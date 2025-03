Jueza Sabaj alega en sumario en su contra que “Hermosilla se aprovechó de su fragilidad”

El 28 de febrero la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, Javiera González firmó el expediente del sumario que contiene los cargos en contra de la ministra de ese tribunal, Verónica Sabaj. El 22 de enero, la Corte decidió abrir este procedimiento administrativo después de que un reportaje de The Clinic revelara conversaciones entre la jueza y el abogado Luis Hermosilla, actualmente en prisión preventiva. Hermosilla habría operado para que el gobierno de Sebastián Piñera nombrara a Sabaj como ministra en el tribunal de alzada.

A cambio -se investiga en el sumario- ella habría asesorado a Hermosilla con estrategias procesales en dos causas, una que involucró al ex presidente Sebastián Piñera en el caso Pandora Papers y otra relacionada con la recusación del juez Daniel Urrutia. Otro cargo que podría llevar a la destitución de Sabaj es haber entregado datos sobre la constitución de salas, junto con ácidos perfiles de los ministros que las integraban, detallando tendencias políticas y aspectos personales, que sirvieron para anticipar como votaría cada uno en el recurso de amparo que se preparaba a favor de Piñera.

Según el expediente del sumario -al que tuvo acceso parcial El Mostrador- el 31 de marzo de 2020, Luis Hermosilla y Verónica Sabaj hablan por Whatsapp y evocan otra conversación en la que limaron supuestas asperezas. Cuando Sabaj se decidió a llamarlo desde su teléfono fijo, necesitaba aclarar una mala opinión que Hermosilla tenía de ella, según rumores de pasillo en el ambiente judicial. La supuesta animadversión, venía desde un juicio ocurrido en 2007 cuando el exmarido de Sabaj como juez presidente del tribunal, condenó a un cliente de Hermosilla: Jorge Tocornal, quien fue sentenciado a 13 años de cárcel por violación de su hijo mayor y actos de connotación sexual contra su hijo menor.

La cuarta es la vencida

Cuando fue nominada en una terna para integrar la Corte de Apelaciones de Santiago, el 16 de marzo de 2020, Verónica Sabaj Escudero iba a cumplir dos décadas en el Poder Judicial. Era conocida por algunos fallos mediáticos y había sido ministro suplente del mismo tribunal. Pero en la apuesta por ser titular, había perdido en tres ternas anteriores. Esta era una oportunidad de componer en algo un año que se veía malo. Según consta en el expediente, la jueza ha formado una familia monoparental con su hija adolescente que en enero de 2020 fue diagnosticada con una grave enfermedad crónica y pasó varias semanas en la Clinica Alemana.

“Como que me sentí feliz porque me incluyeron en terna. Y si resultaba, resultaba. Pero no era mi foco de vida”, dijo Sabaj a la fiscal en su extenso testimonio.

Su mejor amiga, prima del abogado Gabriel Zaliasnik, le da el teléfono de Luis Hermosilla.

“Se sabía que era uno a quienes se le preguntaba como referencia, nada más que eso. Entonces yo dije, si le preguntan como referencia, por lo menos que no me perjudique, esa era la finalidad, nada más. Pero yo nunca, fiscal, nunca, y le he dicho de los reportes que usted puede leer, nunca le pedí ayuda”, enfatizó.

-¿O sea, era una persona que podía tener influencia en un nombramiento, entonces se trataba de que él no tuviera una mala opinión suya?-, preguntó la fiscal Javiera González.

-No sé si la palabra como usted la usa es influencia, porque influencia significa capacidad de decisión, lo que yo estoy diciendo es otra cosa distinta. Se decía que era a quien le preguntaba [el gobierno], porque capacidad de influencia, es decir, él no tenía la decisión”, respondió Sabaj, aludiendo a que su nombramiento lo decidieron Hernán Larraín y Sebastián Piñera.

En los chats que pidió la fiscal al Ministerio Público, Verónica Sabaj admite que “le duele la guata” y “le da vergüenza”, por las gestiones que Hermosilla va informando frecuentemente.

4 de abril de 2020, 8:28:25 “Me pidieron tus antecedentes desde el mismísimo Olimpo. Los mandé inmediatamente”.

4 de abril de 2020, 12:18:31. “Acabo de hablar de nuevo por ti”.

12:18:42 “Crucemos los dedos”

Sabaj le agradece.

4 de abril de 2020, 8:40:14 “Desde que hablamos no descansaste en ayudarme, conociéndome sólo por teléfono… y eso habla de quién eres”.

“Era jactancioso”

Las conversaciones virtuales entre Hermosilla y Sabaj siguen hasta fines de abril. El día 27 de ese mes nombran a Sabaj como ministra de la Corte de Apelaciones y asume el 4 de mayo de 2020. La pandemia le impide celebrar, según declara en el sumario.

Frente a la fiscal, Verónica Sabaj le señale que en realidad Hermosilla “era jactancioso” y que mirando la situación desde la distancia cree que en rigor “él no hacía nada!”.

La fiscalía de la Corte de Apelaciones agregó otros chats del 13 de mayo de 2020, donde Hermosilla le cuenta a Sabaj que “está casi viviendo en la Clínica Las Condes”, el abogado enfrentaba una causa laboral en la que se acogió un escrito que ordenaba el retiro a sus casas del 25% del personal de la clínica. Hermosilla presentó una “orden de no innovar” para impedir que se concretara la medida.

En el sumario consta que Verónica Sabaj le habría anticipado a Hermosilla cuál sería la integración de la sala que iba a votar el recurso, antes que fuera pública. Aunque ella no participó en la decisión sobre este escrito en particular, la ministra, frente a la pregunta de si entregó información a Hermosilla antes de que fuese pública, pide cotejar las fechas porque “no tengo como acceder a eso”. Pero en este caso, Sabaj anticipa lo que puede ocurrir con el recurso, que finalmente es acogido y la medida contra la clínica queda sin efecto.

La transcripción de los chats se detiene en ese mayo de 2020. Aunque las conversaciones entre ambos continúan, son de asuntos personales. La hija de Sabaj encuentra una amiga en la hija de la esposa de Hermosilla, que también pasa un tiempo corto en la clínica. A partir de las niñas se forja una cercanía, según consta en los descargos de Sabaj, pero la ministra aclara que ”nunca lo conocí sola”, y que la relación siguió siendo virtual. Hermosilla se muestra especialmente solícito. Según consta en el informe con descargos que envió Sabaj a la corte, en agosto de 2022 el abogado se ofrece a traer desde Viña del Mar una silla de ruedas que ella había dejado en casa de sus padres.

La fiscal le pregunta qué tipo de relación tenían. “Era relación de amistad y confianza”, responde, pero está rota, agrega. “En definitiva, el señor Hermosilla se aprovechó, y yo creía que estaba en un plano confianza, y siguieron conversaciones que fueron inapropiadas totalmente. Pero en el fondo, yo pensaba que quedaban ahí esas conversaciones, pero nunca afecté mi imparcialidad ni mi independencia”, aseguró Sabaj en el expediente.

Este es el primer caso de alta connotación que enfrenta la fiscal judicial Javiera González, luego de que en 2015 pasara casi inadvertido su traslado. En 2015 era ministra de la Corte de Apelaciones y luego de ser sancionada por maltrato a funcionarios, fue cambiada al puesto que actualmente comparte con 5 fiscales.

Ayuda para una amiga

En lo que atañe a la investigación las conversaciones vuelven a julio de 2021.

La ministra Sabaj le pide ayuda para la postulación de Ana María Hernández Medina como fiscal judicial en la Corte de Apelaciones de Santiago.

27 de julio de 2021, 21:37:06 ¿Cómo estás? Por fa si no te complica, podrás ayudar a mi amiga Anita María Hernández, va en terna, que se hizo ayer, por un interinato del cargo de Fiscal Judicial que dejó Raúl Trincado. Es de las pocas personas buenas del Poder Judicial.

27 de julio de 2021, 21:39:23 Lo haré feliz. Me ayuda tu opinión. Mil gracias.

27 de julio de 2021, 21:40:22 Me da pena pedir, nunca lo hago, pero ella vale en todo sentido.

Finalmente, Ana María Hernández fue nombrada en su actual puesto en el 29 de diciembre de 2021. Pero en el sumario, la ministra Sabaj aseguró -en palabras de la fiscal- que “desconoce si en realidad tuvo injerencia o no la tuvo en el nombramiento respectivo”.

A partir de las conversaciones entre Hermosilla y Sabaj, la fiscal intenta probar que la jueza sí ayudó a Hermosilla con estrategias judiciales mientras ejercía su función como ministra. Después de interrogarla, Javiera González formuló los siguientes cargos:

“Transgresión de la obligación de privacidad que la ley impone a los jueces integrantes de las Cortes de Apelaciones para celebrar sus acuerdos. En efecto, entregar la conformación de terna, antes de ser pública y calificar la tendencia política de sus integrantes”.

“Vulneración de la obligación legal de abstención de expresar y aun de insinuar privadamente su juicio respecto de los negocios que por la ley los jueces son llamados a fallar”. “Contravención a la probidad, integridad, independencia, prudencia y reserva que se impone a toda persona que integre el Poder Judicial”.

“Una discusión teórica”

La ministra en una extensa declaración niega todas las acusaciones. Sobre la controvertida expresión de que ella y Hermosilla tendrían un “pacto forever”, Sabaj enfatiza que se trataba de guardar un secreto, sobre la estrategia de la defensa de Piñera en el caso de los Pandora Papers: presentar un recurso de amparo.

“[Se trataba de] mantener reserva, pero no de empeñar mi lealtad hacia él. Eso jamás en la vida, jamás”, dijo a la fiscal, agregando que la expresión venía de los anglicismos que escucha de su hija.

Uno de los argumentos de la ministra Sabaj y su defensa, liderada por los abogados Jorge Ponce y Matías Künsemüller, es que el recurso de amparo nunca se presentó. La ministra explica en el sumario que los chats con Hermosilla son una conversación sobre jurisprudencia de dos profesionales del Derecho, en el marco de la confianza que había entre ellos. “Si uno analiza la conversación y respecto a lo que realmente constituye una asesoría, esto fue, primero el recurso no se presentó, por lo tanto, no se perjudicó a nadie. Fue una discusión teórica en que el señor Hermosilla (…) ni siquiera era el abogado de Piñera”, explica la ministra. Pero la fiscal insistió:

-¿A usted no le parece una asesoría ministra?, pregunta la fiscal.

-A mí no me parece asesoría. Asesoría es un concepto mucho más amplio, citar normativamente o mandar jurisprudencia, eso no es asesoría. Asesoría implica un concepto mucho de mayor actividad”, respondió Sabaj.

Sobre el recurso de recusación en contra del juez Daniel Urrutia, en la misma línea de determinar si hizo o no asesorías, la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago aseguró que Hermosilla tampoco intervino en el escrito, sino que fue el abogado Samuel Donoso, quien se basó en la jurisprudencia de otro fallo y no incluyó las apreciaciones que la ministra expuso a Hermosilla en los chats. Sin embargo, para la fiscal son una clara sugerencia de estrategia legal. Para Sabaj son solo recordatorios de “normas legales conocidas por todos”.

Conforme avanza el interrogatorio, la fiscal confronta a Sabaj con los resultados de su investigación, la ministra insiste en que se equivocó al “entregar confianza a quien no lo merecía”.

“Del análisis de todo lo que está ordenado investigar, lo que yo advierto de mi parte son un sinnúmero de imprudencias, en cuanto a comentar de otros, que eso la lamento profundamente, en cuanto a comentar estados de causa o de votaciones, como dijo usted. Pero jamás, jamás yo tomé una decisión que afectara mi imparcialidad o mi independencia, jamás”, afirmó.

Pero la ministra insiste: “Usted me puede calificar como quiera respecto de las conversaciones, que usted estime, pero corrupta o falta de probidad, jamás, jamás. Y de eso me voy a sentir orgullosa toda mi vida”, aseguró Sabaj quien enfatizó en el expediente que nunca sus relaciones personales o “mis convicciones religiosas” han influido en los fallos”, aseguró.

Al fragor de sus respuestas, la ministra vuelve sobre un punto anterior, en relación al carácter de Hermosilla. “El señor Hermosilla sabía -porque era hábil en el fondo- que yo estaba en una situación de extrema fragilidad”, refiriéndose al estado de salud de su hija enferma y al suyo propio.

De cualquier forma, el camino de Verónica Sabaj en este proceso se advierte con ripios. La fiscal calificó la conducta de la ministra como” gravísima” por hacer “cuestionable su propia integridad, independencia, imparcialidad y probidad”.

El futuro de Sabaj después de 25 años en el Poder Judicial, depende en primera instancia, de sus colegas de la Corte de Apelaciones, donde deberán decidir en base a los resultados del sumario, teniendo en cuenta que en la indagatoria están consignadas las transgresiones y vulneraciones, pero hasta ahora, ninguna conducta que pueda constituir un delito.