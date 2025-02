“¿Qué le ofrecen al país? Sólo titulares”: Moreira fustiga opciones presidenciales de Kaiser y Kast

Como “una desesperación de la izquierda” calificó el senador Iván Moreira (UDI) las presiones por una nueva candidatura presidencial de Michelle Bachelet. Esto, según su mirada, debido a la falta de candidatos y liderazgos nuevos en el sector.

En entrevista con Radio Biobío, Moreira aseguró que la expresidenta se encuentra en una posición frágil respecto a la carta con más respaldo entre la oposición, la exalcaldesa de Providencia Evelyn Matthei.

“Michelle Bachelet, en su último gobierno, significó un retroceso para Chile, y va a tener que dar muchas explicaciones por eso. De tal manera que no se trata de subestimar a Bachelet, pero creo que, en las condiciones en que competiría con Evelyn Matthei, estaría en desventaja”, aseguró

Asimismo también señalo que de competir, Bachelet no querría pasar por primarias, “porque ella no se va a exponer a una primaria”.

En línea paralela, abordó la nueva empresa presidencial de Matthei, a la luz de su último intento en 2014 y que incluso su padre dijo públicamente que desde la Alianza por Chile (predecesora de Chile Vamos) la habían dejado sola.

“Sería de una ingenuidad tremenda pensar que en política no hay oportunismos. Eran otros escenarios. Y nosotros podemos deducir que tomamos decisiones equivocadas en el pasado. Lo importante es corregir esas”, apuntó, a la vez que defendió el “derecho” de Matthei a ser Presidente por la defensa de sus convicciones y que en la derecha “existe convicción, independiente de lo que haya pasado, de que ella se la puede”.

Respecto a la disputa por la representación de la derecha en las presidenciales con las opciones de Johannes Kaiser y José Antonio Kast (Republicanos), aseguró que ninguno de los representanta una amenaza para la ruta de Matthei, quien será a su criterio la opción que pase a segunda vuelta en noviembre.

“Representan a una derecha muy dura, que tiene rabia, que está enojada por lo que ha pasado en estos últimos años en el gobierno de Boric. Entonces, el discurso de ellos, de Kast y de Kaiser, es un discurso de arengas, un discurso de división, de enfrentamiento. Nosotros hemos aprendido que hay que evitar los enfrentamientos, porque terminan muy mal, y hemos privilegiado el diálogo (…) Lo más increíble de esto es que los que proponen estas arengas de odiosidad, yo pregunto: ¿qué le han ofrecido al país? Puros titulares“.

“Muchos en el oficialismo y la ex Concertación están arrepentidos de Boric”

El senador por Los Lagos también tuvo palabras para la gestión del Presidente Gabriel Boric: aseguró que es el peor Gobierno desde la vuelta a la democracia.

“Y hay mucha gente en el oficialismo, en los partidos que fueron la Concertación, muchos chilenos que votaron por Boric, y hoy día están arrepentidos. Pero ellos fueron los que lo eligieron. Yo no he visto aquí un mea culpa de los ciudadanos que votaron por un joven que tuvo una oportunidad. Porque esos sectores políticos no tenían a nadie que pudiese ganar”, aseveró.

Asimismo, desclasificó en entre políticos de izquierda existe un descrédito constante hacia su figura. “Te diría que son expresiones hasta bastante groseras, diría yo. Son expresiones de menosprecio. Esa es la palabra: expresiones de menosprecio. Entonces, cuando uno les dice a esas personas: ‘oye, pero si ustedes lo eligieron'”, aseveró, apuntando a personas en general pero también a políticos de izquierda.