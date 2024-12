Experta de EE.UU. sobre el Tren de Aragua: “Se les considera como amenaza a la seguridad nacional”

Por un par de días estuvo en Chile la investigadora de la National Defense University, Celina Realuyo, quien fue la conferencista principal en un workshop sobre desinformación organizado por Universidad Católica. Realuyo ha sido profesora sobre Asuntos de Seguridad en distintas universidades y, además, fue directora de programas de seguridad nacional, crimen organizado transnacional y antiterrorismo del Departamento de Estado de EE.UU.

Hoy, desde la academia, uno de sus focos de estudio está en el Tren de Aragua, respecto del cual resalta el hecho de que haya sido designado como un grupo criminal transnacional por el Gobierno del presidente Joe Biden, administración que ofreció una recompensa de 12 millones de dólares por la captura de sus tres cabecillas actuales.

-¿Qué implicaciones tiene la designación de organización criminal transnacional?

-Implica que hay más peso de la ley para perseguirlos y llevarlos a la Justicia, pero también permite congelar bienes, si –por ejemplo– se identifican cuentas bancarias que pertenecen a operativos del grupo. También se les puede quitar la visa, aunque en muchos casos ellos no tienen visa. Es más que nada una categorización jurídica, parecido a lo que hicimos con los salvadoreños de la Mara Salvatrucha 13, la MS-13, que también fue categorizada como grupo criminal transnacional, lo que por cierto también significa que se les considera como amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.

-El fin de semana fue detenido en Colombia un sujeto muy importante del Tren de Aragua, “Bobby de Cagua”. En la conferencia de prensa apareció el jefe de la policía colombiana, quien dijo que los operativos se hicieron en conjunto con la policía chilena, pero también con la DEA. ¿Eso significa que la DEA está trabajando finalmente en contra del Tren de Aragua?

-Sí, aunque el Tren de Aragua es un grupo que se mete en un espectro diverso de delitos, incluyendo narcotráfico, trata de personas y extorsiones. Yo creo que es un gran logro esa operación de varios países y que lo capturaran en Colombia.

Es una captura muy significativa, porque eso quiere decir que estamos ahora compartiendo inteligencia entre varios países y que todos reconocemos que el Tren de Aragua ahora representa una amenaza transnacional, pues están utilizando las mismas tácticas en varios países, como el uso de motos, como las que se usan en delivery, para robar un celular, pero quieren robar un celular que está abierto, para poder bajar toda la información y sobre todo hacer transferencias desde el banco o de sus aplicaciones de pago –explica, refiriéndose a las bandas de motochorros, como la que terminó asesinando al teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez, en la comuna de Independencia, después que este intentara detenerlos.

En ese sentido, la experta explica que lo que buscan no es solo el robo del aparato, sino de sus contenidos, y “eso quiere decir que es un grupo un poquito más sofisticado, porque está cometiendo lo que llamamos delitos en el mundo físico, pero también en el mundo ciber”. Al mismo tiempo, señala que “son muy astutos y más violentos que otros también, y la violencia y la amenaza de violencia es algo que nos preocupa bastante”.

-A inicios de este año se produjo en Santiago el secuestro de un teniente del ejército venezolano, caso en el cual se mencionó en su momento que uno de los organismos de inteligencia venezolano había participado junto al Tren de Aragua. ¿Usted maneja algún antecedente en ese sentido?

-Eso fue algo inusual, porque normalmente no secuestran oficiales de Gobierno, o digamos de las fuerzas militares. Todavía estamos mirando cuál fue la motivación detrás de eso. Pero es muy preocupante y sí se sabe que el secuestro es otro delito en que muchas maras y pandillas, no importa de qué país, se involucran, sobre todo si la familia paga el rescate y se devuelve la persona, porque lo hacen para ganar dinero. Todavía no sabemos exactamente en fuentes abiertas el caso de este militar, pero fue algo muy inusual, aunque preocupante.

Nuevas y viejas políticas

-Ustedes tienen cambio de presidente en un mes y medio más y el presidente electo Trump ha anunciado que profundizará sus políticas en términos de las fronteras. ¿Cree usted que eso tendrá un efecto positivo o negativo en el tráfico de inmigrantes que ejerce el Tren de Aragua? ¿Quizá un estímulo, por ejemplo?

-Lo que está pasando es que ahora mismo, como se ve en las noticias de México, se está formando otra caravana de migrantes para tratar de llegar antes de la toma del poder del presidente Trump. Su primer acto será, y no es ningún secreto, el cierre de la frontera sur de Estados Unidos y van a empezar las deportaciones, sobre todo de los que están en Estados Unidos ilegalmente, con antecedentes criminales. Pero será difícil, porque ¿adónde van a deportar a los venezolanos? Maduro no los está aceptando. Sabemos que, por ejemplo, van a hacer deportaciones a México, y ahí es donde yo veo un conflicto con la nueva presidenta Sheinbaum, con Trump.

Al respecto, Celina Realuyo detalla que, por cierto, tampoco se trata de nuevas políticas, sino simplemente de “volver a las políticas antiguas de Trump, pero ahora con más fuerza y más intención”, sobre todo teniendo en cuenta que “los tres temas en nuestras elecciones fueron, primero, la inflación y la crisis económica, que está pasando. Segundo, el crimen en las calles, en que influye la migración. Y tercero, la frontera, la llegada de drogas como fentanilo y la llegada incontrolable de migrantes. En los primeros 100 días parece que él va a instalar órdenes ejecutivas para abordar los tres temas”.

En ese orden, además, la experta detalla que hay que ver también cómo acciona el nuevo mandatario frente al petróleo venezolano, explicando que en su círculo se ha reiterado la idea de que es probable que Donald Trump no renueve la licencia de importación de ese combustible, la que vence en abril, y eso “perjudicará mucho a Maduro económicamente”.

Los niños del Darién

Cada seis meses, explica Celina Realuyo, ella visita el paso del Tapón del Darién, ubicado entre Colombia y Panamá, y considerado el segundo paso de migrantes más peligroso del mundo, como ha informado El Mostrador.

-Desde Chile ha habido una importante migración de ciudadanos haitianos hacia Estados Unidos a través del Tapón del Darién y han quedado abandonados ahí niños chilenos, hijos de haitianos que han nacido en Chile. ¿Cuál es la situación actual allí? ¿Se mantiene el flujo?

-Está bajando, porque ya muchos cruzaron, pero ahora se aprovechan los coyotes, que están diciendo a los migrantes que hay que apurarse para que la gente pueda ir antes de la guerra de Trump, pero me dicen que el flujo ha bajado 40% desde la elección de Trump. El flujo el año pasado fue un millón de personas. Y yo misma, que hablo francés, entrevisté a haitianos allá y había niños con pasaportes chilenos, pero no eran nuevos haitianos, son los haitianos que vinieron acá a Chile después del terremoto de hace 13 años, que se fueron porque iba mal la economía durante la pandemia y existía la percepción de que Biden iba a recibir a todos con los brazos abiertos.