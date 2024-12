Carlos Larraín no ve a Matthei como candidata y le recuerda su vínculo con la dictadura

El histórico militante de Renovación Nacional, Carlos Larraín (RN) encendió la carrera presidencial en la oposición, criticando a la eventual candidata de la derecha, la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

En conversación con el diario La Tercera, Larraín dijo que Matthei no tiene el derecho ganado para ser candidata presidencial.

“Bueno, yo creo que no (tiene el derecho adquirido para ser candidata). Yo creo que las encuestas son sumamente volubles, como es la opinión pública. Tuvimos ya un ensayo el año 2013, y el resultado fue malo, 37 Evelyn Matthei, o sea la derecha, versus 63 de doña Michelle Bachelet, que me pareció a mí que fue bastante contundente”, aseguró.

En cuanto a posibles primarias en la derecha, Larraín dijo que “hay que flexar un poco los músculos. Como un entrenamiento, así veo yo las primarias. No encuentro que sea una cosa que hay que despreciar de entrada, y por lo demás, la izquierda tampoco debería hacerlo, porque en una de estas, esta concurrencia de varios actores, como quien dice, tira la pelota al centro”.

Sobre Matthei, dijo que “las cosas no son gratis y la historia política de las personas pesa. Es cierto, uno cuando analiza a las personas tiene que quedarse con el saldo final. Y ella efectivamente tiene una carrera política, ha sido alcaldesa, me parece que lo ha hecho bien, o sea, tiene también cualidades”.

“Esto no es puras cargas negativas y cuestión de picas guardadas. Yo quisiera que ganemos la próxima vez. Hay otros factores que no menciono, no porque sean turbios, sino porque son muy evidentes. Ella es hija de un integrante de la Junta de Gobierno, militar. Sumamente, parecida a su papá físicamente”, cerró.

Recordemos que Matthei es hija de Fernando Matthei, quien fue un miembro importante durante la Junta Militar de Gobierno durante la dictadura dirigida por Augusto Pinochet.