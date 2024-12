Semanas clave en el PC: chinos vs. soviéticos y en enero se define la disputa

Los comunistas chilenos se dividen entre los PC chinos y los PC soviéticos. Un conocedor de la evolución del PC grafica –con cierto humor– que la actual división de los comunistas es entre una nueva generación cercana al comunismo chino y su «capitalismo comunista», y otra histórica, que sigue cercana a lo que fue el mundo soviético y enfrentó la dictadura. Más allá del simplismo de esta categorización, este año quedó claro que en el Partido Comunista conviven varios grupos.

Críticos de la actual dirigencia ven difícil la convivencia de estas generaciones. «Teillier era un dirigente que participó de la internación de armas a Carrizal Bajo, participó del atentado a Pinochet y luego supo acompañar el surgimiento de una nueva generación y apoyar irrestrictamente la actual alianza de Gobierno», me explica uno que echa de menos a Guillermo Teillier. Comienza un mes de definiciones.

Las dos polémicas en una semana. El lunes fue noticia la aparición de una declaración pública del PC condenando la caída del régimen dictatorial de Bashar al-Assad en Siria y, luego, hubo sorpresa por los irrelevantes informes a la Subsecretaría del Interior que realizaba su militante Juan Andrés Lagos, donde criticaba los «mensajes culturales hegemónicos» de la compañera vocera Camila Vallejo (PC). Semanas clave para la actual mesa del partido.

Falta un mes para el evento político del Partido Comunista. A mediados de enero está convocado el cierre del XXVII Congreso Nacional del PC, donde –entre otras cosas– sus delegados elegirán la nueva mesa de la colectividad tras la muerte de Guillermo Teillier en agosto de 2023. El congreso comenzó en abril pasado.

Explicaciones para dos polémicas El tema de Juan Andrés Lagos no tiene explicación o defensa dentro del partido, especialmente por las críticas a la compañera ministra vocera. Un dirigente lo explicó de esta manera: “Lo de Juan Andrés Lagos es una deslealtad con la compañera Vallejo, porque la crítica por los ‘mensajes culturales hegemónicos’, eran los mismos que daban la ministra Tohá y el subsecretario Monsalve, para los que Lagos solo tiene elogios en sus informes”.

La condena al derrocamiento de Bashar al-Assad en Siria.A diferencia de la casi generalizada crítica al exasesor Lagos en el partido, la declaración pública condenando el derrocamiento de la dictadura de Bashar al-Assad es más discutible para algunos militantes. Dicen que el punto de la declaración es criticar la intervención de Israel en la zona.

Problema Lautaro Carmona. Estas semanas se está definiendo en los congresos regionales el futuro de la mesa de Carmona. Un dirigente me advierte que «Lautaro no es extremista, su problema es que no tiene repertorio y capacidades de liderazgo para enfrentar el Gobierno ni la coyuntura». Los críticos a la actual mesa señalan que el Partido Comunista es irrelevante en La Moneda.

Episodios que marcaron el año del PC.No fue buen año para la mesa del partido, con episodios como el ataque del alcalde Daniel Jadue al Poder Judicial y compañeros de coalición antes de su formalización. Tampoco la conferencia de prensa de Lautaro Carmona defendiendo al exasesor de Interior Juan Andrés Lagos y, menos aún, la indefinición ante el fraude electoral de Nicolás Maduro en Venezuela. En enero veremos cómo conviven chinos y soviéticos en la nueva mesa.