Reajuste al sector público despachado a ley tras intensa negociación por bono a Carabineros

Tras conocerse los alcances de un protocolo de un acuerdo suscrito entre el Ejecutivo y la Comisión Mixta encargada de resolver las divergencias respecto al proyecto que otorga un reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, la Sala del Senado dio su aprobación al texto.

Con este resultado, la propuesta queda en condiciones de ser promulgada como ley luego que la Cámara Baja visara previamente el informe de la Mixta.

Cabe recordar que la iniciativa que nació fruto de un acuerdo con la mesa del sector público, otorga un incremento total de 4,9% para los trabajadores, el que se pagará en tres etapas. Es decir, a contar del 1 de diciembre del 2024, los salarios públicos crecerán un 3,0%; y que desde el 1 de enero y junio de 2025, el aumento será de un 1,2% y 0,64%, respectivamente (más detalles en notas relacionadas).

Asimismo, la norma incorpora materias misceláneas, dos de las cuales fueron rechazadas: la creación de un bono para los Carabineros que cumplen funciones de riesgo y la prórroga de los requisitos para acceder a una carrera de pedagogía.

Protocolo de acuerdo

En la Comisión Mixta se aprobaron dichas disposiciones que corresponden a los artículos 48 y 49; y 71, esto luego que el Ejecutivo redactara el siguiente protocolo de acuerdo:

“El Ejecutivo antes del receso legislativo del 2024, presentará indicaciones al proyecto que modifica la carrera en Carabineros (Boletín N°14757-25) e ingresará un proyecto que modifica la modalidad de ingreso a la PDI. Luego presentará una propuesta de beneficio pecunario transitorio, con urgencia de discusión inmediata, en enero del 2025.

Asimismo, en marzo se presentará un proyecto para actualizar los requisitos para la carrera de pedagogía, el que incorporará medidas de atracción al talento pedagógico. Éste tendrá tramitación suma. Con todo, si dicho proyecto no estuviere vigente para la admisión 2026, no podrá operar la prórroga de requisitos establecidos en la ley que crea el sistema profesional docente”.

Debate parlamentario

Para informar el debate que se dio en la Comisión Mixta, su presidente, el senador Felipe Kast (Evópoli) ahondó en dicho protocolo explicando que “respecto al punto uno, se busca igualar la cancha de los policías mediante el estudio de proyectos de ley. En cuanto a los requisitos para cursar una carrera de pedagogía, se acordó que esta sea la última vez se dé esta prórroga. Por eso se votó a favor de estos acuerdos”.

Luego el ministro de Hacienda, Mario Marcel comentó que “en cuanto a la carrera de las policías, vamos a hacernos cargos de sus demandas remuneracionales de manera permanente. Consideramos que, en esta ley, logramos ordenar esto. Y en relación a la postergación de los requisitos, también apuntamos a centrar estas materias en un proyecto respectivo”.

En el debate, el senador Juan Antonio Coloma (UDI) resumió la discusión de los temas específicos que fueron rechazados. “Respecto al bono a Carabineros, se indicó que se presentarán indicaciones al proyecto que se está tramitando sobre esta institución, el que considerará beneficios a todos los efectivos. También se dijo que se presentará una propuesta de bono para la PDI. Sobre la postergación de la ley del sistema profesional docente, considero que estas postergaciones son graves”, aseguró.

Luego el senador Iván Moreira (UDI) mencionó que “quiero que quede claro que nosotros no hemos pedido nada ni lo vamos a hacer porque siempre hay malas interpretaciones como lo he visto en redes sociales. Esta ley no considera reajustes para ministros ni parlamentarios”.

Finalmente, el senador Iván Flores (DC) comentó que “la demanda que hicimos para que todas las policías reciban el bono representó un voto de confianza y eso habla que fue algo positivo. El apoyo que se les está dando ahora es inédito. Quiero reconocer la voluntad de reconocer el trabajo de nuestras policías y actuar en consecuencia”.