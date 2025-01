“Jamás he recibido un peso”: Maya Fernández descarta renuncia tras fallida compra de casa de Allende

La ministra de Defensa, Maya Fernández, abordó este miércoles la polémica en torno a la fallida compra de la casa de su abuelo, el expresidente Salvador Allende, un inmueble ubicado en Providencia que actualmente le pertenece a ella y a su hermano. El Gobierno había intentado adquirir la propiedad por un monto de $933 millones con el objetivo de convertirla en una casa museo en honor al exjefe de Estado.

El intento de compra generó fuertes críticas desde la oposición, especialmente por el precio y el hecho de que el negocio involucrara a miembros de la familia Allende, como la ministra Fernández y la senadora Isabel Allende.

Desde el Ministerio de Defensa, la secretaria de Estado subrayó que no hubo “traspaso de recursos” en ninguna etapa del proceso. “Nunca ha habido traspaso de recursos, eso no ocurrió”, señaló enfáticamente, en declaraciones a la prensa. Además, Maya Fernández explicó que, desde que heredó la propiedad tras el fallecimiento de su madre, nunca recibió dinero por la casa. “Con mi hermano, jamás he recibido un peso por esta casa”, insistió.

Respecto a su participación en la compra, la ministra aclaró que, al ocupar el cargo de ministra de Defensa, no podía estar involucrada en el proceso. “Siendo ministra de Defensa, yo no podía estar involucrada en el proceso y, por tanto, por eso se hace un patrocinio, un mandato a un abogado, que es quien llevó adelante todo el procedimiento que tenía que ver con aspectos técnicos o con cosas propias de la casa”, explicó Fernández, agregando que no participó en ninguna reunión relacionada con la compra. “Nunca participé en reuniones, porque no corresponde, como tampoco estuvo involucrado el equipo de Defensa, porque no corresponde”, afirmó.

Reconoce que proceso “no fue bien llevado” y descarta renuncia

Ante la consulta sobre su posible renuncia, tras las críticas de algunos sectores de la oposición que sugirieron que debería dar un paso al costado, la ministra Fernández aseguró que continuará en su puesto mientras el Presidente de la República lo decida. “Estoy acá porque me ha nombrado el Presidente de la República y estaré hasta el momento que él lo decida”, expresó.

Finalmente, la ministra lamentó que el proceso no se haya llevado de manera adecuada. “Parte del Gobierno ha reconocido que el proceso no fue bien llevado, lo cual yo lo lamento”, comentó, añadiendo que la autocrítica es fundamental en cualquier situación. “Yo nunca me voy a arrepentir de no haber participado, porque no corresponde como ministra de Defensa”, concluyó.

En cuanto a si el incidente afecta el legado del expresidente Allende, la ministra fue categórica: “El legado del Presidente no está en su casa, está en su historia”, sentenció.