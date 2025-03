Boric responde a chats filtrados de Cariola y Hassler: “No me van a poner en contra de compañeras”

Nuevos chats entre la diputada Karol Cariola y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, salieron a la luz este viernes. Esta vez, involucran directamente al Presidente Gabriel Boric.

Se trata de conversaciones extraídas por la Policía de Investigaciones (PDI) del celular de la exjefa comunal, en el marco del caso Sierra Bella. Esta indagatoria ha sumado nuevas aristas, lo que llevó también a la incautación del teléfono de la presidenta de la Cámara Baja en un polémico allanamiento a su domicilio.

En ellas, las militantes del Partido Comunista (PC) muestran su descontento con la gestión del Gobierno, especialmente por los costos políticos de los indultos otorgados a presos del estallido social.

A través de su cuenta de X, el Presidente Boric restó dramatismo a la filtración, señalando que es “natural” que existan críticas entre personas de confianza. “Que en un momento determinado, entre dos personas de confianza, se critique muy duramente a un tercero, me parece de lo más natural”, afirmó.

Además, el Mandatario dejó claro que no permitirá que estas filtraciones afecten su relación con Cariola y Hassler:

“A mí no me van a poner en contra de compañeras de ruta porque un día en confianza hayan hablado mal de mí o de mi gente de confianza. Un abrazo grande a Karol e Irací”, sentenció.

Que en un momento determinado, entre dos personas de confianza, se critique muy duramente a un tercero, me parece de los más natural. Si hubiese delitos, que se investigue con la imparcialidad que corresponde a la Justicia, sin sesgos.

Pero a mí no me van a poner en contra de… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) March 15, 2025

En los mensajes, publicados este viernes por La Tercera y fechados el 30 de diciembre de 2022, ambas dirigentes comunistas manifestaban su frustración por la falta de avances en reformas clave y la gestión gubernamental.

“Este gobierno es lo peor que nos ha pasado”, expresó Cariola, a lo que Hassler respondió que “me da tanta lata que se haya perdido la opción al principio de empujar cambios”. En otro pasaje, Cariola criticó directamente al Presidente Boric: “El P es una mierda de ser humano”, a lo que Hassler agregó que el gobierno carece de un camino claro.

La revelación de estos mensajes ha generado un fuerte impacto político, no solo por la dureza de las críticas, sino también por la forma en que fueron obtenidos y filtrados. La diputada Cariola ha solicitado que se eliminen aquellos mensajes que no estén relacionados con la mencionada investigación judicial.

La presidenta de la Cámara también abordó el tema en su cuenta de X. “Lamento mucho que se filtren conversaciones privadas entre Irací y yo, que no tienen nada que ver con la investigación”, declaró.

“Lamento además que se ponga el foco en una conversación antigua de la que me arrepiento y que ocurre en un momento de ofuscación y molestia, pero que no representa lo que pienso del Presidente ni las personas ahí mencionadas”, añadió.

Para la diputada Cariola, “es un cahuin de poca monta ya que tengo la más alta valoración de las 3 personas mencionadas y sé que ellos lo saben, les he hecho llegar mis disculpas”.

Lamento mucho que se filtren conversaciones privadas entre Irací y yo, que no tienen nada que ver con la investigación. Lamento además que se ponga el foco en una conversación antigua de la que me arrepiento y que ocurre en un momento de ofuscación y molestia, pero que no… — Karol Cariola Oliva (@KarolCariola) March 15, 2025

Pasada la medianoche, la exalcaldesa Hassler también se refirió a la filtración, recordando que hace dos años entregó de forma voluntaria su celular por la investigación de Sierra Bella.

“No encontraron nada en mi contra, porque siempre actué buscando lo mejor para la comuna. Sin embargo, hoy veo con sorpresa que se filtran conversaciones privadas que nada tienen que ver con alguna investigación”, fustigó.

Según Hassler, “esto representa una grave vulneración a la intimidad sin ningún fundamento. El Gobierno y el Presidente cuentan como siempre con todo mi apoyo y respeto”.

Hace dos años entregué de forma voluntaria mi celular por la investigación de Sierra Bella. No encontraron nada en mi contra, porque siempre actué buscando lo mejor para la comuna. Sin embargo, hoy veo con sorpresa que se filtran conversaciones privadas que nada tienen que ver… — Irací Hassler Jacob (@IraciHassler) March 15, 2025

A continuación revisa los chats del 30 de diciembre de 2022:

KC: Descansa.

KC: También lo necesitas.

KC: No llegues al extremo que he llegado yo.

KC: Que ya no puedo más.

KC: Toma medidas antes.

KC: Si puedes.

IH: Aay, querida.

IH: Eres muy fuerte.

IH: No sé cómo logras ser tan potente.

IH: A mí esto me ha costado mucho y es tanto menos tiempo de ataques, odios y responsabilidades.

IH: Y sales siempre con fuerza, logrando todo.

IH: Con alegría, con entereza, claridad.

IH: Has trabajado mucho y ya tienes un reconocimiento indudable.

IH: Tienes que parar un momento.

KC: Bueno, ¡¡¡no sé si es tan así!! Ahora veo todo un poco más oscuro. Pero si para afuera se ve como dices, al menos me da un respiro.

IH: Y estar orgullosa de lo que has hecho.

IH: Has dejado ya huellas en este país.

IH: Eres seca, Karito.

KC: Estoy muy decepcionada del proyecto político.

IH: A mí me da fuerza saber que siempre estás conmigo, pq eso cuesta mucho empujarlo.

IH: Y lamento mucho no poder quizá transmitirte esa misma fuerza y apoyo, creo q por lo difícil q me es sobrevivir en este espacio.

IH: Pero quiero que sepas que cuentas conmigo.

IH: Pucha, sí… está todo tan difícil y desdibujado.

IH: Creo q todos tratando de responder en la coyuntura sin un camino claro, sobre todo desde el gobierno.

KC: Lo sé y lo valoro mucho.

KC: Este gobierno es lo peor que nos ha pasado.

IH: Me da tanta lata q se haya perdido la opción al principio de empujar cambios. En Colombia, Petro q salió mucho después ya tiene su reforma tributaria lista, acá no se ha logrado prácticamente nada.

KC: Puros costos. Para que otros se den gustitos.

IH: Lo del indulto puede estar bien, pero debió ser el primer mes de gobierno.

KC: El P es una mierda de ser humano.

IH: Ahora todo es desangrandl (sic).

KC: Obvio.

KC: Ahora será puro costo.

KC: Algo que es tan justo.

IH: Ohhh, ¿tanto así piensas?

KC: Síi.

KC: Quiero estar lo más lejos posible de toda esa gente.

IH: Yo trato de tenerle algo de fe, pero cuesta.

KC: Los encuentro asquerosos.

IH: Te tengo q contar mi conversa del otro día, me reuní con Camila y Matías.

KC: Despiadados, soberbios, calculadores y deshonestos.

IH: Sí, hay harto de eso, es verdad.

IH: Saben cómo hacerla pa salvarse solos.

KC: Uffff.

KC: Me la imagino.

KC: Un par de entreguistas.

KC: Sin principios.

IH: Sí, me llamó la atención como la preocupación por el show, abiertamente diciendo q en gestión no siempre puedes hacer tantas cosas así q hay q hacer espectáculo. Q no digo q no se haga, pero era algo muy prioritario para Matías. Y me calza con donde llevan al Presidente, a ene cosas light de imágenes q no te justifican el estar aquí.

KC: emoji

KC: Asqueroso.

KC: Matías es un cuico culiao.

KC: Sin experiencia política.

KC: Dirigiendo un país.