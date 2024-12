PS encara a la derecha por pensiones: “No apoyaremos nada que no implique 3 puntos a solidaridad”

El diputado Marcos Ilabaca junto a su bancada del Partido Socialista (PS) criticó la “defensa irrestricta de la derecha hacia los más poderosos” luego que desde los diputados UDI manifestaran su negativa a una parte del 6% de cotización adicional para un fondo de reparto solidario en la reforma previsional. En ese sentido, anunciaron y establecieron que “no vamos a apoyar nada que no implique 3 puntos para solidaridad”.

El parlamentario contextualizó señalando que “se dio a conocer hace pocos días atrás las utilidades obscenas que tiene el mercado de las AFP. Obscenas”. Considerando esto, afirmó que “lo que está haciendo la derecha, en particular en el Senado, es aumentar esa obscenidad que existe en nuestro país, la que ha estado condenando a millones de chilenos a la pobreza y a un pequeño grupo de empresarios y dueños de las AFP a ganancias que son absolutamente desmedidas”.

“En Chile no existe un sistema de seguridad social. En Chile existe un negocio que mueve millones de dólares, que genera grandes utilidades para los bancos e instituciones financieras, para los mercados de capitales, para los dueños de las AFP, pero en términos de pensiones solamente condena a nuestros adultos mayores a hambre”, agregó.

El diputado Ilabaca sostuvo que “soy de aquellos que cree que en este gobierno lamentablemente no vamos a poder sacar, producto de la defensa irrestricta de la derecha hacia los más poderosos, el necesario cambio en el sistema previsional”. No obstante, manifestó que “espero que en definitiva sea prontamente votado en el Senado y ahí conoceremos quién es quién. Quién está con las AFP y con los poderosos, y quién está con todos los chilenos”.

Santana: “Impresentable que se esté hablando sea de un 0,5% para solidaridad”

Ante la reciente polémica suscitada entre el Partido Republicano y el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez sobre la reforma previsional, los parlamentarios socialistas arremetieron, manifestando que es inaceptable que la discusión se centre en disputas políticas internas de la derecha.

El timonel UDI fue recriminado por actores de la derecha, especialmente del Partido Republicano, por sus dichos en materia de pensiones. “El único reparto que para nosotros es aceptable es esa parte de la cotización que va a igualar pensiones de hombres con mujeres”, dijo este lunes el diputado Ramírez en Radio Agricultura y cifró en 0,5 puntos de cotización el costo de esa medida. Lo anterior generó una avalancha de cuestionamientos al interior de la derecha, con el republicano José Antonio Kast -entre otros actores de esa tienda- increpando directamente a Chile Vamos, acusándolos de un cambio de postura y de “entregar a la izquierda” los ahorros de los trabajadores.

Es así como el diputado y miembro de la comisión de Trabajo, Juan Santana (PS), señaló “nos parece que lo que hay que poner en el centro, sin lugar a duda, es mejorar los ingresos de las personas mayores hoy día y no en 10 o en 20 años más. Es por eso que queremos anunciar que, si no hay una fórmula de distribución de la cotización adicional del 6%, entre un 3% para capitalización individual y un 3% para solidaridad, asumiendo que el gobierno con esto está cediendo en sus posiciones, no vamos a aprobar ninguna reforma previsional porque esto va a significar solamente aumentar la cantidad de dinero que administran las AFP, pero no se va a traducir bajo ningún punto de vista en una mejora en las pensiones para los adultos mayores”.

“Nos parece bastante impresentable que de lo que se esté hablando sea de un 0,5% para solidaridad. Esto significa condenar a los actuales jubilados, los que ya no están dentro del sistema laboral, y naturalmente los socialistas seguiremos bregando para mejorar no solamente las pensiones de los futuros jubilados, sino que también de los actuales adultos mayores”, añadió el legislador.

Moreira: “Esto tiene que aprobarse de alguna manera, no puede ser que le demos el gusto a las AFP”

Quien abordó el tema desde la UDI fue el senador Iván Moreira. “Yo no soy ningún fan de las AFP, que quede claro”, subrayó abordando la urgencia en torno a la reforma previsional, cuyo cronograma apunta a diciembre y enero como meses clave para la iniciativa en el Senado.

“Esto tiene que aprobarse de alguna manera, porque no puede ser que le demos el gusto a las AFP, porque si no hay legislación ¿quiénes son los ganadores? las AFP y hay que tocarles la oreja. No se la pueden llevar gratis”, indicó el legislador en TV Senado.

“Lo que tenemos que hacer en este gobierno, es darle una señal al país. Esa señal tiene que traducirse en votar una reforma previsional, que no va a ser perfecta, pero tenemos que darle una señal de credibilidad a millones de chilenos que han puesto la mirada en este parlamento”, agregó.

En ese sentido, Moreira valoró los gestos y la capacidad de ceder en distintos puntos que han tenido las diferentes partes y haciendo un poco de historia, también asumió que hubo cosas que se pudieron haber hecho diferente en este campo.

“Lo que se prometió, no se hizo (…), también se había prometido que los sueldos, se iban poco menos que a triplicar. Entonces, como con mis ahorros me hacía mi pensión, era imposible tener una pensión justa y de esto nos vinimos a dar cuenta hace diez años”, recordó el senador UDI.

“Nosotros, la clase política, no hicimos las modificaciones que debiéramos haber hecho en su minuto (…) podríamos haber destinado una parte del royalty minero -o todo- a previsión”, sostuvo quien lideró hasta junio pasado la discusión previsional en el Senado.

Posteriormente, a través de sus redes sociales, dejó un recado a la tienda de José Antonio Kast: “Republicanos, no confundir a los chilenos, digan la verdad”.

Naranjo: “Ellos hablan siempre del legado del presidente Piñera, pero…”

El diputado Nelson Venegas se sumó a los reparos. Sostuvo que “la derecha está obstaculizando la posibilidad que nuestros adultos mayores el día de hoy tengan una pensión digna y como corresponde, ese es el centro de la discusión”.

Y agregó: “Sin un pilar solidario como corresponde, lo que estamos haciendo es que tanto los adultos mayores, así como las mujeres, lamentablemente van a tener y van a seguir teniendo una pensión miserable. Ellos señalan que con tu plata no, pero le rehúsan u omiten señalar que en definitiva toda la gente que también tiene bajas remuneraciones van a estar condenadas también en el futuro a tener una pensión miserable. Sin embargo, ellos se escudan en esta situación porque en el fondo lo que ellos quieren simplemente es perpetuar el sistema de capitalización individual y el sistema de la AFP y no una solidaridad efectiva con los miles, con los millones de adultos mayores que lamentablemente el día de hoy siguen y lamentablemente seguirán recibiendo la pensión miserable que siguen recibiendo”.

Por último, el diputado Jaime Naranjo, integrante de la comisión de Hacienda y quien hace poco renunció al PS pero dijo que seguirá alineado con el partido, manifestó: “Ellos hablan siempre del legado del presidente Piñera, pero cuando hay que llevarlo a la realidad y concretizar la iniciativa, le dan la espalda a ese legado que supuestamente ellos defienden y señalan. Por eso, que yo desafío e invito a la derecha que en materia de reforma de pensiones sea coherente con lo que ha sostenido en cuanto a defender el legado del expresidente Piñera, que establecía que el 6% adicional, un 3% fuera para las cuentas individuales y un 3% para un fondo solidario. Porque a través de ese mecanismo podemos garantizar que a los actuales jubilados se les puedan mejorar sus pensiones que hoy día son miserables”.