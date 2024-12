Diputados ponen palitos a reformas políticas porque “a nosotros es que nos perjudica esa reforma”

Indignación. Contamos hace dos semanas en +Política la indignación de los diputados cuando aparecieron senadores de derecha a izquierda, junto al diputado Guillermo Ramírez –presidente de la UDI–, anunciando que estaba listo el acuerdo para las reformas que reducen la cantidad de partidos políticos en el Parlamento. “No estamos ni cerca”, me dijeron los diputados.

Este es tema de los diputados y diputadas. Un diputado relevante me advirtió “que no importa lo que digan los senadores, el problema está en la Cámara de Diputadas y Diputados, es ahí donde están la mayoría de esos partidos chicos y los que tienen que reelegirse cada cuatro años, esto no afecta a los senadores que están ocho años, somos nosotros los que vamos a decidir esta reforma”. Nada de cosas.

Senadores soñadores. La semana pasada los senadores involucrados en la negociación me dijeron que “el plan es que esto salga del Senado, va a la Cámara que puede rechazarla, pero vuelve al Senado con una comisión mixta donde, obviamente, la aprobamos y se terminó la discusión”. Los diputados avisaron: “Dejen de soñar”.

Disputa artificial. En la semana el ministro Segpres, Álvaro Elizalde, intentó responsabilizar del error al senador socialista Alfonso de Urresti. Un diputado me dijo: “De Urresti es hombre de Elizalde, no se mete a hacer esa negociación sin la aprobación de Elizalde”. El ministro Elizalde está intentando ahora ser “el componedor”.

Mayo o junio… con suerte. Diputados relevantes de la Cámara están dispuestos a escuchar a Elizalde, pero ya avisaron que con suerte en mayo o junio de 2025 habrá algún resultado de esta negociación, “y si todo sale bien”. La pelota la tienen los partidos amenazados con desaparecer.