Reforma histórica a las pensiones es ley: Gobierno y Chile Vamos celebran, Republicanos llora

El pleno de la Cámara de Diputadas y Diputados discutió este miércoles en su último trámite legislativo la reforma de pensiones, una de las grandes promesas de campaña del Presidente Gabriel Boric.

Tras ser visada en general, la votación en particular del articulado fue aprobada tras el histórico acuerdo suscrito entre el Gobierno y la oposición agrupada en Chile Vamos, lo que evitó la creación de una comisión mixta.

Todo, ante la dura arremetida de parlamentarios de ultraderecha, específicamente del Partido Republicano, y aunque varios parlamentarios oficialistas manifestaron—ya que a lo largo de dos años de debate el proyecto ha tenido sustantivas modificaciones— “no es todo lo que nos gusta”.

Cerca de las cuatro de la tarde, ya se habían registrado más de 50 intervenciones de diputados en el debate. Pasadas las seis, se dio la palabra al ministro de Hacienda, Mario Marcel, seguido por la ministra del Trabajo, Jeannette Jara. Posteriormente, comenzó la votación en general y en particular. Exactamente a las 19:40 horas, el Congreso se llenó de aplausos y abrazos.

Por 110 votos a favor y 38 en contra, la reforma de pensiones fue aprobada en general, dando un importante paso hacia su promulgación y la implementación de un cambio en el sistema previsional del país. Los rechazos provinieron de desmarques de Chile Vamos, más la negativa del Partido Republicano, del Partido Social Cristiano y del Nacional Libertario.

En tanto, las normas que requerían un quórum calificado de 77 votos a favor, también fueron respaldadas por la Sala, tras un total de 50 votaciones, por más de 100 votos afirmativos en cada caso (ver detalle).

El proyecto será comunicado al Presidente Gabriel Boric para los trámites de promulgación. No obstante, los legisladores Francesca Muñoz (PSC) y Luis Sánchez (PREP) plantearon reserva de constitucionalidad sobre algunas normas de la iniciativa legal.

Previo al inicio de la votación, el jefe de la billetera fiscal respondió a los diputados —principalmente de la derecha radical— que anunciaron su voto en contra. “Creo que si primero entendemos cómo funciona el sistema actual y por otro lado vemos qué es lo que está escrito y garantizado en e este proyecto no queda otra que concluir que los fondos están debidamente resguardados”, sostuvo el ministro Marcel.

El titular de Hacienda recalcó que “las reformas de pensiones son reformas de largo plazo, son reformas que no se van a agotar en el poco más de año que le queda a este gobierno, y —a modo de ejemplo—solo la transición en el aumento de la cotización va a tomar tres gobiernos más”.

La larga jornada de más de ocho horas debate se dio en el marco de una citación extraordinaria al Congreso tras el uso inédito de la facultad presidencial establecida en el artículo 32 de la Constitución, disposición que permite “pedir, indicando los motivos, que se cite a sesión a cualquiera de las ramas del Congreso Nacional. En tal caso, la sesión deberá celebrarse a la brevedad posible”.

“Pese al acuerdo transversal de la gran mayoría de diputados y diputadas, la ultraderecha chilena no dio la unanimidad requerida para poder votar reforma de pensiones esta semana. Por ello he decidido hacer uso de la facultad presidencial (…) para resolver este tema que es prioritario para las familias chilenas y lleva más de dos años de debate en el Parlamento”, argumentó el Presidente Boric a través de X.

Y es que si bien la mayoría de los parlamentarios estaban dispuestos a sesionar durante la última semana de enero, tiempo que corresponde a trabajo en terreno, el Partido Republicano se negó a dar la unanimidad requerida para que se votara hasta total despacho el proyecto previsional.

El texto ingresó a trámite en noviembre de 2022. En el mensaje del Presidente de la República este recalcó que el sistema de pensiones está en crisis y que estas no alcanzan para solventar una vida digna en la vejez.

El proyecto planteó así establecer un sistema mixto con aportes del Estado, los trabajadores y los empleadores. La norma se aprobó en primer trámite en la Cámara el 24 de enero de 2024. No obstante, el texto remitido al Senado no incluyó el aumento de cotización ni las prestaciones del seguro social, entre otros puntos, que no obtuvieron los votos necesarios para su aprobación. Posteriormente, en el Senado, tras decenas de sesiones de las comisiones de Trabajo y de Hacienda, y escuchar a expertos como el Consejo Fiscal Autónomo, se llegó a un acuerdo que fue refrendado en la Sala el lunes 27 de enero.

Durante la noche del lunes, tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los partidos de Chile Vamos, el Senado aprobó el proyecto con votos procedentes en su mayoría de la oposición.

Sectores más radicales de derecha —republicanos y socialcristianos— que votarán en contra critican que introduce elementos de reparto al sistema, “golpeando a la clase media”; en tanto la izquierda más dura ha votado en contra en reiteradas ocasiones porque el Ejecutivo desistió de eliminar las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y crear una gestora pública que en su defecto compitiera contra dichas entidades.

Pese a todas las renuncias, a último momento, los senadores comunistas terminaron aprobando el texto, que supone la mayor reforma en 40 años al sistema privado de capitalización individual creado durante la dictadura de Pinochet.

La propuesta busca beneficiar a cerca de 2,8 millones de jubilados, con aumentos de sus pensiones de entre un 14 % y un 35 %. Entre otros puntos, propone incrementar la pensión básica universal de 214.000 pesos (216 dólares al cambio de hoy) hasta 253.000 (250 dólares) y subir de manera gradual la cotización del 10 % actual al 17 %, a cargo del empleador

Los empresarios pasarán a pagar entonces el 7 % adicional de cotización más el 1,5 % que actualmente pagan en concepto de seguros por invalidez, que se repartirá entre las cuentas de capitalización individual (4,5 %), un nuevo seguro social (2,5 %) y una especie de préstamo de los trabajadores al Estado que se les devolverá con intereses cuando se jubilen (1,5 %).

Las pensiones llevan años en la lista de las principales preocupaciones de los chilenos y la refundación del sistema fue una de las principales demandas en la ola de protestas de octubre de 2019, que dejó una treintena de muertos y miles de heridos.

Instaurado en 1981, el sistema chileno fue pionero en desechar el modelo de reparto y obligar a cada trabajador formal a aportar el 10 % de su sueldo mensual a una cuenta personal de la que puede disponer cuando se jubile (60 años las mujeres y 65 años los hombres), tutelada por una de las siete AFP existentes.

Sus defensores argumentan que el modelo ha contribuido al desarrollo del mercado nacional de capitales, mientras que sus detractores consideran que las inversiones de las AFP han beneficiado exclusivamente a las élites y que el sistema solo funciona si se tiene un empleo estable y un ingreso alto, algo impensable para la gran mayoría de los trabajadores.

Las personas que se jubilaron en 2023 recibieron una pensión promedio por parte de las AFP de 184.000 pesos (184 dólares), según la Fundación Sol.

Ninguna de las reformas tramitadas en los segundos mandatos de los expresidentes Michelle Bachelet (2014-2018) y Sebastián Piñera (2018-2022) salieron a flote y solamente obtuvieron logros parciales, como la creación de la pensión universal para aquellos sectores más vulnerables a los que no alcancen las cotizaciones.

Contenidos del proyecto

En los objetivos centrales del proyecto está el aumento de las pensiones y reducir las desigualdades entre hombres y mujeres a la hora de jubilar. Según las estimaciones de la Superintendencia de Pensiones este incremento podría alcanzar, dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso, a cerca de un 35%.

Para ello, el texto introduce una serie de cambios al sistema previsional. Si bien se mantiene la capitalización individual de los trabajadores, se suman aportes a dicha capitalización con cargo a los empleadores y aportes de equidad.

1. La reforma crea un Seguro Social que otorgará dos nuevos beneficios para incrementar el monto de las pensiones de los actuales y futuros jubilados.

Aporte por año cotizado . Se dispone el pago de un 0,1 UF por año cotizado, con un tope de 25 años. Es decir, 2,5 UF. Accederán las mujeres con al menos 10 años cotizados (continuos o discontinuos). A 10 años de vigencia de esta reforma ese umbral subirá a 15 años de cotizaciones. Los hombres beneficiados serán los que tengan un mínimo de 20 años de cotización. Este beneficio se comenzará a pagar a partir del primer día hábil del mes siguiente a los 9 meses de publicada la norma. Su aporte alcanzará a más de 1 millón de beneficiarios el 2026 (440 mil mujeres y 563 mil hombres), según estimaciones de la DIPRES.

. Se dispone el pago de un 0,1 UF por año cotizado, con un tope de 25 años. Es decir, 2,5 UF. Accederán las mujeres con al menos 10 años cotizados (continuos o discontinuos). A 10 años de vigencia de esta reforma ese umbral subirá a 15 años de cotizaciones. Los hombres beneficiados serán los que tengan un mínimo de 20 años de cotización. Este beneficio se comenzará a pagar a partir del primer día hábil del mes siguiente a los 9 meses de publicada la norma. Su aporte alcanzará a más de 1 millón de beneficiarios el 2026 (440 mil mujeres y 563 mil hombres), según estimaciones de la DIPRES. Compensación para las mujeres por expectativa de vida. Con el fin de que hombres y mujeres que se jubilen a los 65 años con igual ahorro puedan tener una pensión similar, se agrega a estas últimas un valor mínimo de 0,25 UF mensuales ($9,604). Se pagará en el mismo plazo que el aporte por año cotizado y se estima que en 2026 llegará a 757 mil mujeres.

2. Se establece una cotización adicional con cargo al empleador de un 7%, que se incrementará gradualmente en un plazo de 9 años. A esto se suma el actual 1,5% que aporta para el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.