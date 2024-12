Fuenzalida (UDI) baja del poni a Carlos Larraín: “Representa un puntito en el océano” de Chile Vamos

El diputado UDI por la región de Coquimbo, Juan Fuenzalida, le bajó los humos al histórico militante de Renovación Nacional, Carlos Larraín, quien ha cuestionado públicamente la opción presidencial de Evelyn Matthei por Chile Vamos.

Recordemos que Larraín dijo que la exalcaldesa de Providencia “no (tiene el derecho adquirido para ser candidata)”, recordando de paso su vínculo con la dictadura, al ser hija de Fernando Matthei, histórico rostro de la Junta Militar de Augusto Pinochet.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Fuenzalida minimizó el impacto de las palabras de Larraín dentro de Chile Vamos. “Carlos Larraín representa un puntito en un océano. En Chile Vamos nadie lo comparte”, afirmó.

El diputado agregó que las críticas del histórico líder de RN no son más que una “pataleta” dirigida contra la UDI. “Caer en las ironías y en las distintas calificaciones porque no te gusta un sector político, en este caso la UDI, no da como para generar una pataleta como la que trató de hacer”, aseguró Fuenzalida.

Sobre el proceso de definición de candidaturas presidenciales, Fuenzalida se mostró a favor de realizar primarias, siempre y cuando estas respondan a una necesidad real de competencia y no se utilicen con fines estratégicos para otras elecciones. “Primarias sí, en la medida que haya candidatos competitivos. Porque hacer primarias para catapultar una candidatura senatorial después, creo que no es justo. No es justo para los que han trabajado en terreno”, señaló.

El parlamentario insistió en que las primarias deben ser un mecanismo para resolver controversias genuinas entre candidatos. “Las primarias tienen que tener un fin mayor, que es resolver una controversia porque están muy pegados los candidatos o existe una situación pareja en lo que es la competitiva”, concluyó.