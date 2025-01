Divorcio de Walker con Rincón por pensiones deja a senadora más arrinconada a la derecha

La bancada del Partido Demócratas en el Senado, integrada únicamente por los legisladores Matías Walker y Ximena Rincón, acudió dividida a la votación en Sala del proyecto de reforma de pensiones, en otro episodio de una relación que viene de pasar por un día de furia y una proclamación presidencial.

Walker, vicepresidente del Senado, adelantó desde temprano que votaría a favor, criticando a sectores que “nunca van a querer” una reforma al sistema previsional. Rincón, timonel del partido y precandidata presidencial de la tienda, dijo que la reforma tiene “trampas” y que no votaría porque —a su juicio— “estamos frente a un Transantiago previsional”.

Este lunes, a partir de las 15:00 horas y hasta su total despacho, los senadores fueron convocados a una sesión especial para votar en general y en particular la iniciativa. Esto ocurrió luego de un arduo trabajo realizado durante el fin de semana por la Comisión de Hacienda y tras el acuerdo alcanzado en el Senado entre el Gobierno y Chile Vamos, un entendimiento que destrabó los nudos críticos del proyecto, del cual Demócratas no formó parte, al igual que republicanos y socialcristianos.

Pero pese a que su partido no fue parte del acuerdo, el senador Walker se mostró optimista de que “la tercera es la vencida”. El representante de la Región de Coquimbo adelantó su voto a favor en los pasillos del Congreso, reconociéndose a sí mismo como “de los pocos parlamentarios que podrá decir que votó a favor de las tres reformas de pensiones (Bachelet, Piñera y Boric)”.

Eso sí, “este no es el proyecto del Presidente Boric, es un proyecto que nace de un acuerdo transversal en el Senado y que va a permitir fortalecer el ahorro individual, pero al mismo tiempo mejorar las pensiones actuales”, precisó el senador Walker, postura que reafirmó al votar favorablemente la reforma en la Sala.

“Algunos han dicho que es una irresponsabilidad votar este proyecto hoy día, que estamos legislando a la rápida o ‘a matacaballo’, decía el titular de un vespertino la semana pasada. Yo les quiero decir que llevamos 10 años discutiendo este proyecto, ¿cuánto tiempo más quieren?”, fustigó en el hemiciclo.

Consultado por quienes se han manifestado en contra tanto del acuerdo como del proyecto, Matías Walker, fundador del partido creado en 2022 junto a expersoneros de la Falange y otros partidos de la ex-Concertación, sentenció que “hay sectores que nunca van a querer una reforma de pensiones”.

Rincón: “Yo solo pedí más tiempo” y “no queremos un Transantiago previsional”

Una de las voces más críticas del acuerdo y del proyecto proviene precisamente del Partido Demócratas. La senadora y exministra del Trabajo, Ximena Rincón, no quedó conforme con las medidas comprometidas por el Gobierno en la tramitación de la reforma en la Comisión de Hacienda, donde se analizaron especialmente las implicancias fiscales de la iniciativa.

“No más apuros que terminan en errores. La reforma de pensiones necesita soluciones reales, no improvisaciones. Es clave mejorar las pensiones de los chilenos y chilenas ahora, garantizar la propiedad de los ahorros y asegurar que los dineros se les devuelvan a los ahorrantes. No podemos actuar a costa de sobreendeudar al Fisco, destruir a las pymes o permitir administradores chantas. Aprendimos del Transantiago: los apuros pasan, las malas decisiones quedan”, sentenció la senadora Rincón a través de sus redes sociales.

La anterior declaración fue realizada el domingo. Mirando a la cámara, en un video, la presidenta de Demócratas dijo que votaría “con responsabilidad”. Sin embargo, tras un emplazamiento del senador Iván Moreira (UDI) y de un usuario de X que le recordó su paso por la AFP Provida, la representante de la Región del Maule reveló este lunes que no votaría en la Sala del Senado.

Cabe mencionar que, tras el fin del gobierno de Ricardo Lagos, Rincón ingresó en 2006 al directorio de la AFP Provida, lo que motivó críticas de miembros de su propio partido —en ese entonces, la DC—, que apuntaron a la posibilidad de realizar lobby mientras se discutía la reforma al sistema previsional propuesta por el gobierno de Michelle Bachelet.

“Con cariño, Ximena Rincón, sostener que nos hicieron trampa Gabriel Boric, Jeannette Jara, Mario Marcel, que no sabemos qué vamos a votar el lunes, es un agravio gratuito, es subestimarnos. Nuestra pega es saber lo que votamos. Ofensa para quienes han trabajado en la reforma previsional”, le dijo el senador Moreira en X.

Rincón respondió: “Querido Iván Moreira, sería bueno que leas con detención mis palabras. Yo no dije que les hicieron trampa, dije que la reforma tiene trampas. Ahora si ese es el estándar de la lectura que le darás a las aproximadamente 700 páginas, tenemos un gran problema. Pero bueno, siempre me puedo equivocar y lees bien todo y no te equivocas en eso al menos y tu voto es consciente. Que tengas buena jornada”.

“Quédate tranquilo, NO votaré”

En el intercambio con el senador Moreira, intervino un usuario de X, sugiriendo que la senadora Rincón debería de abstenerse en la votación. “Estoy casi seguro que terminando su periodo volverá a las AFP”, mencionó @ClaudioVivanc13.

El emplazamiento fue contestado por la propia senadora: “Mira, me opongo a que a las AFP les regalen el poder retirar 1.200 millones de dólares, entre muchas otras cosas, como que entren operadores chantas y arriesguen los ahorros de millones de trabajadores. Creo que eso es impresentable, pero, quédate tranquilo, NO votaré, pues creo que hay que mejorar las pensiones, pero no estoy de acuerdo en hacer las cosas mal y estamos frente a un Transantiago Previsional”.

Previamente, Rincón había deslizado que podría abstenerse o derechamente no votar en la jornada del lunes. “No voy a votar en contra, pero no me pidan que dé mi voto a algo que claramente está mal diseñado”, comentó más temprano en Radio Agricultura.

“Los datos dicen que vamos a tener pérdidas de empleo, vamos a tener empresas que no van a ser capaces de resistir esta exigencia en el mes a mes. Eso es, obviamente, es algo que preocupa, hay temas como la gobernanza de los fondos, el tema del IPS. Me revuelve el estómago que les vayamos a devolver a las AFP 1.200 millones de dólares que hoy día tienen en el encaje, descontado los impuestos”, añadió.

Rincón remarcó su postura durante su intervención en el Senado, donde además de reconocer que algunos detalles advertidos fueron acogidos y se rectificaron, expresó su preocupación “por la forma en que estamos votando este proyecto”. “Yo solo pedí más tiempo, para revisar los detalles”, sostuvo la senadora.

“No puedo votar en contra de que los de PGU o los que tienen hoy malas pensiones las mejoren, pero no puedo ser cómplice, como tampoco quise serlo en la de cumplimiento tributario, cuando hay tantos temas que están encima de la mesa que generan dudas, temores y grandes riesgos para el país, para las mismas personas y, por cierto, para los que están pronto a jubilarse”, agregó en el hemiciclo.

Diputados de Demócratas desdramatizan divorcio, pero anticipan discrepancias en la Cámara

La diputada y jefa de bancada del Partido Demócratas, Joanna Pérez, destacó el rol de su partido en la tramitación de la reforma de pensiones, desdramatizando las diferencias entre las posturas de los senadores Matías Walker y Ximena Rincón, y enfatizando el compromiso de la colectividad con un proceso de diálogo y propuestas que puedan dar certezas.

“La senadora (Rincón) ha sido mucho más crítica y creo que ha puesto los puntos donde hoy día el Gobierno ha ingresado indicaciones. Creo que eso va resguardando las incertezas, la falta de prolijidad en los números. Y el senador Walker ha tratado de colaborar en este acuerdo. Nosotros somos un partido dialogante, que ha hecho propuestas y que, probablemente, a la senadora no la dejan tan conforme, pero eso no opta a que nosotros busquemos aportar a este proceso”, enfatizó la diputada Pérez, en declaraciones a El Mostrador.

Al interior de la bancada de diputados del Partido Demócratas sabían que habría un choque de visiones entre ambos senadores, y también esperan sacar adelante el acuerdo. “Ya lo habíamos conversado”, mencionó la diputada Pérez, recalcando que “más allá de que (Rincón) quizás no termine votando de la misma manera, lo desdramatizamos, porque siempre hemos dado libertad”. Según la jefa de la bancada parlamentaria, “todo lo que ha dicho la senadora tiene un tremendo trasfondo y que también nos va a servir”.

La diputada Pérez resaltó, en tanto, que a Matías Walker, como vicepresidente de la Cámara, “le ha tocado dar gobernabilidad a este proceso, asegurando que se pueda llegar a un acuerdo. Y por lo tanto estamos conformes”.

Para el diputado Miguel Ángel Calisto, no se trata de un quiebre. A su juicio, entre los senadores, “más bien existen dos visiones respecto de entender el sistema previsional”, lo que también podría verse reflejado en la Cámara.

“Creo que entre los diputados igual pueden haber discrepancias”, advirtió el diputado Calisto a este medio. “Si bien todos queremos mejorar las pensiones, nos genera ruido a algunos el mecanismo de financiamiento”, reveló al ser consultado. “Yo creo que votaré en contra del préstamo al Estado, y me hace ruido el encaje”, dijo en línea con los reparos de la senadora Rincón.