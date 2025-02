Falso damnificado en huelga de hambre por megaincendio en Valparaíso hizo campaña por Kast

Luciano Quintana, que no vive en las zonas afectadas por los incendios de febrero de 2024, ha hecho declaraciones a la prensa como presidente de la “Asociación de Víctimas” En las comunidades afectadas no lo conocen y él mismo reconoce no haber estado en la zona durante la tragedia.

Falso damnificado lidera huelga de hambre: Víctor Luciano Quintana Ferreira, sin ser afectado por el megaincendio de febrero de 2024 en Valparaíso, encabeza una huelga de hambre criticando la reconstrucción.

Desconocido en comunidades afectadas: Residente de Valdivia y con sociedad en Temuco, Quintana no es reconocido en Villa Independencia y Pompeya, sectores gravemente dañados por el incendio.

Reconoce ausencia durante la tragedia: Quintana admite no haber estado en la zona durante el desastre, llegando posteriormente como voluntario al área afectada.

Activismo político en redes sociales: En sus perfiles, critica al gobierno de Gabriel Boric, apoya a José Antonio Kast y convoca a manifestaciones por el Rechazo; se le ve bebiendo vino en una copa con la imagen de Pinochet.

Lidera asociación cuestionada: Se autodenomina presidente de la “Asociación de Víctimas del Terrorismo del 2 y 3 de febrero”, pese a no tener relación directa con la tragedia ni ser conocido por los verdaderos damnificados. Revisa la nota original completa acá.