Matthei en apuros por “silencio sepulcral” y falta de control sobre la derecha

La emplazaron desde su propio sector, señalando que “si quiere ser presidencial y poder gobernar el país, tiene que intervenir”. Y, aunque se trata de un tema que está en el Congreso, como fue ministra del Trabajo y conoce bien este asunto, en la UDI dijeron que seguramente en algún momento ella se pronunciará y, efectivamente, lo hizo. Sin embargo, Evelyn Matthei optó por tomar distancia y no definió su posición sobre la reforma de pensiones.

Como posible carta presidencial, se ha dicho que la exalcaldesa debería, al menos, poner orden primero en las bancadas de Chile Vamos ante el debate previsional, que ya enfrenta suficientes críticas debido a que la discusión fue postergada para el próximo año. En cuanto a Matthei, desde el oficialismo sostienen que “parece que su postura podría complicarle el panorama electoral”.

“El tema de pensiones está siendo tratado en el Congreso, en el Senado, yo no estoy en el Senado, no estoy en las tratativas”, manifestó la exalcaldesa desde la Región del Biobío, donde inició su primera gira tras dejar la Municipalidad de Providencia.

Lo anterior, se dio luego del intenso debate entre Chile Vamos y el Partido Republicano en materia de pensiones. Desde la tienda de José Antonio Kast han apuntado a la UDI, acusándola de darse una “vuelta de carnero”. Esto, por “ceder” a destinar parte del 6% de cotización adicional al sistema de reparto impulsado por el Gobierno.

El propio J. A. Kast –abanderado presidencial de los republicanos– la emplazó la semana pasada por la prensa: “Evelyn Matthei lleva, en este tema, que parece que es la madre de todas las batallas y que partió el lunes, estamos a viernes, yo no le he escuchado ni una palabra”.

Los comentarios de Matthei esta semana no serían suficientes ni para Kast ni para el oficialismo. “Me parece sí que es bueno que se intente un diálogo serio, sobre todo pensando en el futuro, sobre todo pensando en Chile”, se limitó a decir la exjefa comunal.

Lo único que mencionó sobre su rol fue que ha intervenido para que por los menos en Chile Vamos “tratemos de estar todos unidos en lo que sea finalmente el resultado”. Con todo, Evelyn Matthei no se aventuró a apostar si habrá o no un consenso: “Si va a haber o no va a haber un acuerdo, no lo sabemos aún”.

“Ella tiene consciencia de que la negociación es muy compleja”

El más crítico de su sector fue el diputado Álvaro Carter (UDI), advirtiéndole que “si quiere ser presidencial y poder gobernar el país, tiene que intervenir. Tiene que salir a hablar, tiene que entregar su versión, no puede no decir nada”. El diputado Carter también aseguró que “varios parlamentarios”, entre ellos, Cristián Labbé y él, “no estamos dispuestos a entregar el 0,1 % de las pensiones. Si se van a mejorar las pensiones, tiene que ser con impuestos generales”.

Esto, luego de las declaraciones del diputado Guillermo Ramírez, presidente del gremialismo, quien había afirmando que su partido respaldó “un pequeño reparto” del 0,5% de las cotizaciones en el marco de la reforma previsional promovida por el Gobierno.

En un tono más moderado se manifestó el diputado Henry Leal (UDI), aunque también sostuvo que “cualquier fórmula técnica que no sea reparto la vamos a apoyar decididamente”, afirmó que Matthei “tiene un liderazgo indiscutible en Chile Vamos. La queremos, la respetamos y la valoramos”.

Leal, que integra la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputadas y Diputados, remarcó que hoy día el tema está en el Congreso. “Pero no tengo ninguna duda de que ella, por supuesto, que tiene opinión. Fue ministra del Trabajo, sabe de este tema. Pero hoy día es un tema que está en el Congreso, nosotros respetamos su decisión, y seguramente en algún momento ella se va a pronunciar y va a entregar su opinión”.

Desde Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum, también miembro de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara Baja, comentó a El Mostrador que ellos han estado conversando con Evelyn Matthei respecto al tema previsional. Aclaró que “ella tiene su opinión” y que lo que más les ha solicitado es “que tratemos de concordar entre Chile Vamos una posición única y que avancemos para que podamos tener una posición que sea unitaria en torno a eso, más que hablarnos de materias específicas que a ella le interese más o menos sacar adelante”.

Según el diputado Sauerbaum, “es evidente que ella tiene interés en sacar una reforma antes de que termine el Gobierno, porque si eventualmente asume ella (la Presidencia), el problema estaría resuelto. Pero ella tiene consciencia de que la negociación es muy compleja y que también es muy difícil tener una sola posición, y que la diferencia que hoy día tienen los propios partidarios del Gobierno va a dificultar mucho también un posible acuerdo, porque ya han salido a rechazar un eventual acuerdo en torno a lo que los propios técnicos han recomendado”.

Pese a las críticas del histórico extimonel Carlos Larraín, en Renovación Nacional no se pierden y el 11 de enero proclaman oficialmente a la exalcaldesa de la UDI como su presidenciable.

¿Miedo a lo que vaya a decir el Partido Republicano o la Asociación de AFP?

El diputado Marcos Ilabaca (PS) criticó el “silencio absolutamente sepulcral” de la exalcaldesa de Providencia, en relación con la reforma de pensiones, lo que calificó de “por lo menos curioso” y que respondería a “términos estratégicos, electorales”. Además, aprovechó para tildar de “correcto” el volanteo del Frente Amplio a favor de un acuerdo por la reforma, considerando la millonaria propaganda de las AFP y ante las críticas de la derecha que se han centrado en la mencionada campaña frenteamplista.

“Pareciera ser que su postura podría complicarle el tema electoral y por eso mantiene este silencio. Pareciera ser que la candidata presidencial de la UDI o de Chile Vamos, en definitiva, no le gusta meterse en los temas que a los chilenos le interesan”, fustigó el socialista.

Consultado por si estima que en el oficialismo se votará a favor de una reforma que se aleje demasiado de su objetivo inicial, como es la creación de un fondo solidario o de reparto, y el cambio en el diseño y rol de las AFP, el diputado Ilabaca enfatizó que “tal cual hoy día está saliendo la reforma, es perpetuar el sistema de la AFP. Y mi voto por lo menos, y lo hemos dicho también con parte de la bancada del Partido Socialista, no va a estar para poder consolidar el negocio lucrativo de las AFP. Hoy día para mí sería ideal la reforma del Presidente Piñera –del 3 y 3 para el 6% de cotización–, que se encuentra durmiendo también en el Senado”.

El diputado Juan Santana (PS), miembro igualmente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, planteó que hay algo “muy paradójico”. A su juicio, “la derecha en el Senado actúa como Chile Vamos, pero Chile Vamos en la Cámara de Diputados no es capaz de ordenarse bajo el liderazgo de lo que plantean sus senadores. Y alguien que ha guardado silencio durante toda esta semana, y que llama la atención en realidad, es justamente la candidata presidencial Evelyn Matthei, quien aspira a conducir el país durante los próximos cuatro años, pero que no se pronuncia sobre un tema que, según la última encuesta Cadem, preocupa al 80% de los chilenos y chilenas”.

Según el diputado Santana, Matthei, “o no tiene opinión sobre una de las materias que para la población es más importante o quiere callar la opinión que tiene por miedo a lo que vayan a decir, o el Partido Republicano o la Asociación de AFP”.

Desde el Frente Amplio, la diputada Emilia Schneider planteó que Chile Vamos dice ser una derecha distinta a Republicanos, pero que sigue el ritmo de su música. “No tienen un liderazgo claro que diga ‘hay que llegar a un acuerdo en materia de pensiones ahora, porque los chilenos lo necesitan’. Eso se nota en que Evelyn Matthei está escondida en este tema, no tiene propuesta en materia de pensiones y no ha dicho nada”, comentó la noche del jueves en CNN Chile.

Partido Social Cristiano: “Tenemos serias diferencias con Chile Vamos y el Partido Republicano”

Catalogada como la “candidata sin pauta”, Evelyn Matthei, inició ayer su primera gira a regiones tras dejar su cargo municipal, con una serie de actividades en Concepción orientadas a fortalecer su presencia política y mantener el foco público, mientras evalúa su futuro político frente a una eventual carrera presidencial, pero aún no es ratificada oficialmente por la oposición como la candidata del sector.

En Concepción, Matthei se reunió con el alcalde Héctor Muñoz, del Partido Social Cristiano, y con el gobernador Sergio Giacaman. El encuentro llamó la atención, debido a la reciente postura del Partido Social Cristiano de llevar un candidato propio a la próxima elección presidencial. Al parecer, habría un intento de acercamiento que, sin embargo –según detalló la líder socialcristiana–, se limitó exclusivamente a temas de seguridad pública.

El diputado Leal había remarcado que todos los partidos de Chile Vamos (RN, Evópoli y la UDI) prontamente van a proclamar a Evelyn Matthei como candidata. En ese sentido, dijo que el Partido Social Cristiano y Amarillos “tienen todo el derecho a vivir sus procesos internos, a llevar sus candidatos, y eso hay que respetarlo”. No obstante, llamó a los socialcristianos a que “tratemos de conversar, llegar a acuerdos, y podamos aumentar nuestra coalición, que es la que creo yo que tiene las mayores posibilidades de llegar a La Moneda con Evelyn Matthei”.

Consultada por El Mostrador, la presidenta del Partido Social Cristiano, la diputada Sara Concha, remarcó la definición de su colectividad para competir en una primaria legal que les permita escoger su mejor carta presidencial para una primera vuelta en los comicios del próximo año.

“A pesar de que nosotros somos un partido de derecha, tenemos serias diferencias con partidos de Chile Vamos, así como también con el Partido Republicano y que, además, se vieron reflejadas en el segundo proceso constituyente que vivimos el año pasado”, comentó la diputada Concha, precisando que están disponibles a dialogar con los demás, “pero hasta el momento esa es nuestra definición”.

Sobre el encuentro que sostuvo Evelyn Matthei con el alcalde de Concepción y militante socialcristiano, Héctor Muñoz, la timonel del partido aseveró que se dio en un contexto “simplemente de cómo plasmar aquellas políticas, aquellas estrategias de seguridad que ha liderado la exalcaldesa de Providencia, y poder también plasmarlas en una estrategia de mejorar la seguridad para la comuna de Concepción”.

“Simplemente aquello, y creo que es importante que juntos podamos seguir trabajando en materia de seguridad”, reiteró Sara Concha. En su partido, también se la juegan respecto a que el 6% de cotización adicional vaya a las cuentas individuales de cada trabajador.

Competirán, por representar al Partido Social Cristiano, los senadores Rojo Edwards y Juan Castro, y los diputados Roberto Arroyo y Yovana Ahumada.

Las elecciones presidenciales son en noviembre de 2025 y a Evelyn Matthei le quedan 11 meses de campaña sin ocupar cargo público alguno que le dé visibilidad o notoriedad en la escena política. Junto a las críticas por su rol en la reforma de pensiones, no es un buen escenario para Matthei que la noticia sea el surgimiento de nuevos presidenciables en el sector.