Salón Azul para el ciudadano Boric

Presentado por:

¡Y nos llegó diciembre, que sea un gran mes para todos! Lo que soy yo, me dormiría el 1 de diciembre y despertaría el 1 de enero del próximo año. Me abruma la cantidad de eventos ineludibles de fin de año. Igual los disfruto en su momento.

Salón Azul abre sus puertas para contar un episodio del joven Gabriel Boric. Sorpresa y una serie de equívocos produjo la vocería que quería desactivar una antigua y poco creíble denuncia contra el entonces estudiante Boric. Nuevamente asesores en entredicho.

No se bancan los presidentes Gabriel Boric y Javier Milei. Contamos la versión de la Cancillería argentina, donde explicarían la molestia de Milei con su homólogo chileno.

A Evelyn Matthei le falta infantería. La derecha celebra su mejor triunfo en las municipales desde 2001. Pero preocupa la ausencia de equipo para enfrentar las presidenciales.

Y el bonus trackde esta semana: una entrevista al vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo, llamando a ponerse las pilas para lograr un acuerdo de reformas políticas transversal, que termine con la actual crisis política.

Juan Pablo Hermosilla no cumplió su compromiso de seguir entregando antecedentes del celular de Luis Hermosilla. En la Corte Suprema abrieron sumario a dos ministros por este caso. En la derecha varios dan por hecho que Tomás Vodanovic estará en la papeleta de la elección presidencial de 2025. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, termina discusión de Presupuesto para comenzar un camino cuesta arriba.

Y en las recomendaciones, el nuevo libro del cientista político Juan Pablo Luna, que desmenuza la crisis de las democracias en nuestro continente y la asocia a una crisis mundial.

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas +Política, nuestra comunidad crece más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te Inscribas gratis, para que no te pierdas los análisis y descubras los secretos de la política.

1

ABREN SALÓN AZUL PARA EL CIUDADANO BORIC

Practicante con vocera. El martes la pregunta en el mundo político fue por qué la vocera de Gobierno realizaba una conferencia de prensa en el Salón Azul de La Moneda para referirse a un caso que afectó a Gabriel Boric cuando era persona natural, ciudadano de a pie, alumno practicante en Punta Arenas. La Moneda vuelve al centro de la noticia.

Caso opuesto. El verano de 2016, el caso Caval golpeó al segundo Gobierno de Michelle Bachelet por un negocio ocurrido previo a su mandato, que involucraba al hijo y la nuera de la entonces Mandataria. Conocido el caso, a poco andar todas las vocerías quedaron en manos del abogado personal de Bachelet, Juan Pablo Hermosilla, que apareció representándola y protagonizó la demanda contra el medio que publicó el escándalo. Hubo silencio en La Moneda.

Meses dándole vueltas. La denuncia de acoso que afectó al Presidente fue presentada el 6 de septiembre pasado y se conoció el 24 de septiembre, cuando uno de los encargados de resguardar la seguridad del Mandatario encontró la demanda en el sistema de la Fiscalía. Ese día, La Moneda y el equipo de asesores asumieron el monitoreo del caso.

En el círculo del Presidente Boric señalan que este tipo de denuncias no son extrañas y afectan a todos los presidentes en ejercicio, pero generalmente son descartadas porque no tienen sustento jurídico o fundamento. En el caso de Gabriel Boric, por ejemplo, circula una denuncia por conducir un bus sin licencia profesional, en una actividad de lanzamiento de nuevos buses.

Pero dado lo sensible de la denuncia (acoso sexual), en el círculo del Jefe de Estado decidieron contratar a un abogado para que se hiciera cargo, Jonatan Valenzuela, a fin de monitorear la causa, recabar antecedentes y comunicarse con el fiscal de Magallanes a cargo, Cristián Crisosto.

Y llegamos al 17 de octubre. En eso estaba La Moneda cuando, el 15 de octubre, explotó el caso del entonces subsecretario Manuel Monsalve. La demanda contra el Presidente perdió toda relevancia y comenzó la mayor crisis política de la administración Boric. Pero hubo un momento en que el caso de Magallanes preocupó al círculo presidencial.

Una advertencia. Al otro día de la renuncia de Monsalve, el Presidente realizó su conferencia de prensa de 53 minutos, destinada a mostrar total transparencia, donde dijo: «El que haya una denuncia, como todos ustedes saben, no presume la culpabilidad». Muchos leyeron esta frase como un resguardo ante la eventualidad de que se conociera la demanda de Magallanes.

Primeras preocupaciones. La denuncia de Magallanes perdió total relevancia y lo único que preocupó a La Moneda fue el perfil del personaje que colocó dicha denuncia (Jaime García Bozzo), militante activo en el Partido Republicano, y lo otro, que el fiscal a cargo, Cristián Crisosto, no recibía al abogado del Mandatario ni movía la causa.

Operación política. El perfil de los denunciantes y la poca atención del fiscal motivó que algunos asesores presidenciales empezaran a hablar de una posible «operación política» para dañar la figura del Presidente Boric.

Todos al Salón Azul. Con el objetivo de desactivar esta posible «operación política», desde el Ministerio Secretaría General de Gobierno, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y el Segundo Piso, implementaron la conferencia de prensa de la ministra vocera Camila Vallejo, que –como era previsible– hizo que los periodistas aplicaran todo lo aprendido con el caso Monsalve, exigiendo exactitud en las horas y fechas del evento, documentos oficiales que sustentaran los dichos del Gobierno. Comenzaron nuevamente las sospechas.

El otro problema.El intento de la vocera por aparecer transparente incluyó una crítica directa al Ministerio Público, por mantener abierta esta causa más allá del tiempo necesario y sin recibir al abogado del Presidente, pese a que la denuncia carecía de motivos. El miércoles, el Ministerio Público anunció la apertura de una investigación penal por «acceso ilegal o indebido».

Not estrategia. La semana pasada comentamos los errores que cometió el Segundo Piso y el equipo de comunicaciones de La Moneda en el delicado caso Monsalve y todas sus derivadas. El caso Magallanes confirma esa debilidad en el equipo político y comunicacional del Presidente Gabriel Boric. Esta semana el problema no fue la denuncia en Magallanes, fue lo que ocurrió en La Moneda.

Un detalle. Conversando de las evidentes deficiencias políticas y comunicacionales de La Moneda, un ministro me lo ejemplificó señalándome: «Imagínate que el lunes, después de la segunda vuelta de gobernadores, no hubo ninguna minuta para orientar la discusión política o consultas de prensa».

2

MILEI Y BORIC NO SE BANCAN

Poca diplomacia. Las relaciones entre Chile y Argentina pasan por un momento de incertidumbre. Demostración de esto es la ausencia de los presidentes de ambos países, el argentino Javier Milei y el chileno Gabriel Boric, en la serie de eventos realizados para los 40 años de conmemoración del Tratado de Paz y Amistad con Argentina de 1984, que evitó una guerra que era inminente.

El gran evento. Este viernes tuvo lugar el evento más relevante de estas celebraciones, que consistió en el encuentro de una embarcación argentina y una chilena en el Canal Beagle para intercambiar cartas de navegación. Primera vez que no asisten los presidentes de Argentina y Chile a esta ceremonia.

El episodio G20. Mucho se ha especulado sobre qué fue lo que molestó a Milei en el encuentro del G20 en Brasil, que derivó en la decisión inédita de Argentina de no permitir la asistencia del canciller al encuentro binacional con el Papa Francisco esta semana en el Vaticano.

Fuentes de la Cancillería argentina me explicaron que el presidente Milei se molestó porque, después de su discurso libertario en el G20, el Presidente Gabriel Boric contradijo algunos puntos señalados por el mandatario argentino, recordando que uno de los peores momentos de pobreza que sufrió Chile (1982-1985) ocurrió cuando lo que reinaba en el Chile de Pinochet era precisamente un neoliberalimo libertario como el que propone Milei.

No solo Boric. La molestia se agudizó cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, siguió con ese discurso y todo terminó en un enfrentamiento tras bambalinas entre Milei y el mandatario colombiano. Milei habría sentido que hubo concertación de presidentes en su contra.

Temas irreconciliables. Milei inauguró el 11 de noviembre pasado la Fundación Faro, que es considerada centro de pensamiento de su movimiento libertario. En la noche de la inauguración de la fundación, el mandatario argentino realizó un discurso donde, por primera vez, criticó públicamente a los presidentes Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Gabriel Boric, incorporándolos a la lista de «los zurdos (que) se reagruparon e hicieron el Foro de San Pablo, y después crearon la basura del siglo XXI y ganaron elecciones a más no poder» en América Latina.

Kaiser y Milei. El mejor vínculo que tiene Chile con Milei es el historiador chileno Axel Kaiser, vinculado a la Fundación para el Progreso (FPP) del empresario Nicolás Ibáñez. En la inauguración de Faro, Milei tuvo palabras para el chileno: «Quiero citar a Axel Kaiser, porque también fue de gran inspiración. Axel tiene un libro maravilloso que se llama La fatal ignorancia».La prensa trasandina destacó que los asistentes al evento de lanzamiento de Fundación Faro pagaron un cubierto de 25 millones de pesos chilenos aproximadamente.

Nuevo canciller. El estado de las relaciones con el país vecino es aún más incierto con el nombramiento del nuevo canciller, Gerardo Werthein, un multimillonario judío que juró lealtad a su cargo sobre la Torá (compilación de libros de la Biblia hebrea) y que evidentemente no comparte la posición de Chile sobre el conflicto palestino-israelí. En el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno reconocen distanciamiento entre cancillerías, pero lo minimizan, destacando que priman los estrechos lazos bilaterales que implican el compartir 5 mil kilómetros de frontera por los que cruzan anualmente más de 3 millones de personas y tener más de 20 vuelos diarios entre ambas naciones.

3

A MATTHEI LE FALTA INFANTERÍA

Buen momento para la derecha. En la oposición celebran a gritos que esta fue su mejor elección municipal desde 1992. Es la primera vez que el sector elige más concejales que la izquierda. Como me dijo un senador oficialista, «la derecha tiene la sartén por el mango». La otra novedad es el liderazgo indiscutido de Renovación Nacional (RN).

Las malas noticias. Hubo dos golpes en la segunda vuelta, el principal fue la derrota por más de 20 puntos de María José Hoffmann (UDI) en Valparaíso, donde no ganó en ninguna de las 38 comunas que componen esa región, ni siquiera en San Antonio, de donde había sido diputada. Y la otra fue la derrota de Francisco Orrego (RN) por 10 puntos frente a Claudio Orrego (Ind). Ganar Santiago era clave para la derecha.

Matthei corre sola. Un experto electoral de la derecha me dijo que «lo más paradójico de todo esto es que Evelyn Matthei es el nombre que está más cerca de ser candidata presidencial, pero la que está más lejos de ganar las presidenciales». La explicación para esta paradoja es la debilidad en que se encuentra la UDI tras el fin de los coroneles y el cambio de la dirigencia luego del caso Macaya. «A Matthei le falta infantería», me dijeron.

Falta oposición. Algunos sostienen que en Chile Vamos están más preocupados del Partido Republicano que de ser oposición al Gobierno y aparecer como una alternativa a la izquierda. «No parecen oposición», dicen.

Algunos sostienen que en Chile Vamos están más preocupados del Partido Republicano que de ser oposición al Gobierno y aparecer como una alternativa a la izquierda. Kast cada día más lejos de La Moneda.Es en ese contexto de preocupación exagerada por Republicanos que minimizan el rol de este partido, después que obtuvo menos votos de los que ellos esperaban y que su presidenciable, José Antonio Kast, ha perdido relevancia. Hace tiempo circula la idea de que «es más probable que Kast llegue al cielo que a La Moneda».

Trumpismo chileno. En el sector descartan que en Chile exista espacio para fenómenos electorales de extrema derecha, como Donald Trump (EE.UU.), Marine Le Pen (Francia), Giorgia Meloni (Italia), Isabel Díaz Ayuso (España) o Javier Milei (Argentina). La derrota de Marcela Cubillos en Las Condes y los diez puntos de diferencia de Pancho Orrego fueron indicios de que este estilo aún no prende en Chile. Respecto a la posibilidad de que los republicanos ocupen ese espacio, lo descartaron: «Es un partido confesional que no tiene nada que ver con estos nuevos liderazgos laicos o ateos».

4

PREGUNTAS AL VICEPRESIDENTE DE LA CÁMARA, ERIC AEDO

El vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Eric Aedo (DC), llegó el jueves a Chile de un viaje oficial al Vaticano y enfrentando, con sorpresa, el hecho de que un grupo de senadores de derecha y del Socialismo Democrático estuvieran presentando un paquete de reformas políticas de las que no tuvo conocimiento la Cámara Baja.

En esta entrevista, Eric Aedo es enfático en la urgencia de lograr un acuerdo transversal de reformas políticas para terminar con el actual desorden político y parlamentario.

-¿Considera urgentes las reformas políticas presentadas esta semana?

-Las reformas políticas son urgentes, necesarias y factibles. Su factibilidad dependerá de que se sustenten en un acuerdo acotado, en que el voto obligatorio esté en la base de todas esas reformas, además del umbral de votos necesarios, número mínimo de parlamentarios para que un partido pueda seguir existiendo y la pérdida del escaño si el parlamentario elegido renuncia al partido que representaba en las elecciones.

Otra cosa importante es que no exista posibilidad de pacto entre los partidos que subsidian partidos menores, porque son esos pactos los que les permiten ser elegidos con un 1% de los votos. Estas reformas son urgentes y las vamos a apoyar, pero deben estar bien hechas.

-¿Por qué la molestia de los diputados con el anuncio de los senadores?

-Porque fue una propuesta de un grupo de senadores bastante acotado de la derecha y algunos del Socialismo Democrático. El acuerdo que conocimos parte de la mala fe, porque no incorpora a las distintas fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria entre senadores y diputados. Llama la atención que no esté en el acuerdo el Partido Radical, que tiene mucha más historia que el PPD.

-¿Resueltas estas diferencias, existe posibilidad de que las reformas políticas lleguen a puerto?

-Siempre va a haber espacio para el diálogo basado en que conversemos con todas las cartas sobre la mesa y no con la sensación de que un sector del Socialismo Democrático intenta imponer un acuerdo previo con la oposición, para la eventualidad de que la derecha pudiese gobernar el país a partir de 2026.

Las reformas políticas tienen que pensarse para mejorar la política y empezar una nueva etapa de desarrollo económico, inversión, combate frontal al crimen organizado y control de la inmigración ilegal. La necesidad de enfrentar esas urgencias necesita de reformas políticas y la Democracia Cristiana será la primera en apoyar un acuerdo de esta naturaleza, pero sobre la base de la buena fe y el compromiso de incorporar las diferentes miradas.

Los Chicago Boys por Ediciones UDP

El proyecto Chile. La historia de los Chicago Boys y el futuro del neoliberalismo, del economista y académico de UCLA Sebastián Edwards, es el relato de cómo Chile se convirtió en la cuna del neoliberalismo. En la publicación el autor sugiere que su caída habría comenzado en el estallido social de 2019, en momentos en que él comenzaba a escribir unos capítulos para un libro que fue mutando hasta convertirse en lo que es hoy.

Profesor distinguido Henry Ford II de Economía Internacional en UCLA, llegó en 1979 a la Universidad de Chicago para doctorarse en 1981, pero jamás apoyó ni trabajó para la dictadura de Pinochet. Fue allendista, militó en el Partido Socialista y, a los 19 años, colaboró en la Dirección de Industria y Comercio (Dirinco), la institución que fijaba los precios durante la Unidad Popular.

“Edwards muestra con documentación masiva y prosa vigorosa que el liberalismo siempre debe defenderse”, dijo Deirdre McCloskey, economista estadounidense. En tanto, Felipe Gana, quien estuvo a cargo de la edición en español del volúmen, destaca la amplitud del trabajo de Edwards: “El libro hace un recorrido por la historia económica y política de Chile, que va desde mediados de los años cincuenta –cuando un grupo de académicos de la Universidad de Chicago, apoyados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos viene a firmar un acuerdo con profesores de la Universidad Católica– hasta las causas y los hechos que propiciaron el estallido social de 2019 y los procesos constitucionales fallidos de 2022 y 2023”.

El economista alude a la influencia que tuvieron los Chicago Boys y sus profesores estadounidenses en la dictadura cívico-militar que gobernó Chile durante 17 años, y el pensamiento de Milton Friedman en el mismo Augusto Pinochet. Y recrea, además, el que varios de estos economistas pasaran a ser ministros del área económica del régimen militar. Gana valora que “el trabajo de Edwards analiza cómo este pensamiento económico influyó a los gobiernos de la Concertación luego del retorno de la democracia y que llevó a la modernización y éxito económico de Chile en las décadas de los noventa y los dos mil”.

La presentación del libro será el lunes 9 de diciembre y, junto al autor del libro, estará presente el rector de la UDP, Carlos Peña. Comentarán el ministro de Hacienda, Mario Marcel y Cristián Larroulet, exministro de la Secretaría General de la Presidencia durante la administración Piñera. Para más información ingresar acá.

5

CONVERSACIONES DE PASILLO

Tomás Vodanovic, Carolina Tohá, Claudio Orrego y hasta Ricardo Lagos Weber aparecen como presidenciables del oficialismo. Varios dirigentes y parlamentarios de la derecha me insistieron esta semana en que va a ser imposible que el alcalde reelecto de Maipú, Tomás Vodanovic, no esté en la papeleta presidencial el 2025. Expertos electorales de la derecha no ven otra alternativa para el oficialismo y consideran que esa es una muy mala noticia para las aspiraciones presidenciales de Evelyn Matthei.

Algunos comparan el fenómeno Vodanovic con lo que ocurrió con la expresidenta Michelle Bachelet el 2006, donde su popularidad la impuso como candidata de la centroizquierda. «Cuando es algo tan evidente, no puedes eludir esa responsabilidad», me dijo un histórico dirigente de derecha que no duda en que Vodanovic será el presidenciable del oficialismo.

donde su popularidad la impuso como candidata de la centroizquierda. «Cuando es algo tan evidente, no puedes eludir esa responsabilidad», me dijo un histórico dirigente de derecha que no duda en que Vodanovic será el presidenciable del oficialismo. Tomás Vodanovic insiste en que no será candidato y que los presidenciables del sector son Carolina Tohá y Claudio Orrego, este último, muy cercano al Frente Amplio.

y que los presidenciables del sector son Carolina Tohá y Claudio Orrego, este último, muy cercano al Frente Amplio. Ricardo Lagos Weber fue el nuevo nombre que apareció esta semana, propuesto por el experto electoral de centroizquierda Pepe Auth, quien señaló: «Van a tener que hacer una primaria de pequeños para que salga alguien mediano. Yo le pondría ojo a Lagos Weber».

Juan Pablo Hermosilla y sus listas. El hermano y defensor del Luis Hermosilla realizó, hace más de dos semanas, una vistosa conferencia de prensa en que entregó a los periodistas una lista de personajes que figuraban en el celular de su hermano, con conversaciones para ascensos en el Poder Judicial o para discutir causas.

Nunca más volvimos a saber de Juan Pablo Hermosilla. El abogado defensor de Luis Hermosilla aseguró en esa ocasión que en diez días más haría una actualización y daría oportunidad a los nombrados a explicar su presencia en dicho celular. No hubo novedades al respecto.

El abogado defensor de Luis Hermosilla aseguró en esa ocasión que en diez días más haría una actualización y daría oportunidad a los nombrados a explicar su presencia en dicho celular. Corte Suprema abrió sumario.Conocida la lista de los Hermosilla, los ministros Mario Carroza y Manuel Antonio Valderrama de la Corte Suprema se autodenunciaron por aparecer nombrados y solicitaron que les realizaran un sumario. La investigación está a cargo del nuevo fiscal del máximo tribunal del país, Jorge Pizarro Astudillo, y se espera que quede resuelta en las próximas semanas.

Mario Marcel termina Presupuesto para entrar a las reformas tributaria y de pensiones. El miércoles terminó la discusión del Presupuesto de la Nación y el ministro de Hacienda ya comenzó a conversar la posibilidad de una baja de impuestos, y apoyar la dilatada reforma de pensiones que encabeza la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

Mi colega Iván Weissman, en El Semanal Exprés del jueves, desarrolló en detalle el escenario que enfrenta la nueva propuesta de reforma tributaria. El principal escollo es que las reformas políticas son prioridad en el Senado. Sin embargo, destaca el buen ambiente en el empresariado para que las empresas pasen de pagar 27% a 25%. Un senador opositor me dijo que considera «tímida la propuesta y que bajar a 20% sería una señal potente para reactivar la economía».

Optimista la ministra Jeannette Jara.El ministro de Hacienda dijo, a fines de esta semana, «estar cerca de acuerdos», mientras la ministra Jara ha optado por la reserva. Los nudos de la negociación: la reorganización de la industria y la definición del 6% de cotización extra para los cotizares. «Si no hay acuerdo en enero, no hay reforma de pensiones», auguran varios parlamentarios.

6

AGENDA DE LA SEMANA

Lunes 2 de diciembre:

Caso Monsalve sesiona para escuchar a testigos.

Gobierno ingresa al Parlamento el proyecto de ley de reparación de la deuda histórica.

Martes 3 de diciembre:

Senado vota en Comisión Mixta sobre el proyecto que crea el nuevo Ministerio de Seguridad Pública.

Viernes 6 de diciembre:

Asumen los alcaldes electos en los comicios del 26 y 27 de octubre.

Domingo 8 de diciembre:

Investidura de Fernando Chomali como el noveno cardenal de la Iglesia chilena.

7

RINCÓN DEL LOBBY

Noviembre sin audiencias en Hacienda. La intensidad de la discusión del Presupuesto en el mes de noviembre explica la ausencia de audiencias este mes para uno de los ministros que recibe más solicitudes de reuniones en el Gobierno, especialmente de representantes del sector privado.

Empresas dominan la agenda. En octubre hubo cinco reuniones, la mayoría con empresas privadas. Nestlé, para presentar plan de inversiones 2024-2016; Enel Chile, para discutir inversiones en nuestro país; minera Freeport-McMoRan South America Ltda., por expansión de minera El Abra; TE H2 Chile SpA, por un proyecto de hidrógeno verde en Magallanes.

Organizaciones gremiales. El otro grupo de audiencias lo componen las organizaciones gremiales del sector privado: Compañía Oficial Española de Comercio en Chile, por permisología; Asociación de Bancos, por «coyuntura industria bancaria»; Cámara Chilena de la Construcción, para presentar nuevo presidente electo.

8

RECOMENDACIONES: LIBRO ¿DEMOCRACIA MUERTA?

El uruguayo que explica Chile. Varias veces hemos mencionado en +Política al cientista político uruguayo Juan Pablo Luna y en esta ocasión corresponde volver a hacerlo, porque lanzó un nuevo libro que va mucho más allá de un análisis sobre nuestro país: ¿Democracia muerta? Chile, América Latina y un modelo estallado (Ariel, 2024, 306 pags.).

En este libro, Luna no le hizo el quite a ningún tema actualmente en discusión.

De todos los libros que he leído o conocido de él, considero que este es el más personal. Varias veces habla en primera persona.

Especial mención merece la parte en que desarrolla su experiencia con el Frente Amplio y los círculos que rodearon al actual Presidente Gabriel Boric, bajo el excelente título «Mi experiencia asesorando a un vehículo electoral».

Presentado por:

Y hasta acá nuestro +Política de esta semana. Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a jmontalva@elmostrador.cl