todos los gobiernos regionales de Chile. Es por eso que hoy hemos aprobado de forma unánime una declaración pública. La rebaja presupuestaria que se ha realizado en la Dirección de Presupuesto está afectando la autonomía financiera de los Gobiernos Regionales”.

La situación ha impactado negativamente, manteniendo en ascuas 34 obras que han debido frenarse. Adicionalmente, se han trabado las transferencias de recursos a los municipios, el pago a contratistas que desarrollan distintas obras viales e, incluso, otras situaciones más sensibles aún como el pago a quienes prestan servicios de transporte escolar en comunas rurales, por nombrar sólo algunas.

La declaración también señala que “los errores de cálculo y de proyecciones financieras del Gobierno central no pueden afectar la inversión, el empleo y menos a los habitantes de las regiones. Los recursos aprobados por el Congreso Nacional son de cada una de las regiones, por lo tanto, nos guardamos y resguardamos cualquier acción jurídica y administrativa que resguarde la integridad de nuestro presupuesto”.

Por último, el documento expresa que “apuren y agilicen el proyecto de Ley sobre Financiamiento Regional, Descentralización Fiscal y Responsabilidad Fiscal Regional que se ingresó el año pasado, donde se establece un sistema que promueve la autonomía similar a lo que actualmente tienen los municipios y con eso, finalmente, los recursos de las regiones no van a ser nunca más tocados”.

Reacciones al unísono

Los consejeros regionales han apoyado transversalmente la ofensiva del gobernador Óscar Crisóstomo. En esa línea, la consejera regional Lorena Jardua afirmó: “Yo no lo había visto nunca, y no queda otra que unirnos como Consejo Regional, también con los otros Consejos Regionales del país para apoyar a los gobernadores y que esto no siga pasando. Esto va a afectar a muchas personas de la región y el país. Puede afectar también al Gobierno Regional por el no pago de los contratos que se han establecido con el Gore”.

En la misma sintonía, el consejero regional Iter Stuardo aseguró que durante sus tres años en el cargo esta es “la primera vez que nos hemos enfrentado a esta situación, y por supuesto que va a afectar a nuestras comunas, a nuestra provincia, y es por eso que hoy hemos emitido este documento y hemos hecho esta declaración por la preocupación que tenemos como consejeros regionales, porque al final vamos a ser nosotros los que vamos a estar expuestos a esta situación tan delicada”.

Por otro lado, en el mundo parlamentario local no pasó desapercibida esta situación. En ese sentido, el diputado Felipe Camaño comentó: “Hago un llamado al gobierno para agilizar la entrega de los recursos reclamados por los gobernadores regionales. De nada sirve que los parlamentarios aprobemos el presupuesto para los gobiernos regionales si no son entregados en tiempo y forma. Lo único que logran estas decisiones es paralizar el crecimiento y desarrollo de los territorios más desfavorecidos como Ñuble”.

2

Alcalde Camilo Benavente gana el primer round: solicitud de destitución fue rechazada por el TER Ñuble

La solicitud de destitución e inhabilidades que pesaba sobre el alcalde de Chillán, Camilo Benavente, en el Tribunal Electoral Regional (TER) de Ñuble era uno de los temas que más «copucheo» generaba y que se esperaba con avidez. Pues bien, finalmente el organismo entregó su veredicto el pasado 2 de diciembre en un documento de 133 páginas, rechazando las acusaciones al mencionar que “los cargos presentados en contra del requerido y en la forma que han sido imputados, no reúnen los requisitos y condiciones necesarias para configurar un notable abandono de deberes y una infracción grave a las normas de probidad administrativa”.

Conocido el dictamen, el jefe comunal chillanejo afirmó: “Aquí hay un dictamen contundente. Nosotros teníamos una preocupación porque uno vive a veces con esa inseguridad, pero desde mi punto de vista y el de todos los abogados con los que pudimos compartir, las denuncias no tenían tanta robustez. En definitiva, damos un paso más”.

Benavente agregó: “Estamos tranquilos y vamos a tomar estos próximos cuatro años con muchas ganas y compromiso. En esta municipalidad y en todas hay errores administrativos, porque es una burocracia compleja y árida donde hay que tonar decisiones a diario. No soy una persona que vaya a actuar negativamente con nadie y nunca lo he hecho”.

Detalles más que curiosos

Este fallo le da un respiro el alcalde de Chillán y representa un duro golpe para la parte querellante, conformada por los entonces concejales Joseph Careaga (RN), Juan Pablo López (PR) y Quenne Aitken (PC). El trío de ediles era representado ante el TER de Ñuble por el abogado Marcelo Brunet, jurista ligado a RN por cierto.

Pero aquí se configura un nuevo detalle que no deja de llamar la atención. El fallo fue dictado por los jueces Guillermo Arcos, Eduardo Peñafiel y Paula Morales. La presencia de esta última magistrada no pasó desapercibida, pues resulta que es cónyuge del exseremi de Obras Públicas, Paulo de la Fuente, militante del PPD al igual que el alcalde Benavente y a quien los une una amistad.

En ese contexto, las redes sociales hicieron su juego y se viralizó rápidamente una foto que muestra a Benavente y De la Fuente compartiendo animadamente en una conocida cafetería de Chillán. Ello provocó un sismo político en la capital regional de Ñuble, pues la jueza Morales no se inhabilitó en esta causa.

Al respecto, la concejala de la parte querellante Quenne Aitken, indicó que no le sorprendía este fallo: «Principalmente porque hace un tiempo ya se había inhabilitado un integrante del TER por conflictos de interés y hoy, llama la atención que otro integrante no lo haya hecho y sea quien redacte la sentencia. Es de público conocimiento que esta integrante tiene un vínculo personal con un exseremi. Es lamentable porque aumenta las dudas sobre la legitimidad y transparencia con la que se falló. Nos causa un profundo sentido de desconfianza con las instituciones porque esto no debería ocurrir. A pesar de todo, seguiremos con las circunstancias legales porque creemos que es fundamental exigir transparencia en este fallo”.

Este tema se suma al ya conocido traslado de la investigación sumaria que Contraloría Ñuble llevaba en contra del municipio de Chillán a la capital regional. Esto luego de una reunión que el alcalde Camilo Benavente sostuvo con la contralora nacional Dorothy Pérez y donde participaron también los senadores Alfonso de Urresti y Jaime Quintana. Todo ello trajo como consecuencia adicional que el contralor Mario Quezada fuera enviado a cumplir funciones a la Región de Los Lagos desde el 1 de enero de 2025. Esto se suma también a dos intentos de ingreso a las oficinas de la Contraloría ñublensina, cuestión que consta en registros de las cámaras de televigilancia.

Cabe señalar que el inicio del segundo período del alcalde Benavente arranca en un escenario complejo con un sumario en su contra y una causa penal por fraude al fisco enmarcada en la ya archicuestionada compra de la Medialuna. Por lo tanto, el jefe comunal deberá seguir arriba del ring y con los guantes puestos.

3

La cara fea de Ñuble: este año se han denunciado 14 casos de explotación sexual a menores en la región

Ñuble es una región llena de bellezas, pero a veces esa realidad suele ensuciarse con incómodos lunares que jamás quisiéramos tener. Por eso, la estadística es clara con el territorio en materia de vulneración de derechos en niños, niñas y adolescentes, llegando a ser estremecedora en lo referente a explotación sexual con cifras que erizan los pelos.

Actualmente, el Servicio Mejor Niñez de Ñuble utiliza toda su artillería para combatir este flagelo y para ello capacita constantemente a sus equipos profesionales, de modo tal que estén preparados para enfrentar este tipo de situaciones. Básicamente, hay denuncias presentadas ante la justicia, pero de poco sirven estas acciones legales si no se crean instrumentos capaces de proteger a los menores vulnerados.

Así lo explica la directora regional del organismo, Virginia Alvayay, precisando que desde que el servicio opera como tal en Ñuble (2021), están denunciando permanentemente casos de explotación sexual. De esa forma, trabajan de manera muy estrecha con la Fiscalía, donde existe de hecho un fiscal preferente para los casos asociados a adolescentes de residencias.

“Nosotros atendemos a cerca de 4.500 niños, niñas y adolescentes que son sujetos de vulneración grave en diversas temáticas, y hay que hacer un llamado a la región porque no podemos tener tasas tan altas. Aquí no sólo hay casos de explotación sexual, sino también de violencia física, psicológica y abandono. Las cifras de la Fundación Amparo y Justicia de 2022 ya indicaban que la Región de Ñuble comportaba las tasas más altas de vulneración en la integridad sexual. Yo diría que hablamos del 60 % a 70 % de los casos”, indicó.

Si bien es difícil asegurar a ciencia cierta qué origina este triste fenómeno, Virginia Alvayay explica que estos casos se dan por lo general en contextos de mayor pobreza, en zonas rurales más alejadas y con poca conectividad. En ese sentido, explica que inciden factores culturales, económicos y sociales.

“Esta es una región joven que tiene que hacerse cargo de casos de vulneraciones en niños, niñas y adolescentes. Tenemos un flujo de entrada muy alto y somos una región pequeña. Sólo en 2024 hemos denunciado 14 casos que podrían estar en situación de explotación sexual, y si bien en su mayoría son mujeres, también hay hombres. Ahora, estos casos deben ser investigados, pues nosotros recibimos los antecedentes y los ponemos en manos de la justicia. Hay que entender que este es uno de los más grandes tipos de esclavitud que existe en el mundo”, sentenció.

Preparación constante

No hay que ser una lumbrera para darse cuenta de que el daño causado a un niño, niña o adolescente, víctima de explotación sexual, puede ser de magnitudes incalculables. Por lo mismo, el trabajo de reparación es lento y extenso, pues todo parte por ganarse la confianza del menor vulnerado y comenzar así a sanar sus heridas. Eso ya demanda tiempo.

Entendiendo entonces que el perfeccionamiento en estas materias es fundamental, recientemente el Servicio Mejor Niñez y la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) desarrollaron un seminario denominado “Abordaje integral de trayectoria de daño en niños, niñas y adolescentes desde un enfoque situado en la Ley de Garantías”. Desde dicha casa de estudios superiores, la directora de Formación Continua y Servicios, Karina Soto, apuntó que si bien llevan largo tiempo trabajando con el Servicio Mejor Niñez, este es su primer acercamiento a la realidad de Ñuble en estas temáticas.

“Se trata de un trabajo en el que las cuidadoras y protectoras de los niños, niñas y adolescentes vulnerados sepan identificar estas situaciones y darles el apoyo necesario. A veces, las adolescentes normalizan este tipo de violencia por protección o seguridad, y nosotros entregamos esas herramientas a los profesionales que trabajan en el Servicio Mejor Niñez para que puedan detectar estos casos y cómo trabajarlos legalmente”, explicó.

En términos simples, la explotación sexual a menores debe ser combatida con toda la munición que exista. Según cifras de UNICEF, ya en 2021 se calculaba a nivel mundial que una de cada cinco niñas y uno de cada 13 niños habían sido abusados o explotados sexualmente antes de cumplir los 18 años. Esas son cifras que congelan la sangre, más aún considerando que el último informe de la Fundación Amparo y Justicia indica que en 2023 se registraron 40.361 denuncias en el país por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. La cifra es alta, considerando que desde 2016 este tipo de casos viene presentando un aumento exponencial de 3,21 veces.

Estos números no sólo conmueven, sino que aprietan el corazón. Y si usted no siente lo mismo, créanos que necesita con urgencia una buena dosis de humanidad.

4

Embalse Nueva La Punilla sufre nuevo retraso y se aplaza en seis meses la recepción de ofertas: ya hay seis empresas interesadas

Si hay algo que necesita una región de vocación agrícola como Ñuble es simplemente agua. Y aunque suene de perogrullo decirlo, el problema es que no hay la suficiente. En ese escenario es que el Embalse Nueva La Punilla prometía ser la salvación de los campos locales, pero lejos de ser la solución definitiva, no ha pasado de ser una permanente promesa que ya causa incomodidad, por llamarle de un modo decente. A estas alturas, es lo más parecido al cuento de Pedrito y el Lobo.

El último capítulo de esta tragedia es hasta jocoso. Si bien se había anunciado para diciembre el inicio de la recepción de ofertas para finalmente hacer realidad este coloso recolector de agua en la comuna de San Fabián, resulta que la Dirección de Concesiones del MOP decidió extender por seis meses más este proceso, luego que en abril pasado ya se hubiese determinado ampliarlo por ocho meses.

La situación fue confirmada por el diputado Frank Sauerbaum, quien fue informado de esta medida por el director de Concesiones, Juan Manuel Sánchez. Si bien dijo que era algo que presentía, el parlamentario precisó que se realizó una reunión con seis empresas interesadas en adjudicarse la obra, pero que por el cambio de condiciones pidieron una ampliación de plazo.

“Eso era evidente, pues sabíamos que los plazos eran muy cortos y se lo planteamos así en su momento a la ministra Jessica López hace dos meses. Lamento que se haya afirmado algo así con algo que era evidentemente falso. La buena noticia es que hay empresas interesadas y hay disposición para darles seis meses adicionales de plazo, una vez que se conozcan las nuevas condiciones en detalle. Es triste que otra vez se haya postergado este proceso, pero por último nos están diciendo la verdad y no engañando a los regantes y a la gente de Ñuble”, detalló.

De las empresas interesadas, Aquí Ñuble fue informado que los intereses por adjudicarse el proyecto vendrían de China, Canadá, Italia y España. Cabe señalar que la obra garantizaría un 85 % de riego para 67.100 hectáreas, con un almacenamiento de agua total equivalente a 565 millones de m3. Asimismo, se contempla una presa tipo CFRD (Concrete Face Rockfill Dam) con una altura aproximada de 137 metros.

La otra mirada

El jefe de la División de Infraestructura y Transportes (DIT) del Gobierno Regional de Ñuble, Cristián Quiroz, lamentó las acciones que lleva el MOP en la región, particularmente con el Embalse Nueva La Punilla, pues a su juicio, el tema se aborda con mirada centralista y lejos de la opinión de los vecinos de San Fabián.

“Estamos frente a uno de los proyectos más icónicos de nuestra región y que tiene un historial centenario de errores y malas decisiones. Por esta razón es que no estamos de acuerdo con las decisiones centralistas e inconsultas del MOP y que al parecer insiste en adoptar”, indicó, junto con recordar que en junio de 2023 fue la propia ministra Jessica López quien confirmó la licitación sin modificaciones de diseño de la obra, y junto con ello, la manera de buscar formas de reducir el área de afectación y reconociendo que obras como esta tienen un gran impacto.

“Como Gobierno Regional hemos dado un giro en términos de cómo nos relacionamos con las comunidades, más aún con las complejidades que presenta Nueva La Punilla”, aseveró Quiroz, poniendo en la mesa que en julio pasado fue considerado un conjunto de variables solicitadas al gobernador Óscar Crisóstomo por cada una de las 16 organizaciones que componen la denominada “Mesa Punilla” para ser representadas ante el MOP, canalizando el conjunto de peticiones de las fuerzas vivas de San Fabián. Es más, se le envió un oficio a la ministra López detallando estas solicitudes.

A estas acciones se suman las reuniones que la DIT ha realizado también con otras organizaciones externas a la mencionada mesa, como el Movimiento Social en Defensa del Río Ñuble, comunidades indígenas y asociaciones de canalistas, por citar algunos. De ello surgió una carpeta que fue enviada a la ministra López con la evaluación integral del proyecto, en viabilidad, impacto ambiental y gestión social.

5

Iglesia de las Carmelitas albergará el Archivo Regional de Ñuble: templo será cedido en comodato por 30 años

Así reza esta historia. Había una vez un proyecto cultural en la Región de Ñuble que era en extremo ambicioso. Se trataba de la creación de un tridente conformado por un museo, un archivo y una biblioteca regional, el que por cierto llevaba varios años amasándose. Para el caso del museo, este ya cuenta con el diseño y su construcción será licitada en 2025, por lo que la deuda radicaba en las otras dos obras.

Sin embargo, estos objetivos comienzan a ver la luz al final de un túnel que, a ratos, amenazaba con no tener salida. En ese contexto, la biblioteca ya avanza con un convenio de colaboración que se firmó en 2023, fue renovado en estos días y promete concretarse en 2025 con el comodato a 30 años del Convento de Las Carmelitas y la iglesia en el centro de Chillán. Este corresponde a un terreno de tres mil metros cuadrados que no sólo permitiría albergar esta magna colección de libros, sino también instalar algunas reparticiones de la Seremi de Cultura, las Artes y el Patrimonio ñublensina.

“Estamos muy felices porque hemos trabajado largamente para adquirir también el terreno conocido como el antiguo Terminal Línea Azul (intersección de calles Constitución y Brasil en Chillán). Este lugar fue adquirido por el ministerio en un monto de $ 5 mil millones, siendo parte de un grupo de siete espacios que ya están comprados y cuentan con toma de razón por parte de Contraloría. Nos falta adquirir un espacio más aún”, aseguró la seremi de Cultura, Scarleth Hidalgo.

La iniciativa es potente, puesto que promete generar un barrio de aromas culturales en un sector que hasta ahora se presenta con poco movimiento. Y es que el museo se emplazará a pocos metros del punto al que nos referimos, específicamente en la zona de Ultraestación, donde se ubicaban las antiguas bodegas de Ferrocarriles, por lo que estarán virtualmente unidos. En ese sentido, el último tramo considerará la construcción de la biblioteca regional.

El gobernador regional Óscar Crisóstomo, quien ha apoyado esta iniciativa a todo evento, agregó: “Quiero colocar esto en contexto, pues esta infraestructura que se va a instalar acá es parte de un plan general de renovación en un casco antiguo de la ciudad. Este sector va a tener un cambio sustantivo en los próximos años, gracias al esfuerzo mancomunado que estamos teniendo. Cabe señalar que el museo regional es una obra enmarcada en el 10° aniversario de la Región de Ñuble (2028)”.

La autoridad aclaró que cada una de las inversiones que se realizarán son diferentes, pues si bien la adquisición del terreno en cuestión fue de más $ 5 mil millones, lo invertido para hacer realidad el museo regional suma más de $ 31 mil millones y $ 2 mil millones adicionales para concretar el llamado Parque Ultraestación. Raya para la suma, hablamos de casi $ 40 mil millones, una inversión no despreciable para la cultura regional.

Historia pura

La Iglesia de Las Carmelitas data de 1913, construcción que tardó tres años en concretarse y cuyo diseño fue obra del Hermano Rufo de San José, perteneciente a la congregación Orden de Nuestra Señora de Monte Carmelo, propietarios del terreno en cuestión, y quien por cierto nada sabía de arquitectura.

El templo fue declarado Monumento Nacional, pero ya no funciona como tal. Y es que el terremoto de 1939 lo golpeó duro y sus torres de hecho no resistieron, por lo que debieron ser restauradas. Luego vino el segundo puñetazo con el terremoto de 2010, lo que se sumó a problemas de humedad que acabaron por debilitar sus estructuras. De hecho, la iglesia se encontraba en proceso de restauración, el que se vio interrumpido por la pandemia y la falta de recursos.

Sobre la iniciativa proyectada y en representación del Convento de las Carmelitas, el sacerdote Mauricio Cavada destacó que esta obra “significa mucho porque el patrimonio, la cultura y las artes son siempre la expresión del espíritu de la persona. A través de estos grandes edificios se manifiesta la historia. Yo estuve a cargo del templo desde 1996 hasta 1998, el que de hecho fue seminario de los carmelitas que venían huyendo de la Guerra Civil española; y tras lo ocurrido con el terremoto de 1939, fue la Catedral de Chillán por mucho tiempo, porque fue lo único que quedó en pie. Eso no se encuentra en los libros”.

¡Hay que ver qué viaje nos despachamos en esta ocasión! La amplitud del abanico informativo que entregamos periódicamente en Aquí Ñuble es el mejor ejemplo de que Santiago no es Chile. Ojalá siempre las regiones tengan mucho que decir, que sus inquietudes y anhelos no queden guardados en el baúl de los recuerdos, pero sobre todo, que generen el interés necesario para cuidar lo bueno y corregir lo malo.

Seguimos recibiendo felicitaciones por este informativo regional. En Aquí Ñuble lo agradecemos y seguimos adelante con el barco a toda máquina. Claro, hemos tenido que sortear algunos oleajes incómodos, uno que otro recadito y más de algún pelambre asolapado por ahí, pero creemos que eso significa que estamos haciendo bien las cosas. Y ojo, que nos falta mucho camino por recorrer y tenemos buenos zapatos para eso.

Así que esperamos que les haya gustado esta edición y nos vemos pronto. Por nuestra parte, seguimos investigando lupa en mano.

Hasta la próxima!!

Si tienes algún comentario, duda o información que quieres compartir, puedes escribirme a aquinuble@elmostrador.cl.