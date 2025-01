Ossandón y críticas a reforma previsional: “No existe crecimiento socioeconómico sin paz social”

El senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, se refirió a la reforma previsional destacando la necesidad de alcanzar acuerdos en beneficio de las pensiones y la paz social, conceptos que considera fundamentales para el desarrollo del país.

La propuesta, que comenzó a verse en la Comisión de Trabajo del Senado, incluye un aumento gradual al 7% de la cotización del empleador en un plazo de 8 años, entre otras medidas como el alza de la Pensión Garantizada Universal a $250 mil.

“Yo le diría a los gremios: no existe crecimiento socioeconómico sin paz social”, enfatizó Ossandón, en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

“O sea, si ellos creen que esta cuestión no es importante para la economía, al revés, el seguir con pensiones de pobreza, con estallidos sociales y sin paz social, este país no va a crecer. Por lo tanto, no van a ganar plata, no les va a ir bien. Entonces, el primer dogma de la economía debe ser, los países crecen cuando tienen paz social”, señaló Ossandón.

Respecto a los bajos salarios en Chile, agregó: “Si gano poco, ahorro poco y no alcanza el ahorro. Entonces, no hay alternativa. Paz social, muchachos. Paz social, símbolo de crecimiento económico”.

Críticas republicanas

En relación a las críticas del Partido Republicano, el senador expresó su desacuerdo con el rechazo a la reforma: “Desde el punto de vista político, bueno, yo creo que Rojo Edwards está absolutamente equivocado. La gracia, el arte de gobernar es llegar a acuerdos”.

Ossandón destacó la importancia de un sistema mixto que combine ahorro individual y solidaridad, y recalcó: “No vivimos en una isla, y nos tenemos que rascar solo con nuestras uñas, pero también hay que ser solidario con los vecinos”.