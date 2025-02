Falso damnificado en huelga de hambre por megaincendio en Valparaíso hizo campaña por Kast

Luciano Quintana, que no vive en las zonas afectadas por los incendios de febrero de 2024, ha hecho declaraciones a la prensa como presidente de la “Asociación de Víctimas” En las comunidades afectadas no lo conocen y él mismo reconoce no haber estado en la zona durante la tragedia.

