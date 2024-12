Evelyn Matthei (UDI) sale a correr sin cargo y se encuentra con los ataques de Carlos Larraín (RN)

Derecha dividida siempre será vencida. Duró poco la alegría por el triunfo en las elecciones municipales que hicieron a RN el partido más votado del país y, como nos tienen acostumbrados, comenzaron las disputas en la derecha por quién será el candidato del sector. Carlos Larraín lleva semanas diciendo que el excandidato a gobernador Francisco «Pancho» Orrego debe ser Presidente.

¡Tiempo que no sabíamos de don Carlos!El expresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, reapareció en la escena política con una increíble entrevista que le hizo Consuelo Saavedra en La Tercera TV, donde dijo que Matthei «no tiene el derecho adquirido», calificó a la exalcaldesa «no como una espina» sino como «un clavo azuzado» y recordó que ella «es hija de un integrante de la Junta de Gobierno Militar», entre otras cosas.

Por qué es importante esta pelea. Las elecciones presidenciales son en noviembre de 2025 y a Evelyn Matthei le quedan 11 meses de campaña sin ocupar cargo público alguno que le dé visibilidad o notoriedad en la escena política. No es un buen escenario para Matthei que la noticia sea el surgimiento de nuevos presidenciables en el sector.

Larraín vs. Matthei. No hubo peor enemigo del primer Gobierno de Sebastián Piñera (RN) que Carlos Larraín encabezando Renovación Nacional esos cuatro años. Es caso de estudio, nunca le gustó el poco manejable expresidente Piñera. Evelyn Matthei encarna justamente ese piñerismo poco querido por Larraín y no tolera que la exalcaldesa no le atienda el teléfono.

Matthei imbatible. Pero en Renovación Nacional no se pierden y el 11 de enero proclaman oficialmente a la exalcaldesa de la UDI como su presidenciable. «De los 217 consejeros ya tenemos 155 firmas apoyando a Matthei», me dicen en RN. Larraín se rio de Felipe Alessandri porque se la jugó por Matthei y simultáneamente dijo que debía haber primarias.

En Chile Vamos recuerdan que el 2017, después que la UDI apoyara a Sebastián Piñera como presidenciable del sector, hubo primarias en que compitió con Felipe Kast y Manuel José Ossandón.El 28 de abril se inscribe la primaria de la derecha, con nombres como Rodolfo Carter, Ximena Rincón, Johannes Kaiser y alguien de Evópoli.

El eterno candidato de Larraín. Francisco «Pancho» Orrego llegó a RN a través de profesores de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile cercanos a Carlos Larraín (algunos mencionan a Bernardino Bravo y Víctor Manuel Avilés), que reclutaron cerca de veinte militantes sub-35 –grupo que en su momento lideró el RN Diego Poblete– y que le prometieron a Larraín que manejaban la máquina del partido para la elección interna de septiembre de 2023, en que la lista de Larraín quedó tercera. Pancho Orrego es el único sobreviviente de ese grupo ligado a Carlos Larraín.