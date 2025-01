Presidente Boric dice que régimen de Maduro es una dictadura “que se robó las últimas elecciones”

“En Venezuela hoy día se está persiguiendo a quienes se oponen al gobierno y el gobierno de Nicolás Maduro se ha convertido en una dictadura, en una dictadura que además se robó las últimas elecciones y en Venezuela hoy día no hay libertad”. Así reaccionó el Presidente Gabriel Boric a las informaciones provenientes de Venezuela que contaban de la detención de la líder opositora, María Corina Machado.

El mandatario fue enfático al apuntar que el régimen de Maduro “se robó las últimas elecciones y que en Venezuela hoy día no hay libertad”. “Tengo que decirlo de manera muy clara, muy explícita, que no quepa ninguna duda. Por eso como Gobierno chileno hemos retirado nuestra representación diplomática en Venezuela y por eso hemos dicho que no reconocemos el fraude electoral que perpetuó el gobierno de Maduro”.

De esta manera, Boric se vuelve a referir al gobierno de Maduro como una dictadura que “hasta el día de hoy sigue persiguiendo a organizaciones vinculadas a la defensa de derechos humanos y a organizaciones vinculadas a todo el que discrepe con él”.

El Presidente agregó que “desde la izquierda política les digo el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura y tenemos que hacer todos los esfuerzos internacionales para que se restablezca la ley, la democracia, todos los esfuerzos para que el pueblo de Venezuela tenga el derecho a decidir su propio destino”.

Liberación de María Corina Machado

Luego de momentos de incertidumbre por las informaciones de la detención de la líder opositora María Corina Machado el Comando ConVzla, anunció por su cuenta de X que la líder opositora había sido liberada. Machado fue interceptadas por encapuchados luego de participar en una masiva manifestación en Caracas que convocó este jueves para reivindicar la victoria del antichavista Edmundo González Urrutia en las presidenciales, cuyo triunfo el CNE -controlado por el chavismo- adjudicó a Nicolás Maduro sin haber mostrado las actas o resultados creíbles.

#Atención ‼️ Hoy, #9Ene, saliendo de la concentración en Chacao, Caracas, María Corina Machado (@MariaCorinaYA) fue interceptada y tumbada de la moto en la que se trasladaba. En el suceso detonaron armas de fuego. Se la llevaron retenida por la fuerza. Durante el periodo de su… — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) January 9, 2025

Minutos antes de la detención, María Corina Machado expresó, cuando salió de la clandestinidad para participar en una protesta en Caracas, que Venezuela “superó el miedo” al estar en las calles para -aseguró- defender el reclamado triunfo de Edmundo González Urrutia en las elecciones del pasado julio, en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el organismo comicial.

La exdiputada, quien reapareció en público por primera vez en 133 días, aseguró que el 28 de julio de 2024 “cambió la historia para siempre” en el país caribeño, cuando “el régimen” chavista “se hundió” y “sacó lo peor que tiene, lo único que le queda, que es pretender sembrar el miedo”.

La aprehensión de Machado había sido confirmada en la misma red social por Juan Papier, director de Human Rights Watch, quien señaló en su cuenta que con este arresto “Maduro pretende poner el último clavo en el ataúd del proceso electoral. Pero todos sabemos quien ganó la elección. La comunidad internacional no puede permitir normalizar el fraude en la crisis más trascendental de DDHH en nuestro hemisferio”.