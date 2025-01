Abogado Samuel Donoso fracasa en su intento por eliminar reportaje que reveló chats con Hermosilla

La Corte Suprema rechazó el 30 de diciembre el recurso de protección presentado por el abogado Samuel Donoso, quien solicitaba la eliminación de un reportaje publicado por The Clinic que revelaba las conversaciones que sostuvo con el encarcelado Luis Hermosilla y el abogado Gabriel Zaliasnik. A pesar de la desestimación, el máximo tribunal ordenó remitir los antecedentes al Ministerio Público para su evaluación.

El recurso de Donoso había sido interpuesto el 14 de noviembre ante la Corte de Apelaciones de Santiago, tras la publicación de un reportaje el 17 de noviembre en el que se exponían conversaciones entre los tres abogados, en las cuales se discutían estrategias legales y políticas. En el recurso, Donoso argumentaba que sus derechos constitucionales estaban siendo vulnerados, citando el aviso previo que el medio le había enviado el 9 de noviembre sobre el uso de los chats en una investigación periodística.

En su escrito, Donoso solicitaba que el reportaje fuera retirado de la web y que el mencionado diario digital no pudiera hacer uso de sus conversaciones privadas en futuras publicaciones. Afirmaba que la publicación de los chats “importa una amenaza seria, real y próxima de recrudecimiento de la vulneración de mis derechos fundamentales”, y que no solo los trabajadores del diario, sino también el público general, tendrían acceso a información sensible, lo que haría imposible reparar el daño. Además, pedía que se destruyeran los mensajes y que The Clinic fuera condenado a pagar costas judiciales.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago desestimó la solicitud el 18 de noviembre, considerando que el recurso de protección no era el mecanismo adecuado. En su resolución, los ministros argumentaron que Donoso podía recurrir a otras vías legales, como el derecho de rectificación establecido en la Ley N° 19.733, que regula la libertad de expresión y establece procedimientos para corregir informaciones erróneas publicadas en los medios de comunicación. La decisión fue respaldada por la Corte Suprema en su fallo del 30 de diciembre.

Donoso insistió en su apelación, afirmando que el derecho de rectificación no era suficiente para evitar futuras publicaciones ni para garantizar la protección de sus derechos. Además, mencionó un nuevo reportaje de The Clinic publicado el 9 de diciembre, en el que se revelaban chats entre Hermosilla y el exministro del Interior Andrés Chadwick, lo que motivó una nueva presentación ante la Corte Suprema. Donoso sostuvo que la única forma de poner fin a la “vulneración de sus derechos” era que el tribunal admitiera su recurso de protección y prohibiera nuevas publicaciones.

La decisión de la Corte Suprema fue tomada por la tercera sala del tribunal, compuesta por los ministros Diego Simpertigue, Jean Pierre Matus y María Carolina Catepillán, junto con los abogados integrantes Raúl Fuentes y Andrea Ruiz. La sentencia no solo desestimó el recurso, sino que también remarcó que los antecedentes serían enviados al Ministerio Público, lo que podría abrir la puerta a una eventual investigación sobre el origen y el manejo de la información filtrada.

Este rechazo se suma a una serie de decisiones judiciales similares en casos donde se ha intentado bloquear la publicación de conversaciones privadas, como ocurrió anteriormente con el abogado Mario Vargas.