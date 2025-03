Tribunal ratifica incautación de dispositivos de Cariola, pero ordena borrar información personal

El 7° Juzgado de Garantía se pronunció sobre la solicitud presentada por el abogado de la diputada Karol Cariola (PC), Juan Carlos Manríquez, en la que pedía la nulidad de la diligencia de entrada, registro e incautación del teléfono celular y computador de la congresista.

La acción policial, realizada en el marco de las investigaciones del caso Sierra Bella ―y su arista derivada que indaga el tráfico de influencias en el que habría incurrido Cariola con la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler, en beneficio del empresario chino Bo ‘Emilio’ Yang―, habría sido improcedente e innecesaria, según acusó Manríquez, además de que la orden misma de registro contendría “información errónea y graves omisiones.

“Si el tribunal hubiera tenido todos los antecedentes reales, no habría procedido a autorizarla por no cumplirse con los estándares mínimos que exige nuestro ordenamiento“, expuso Manríquez en el escrito.

“Cuando sometimos al escrutinio el informe policial nos dimos cuenta que, por error, por una negligencia inexcusable o por malicia, (…) El informe no sólo es incompleto, no sólo está mal hecho, no sólo es una investigación deficiente, sino que ocultó pasajes e información muy relevante. Desde el año 2022 en adelante, porque este informe y estas cuestiones estaban en conocimiento de la Fiscalía y de los órganos de investigación hace un año como para que el tribunal se hiciera una impresión errada”, advirtió el martes el abogado en Al Pan Pan.

Asimismo, también había expresado con anterioridad su temor a que se filtraran los momentos del parto de Cariola ―capturados el lunes 3 por su pareja, el diputado Tomás de Rementería― , del mismo día en que se efectuó el allanamiento, y que se encuentran dentro del celular requisado.

El juez Mario Cayul accedió a una cautela de garantía, que implica que los equipos incautados deberán quedar alojados en dependencias de la Fiscalía Regional de Coquimbo y a cargo de Patricio Cooper, fiscal de la causa. Junto con esto, deberán eliminarse las fotografías del parto de la diputada y los chats personales que tenía el aparato, manteniendo así la incautación de los dispositivos y la validez del allanamiento. Finalmente, Fiscalía y la defensa de Cariola deberán determinar cuáles serán las piezas de información propias de la vida privada de Cariola y cuáles podrán ser calificadas de interés investigativo.

“Ha vuelto la legalidad y regularidad de este proceso, de tal manera que solo se van a extraer y se van a usar aquellas que tengan un interés, como lo hemos dicho, que es el mismo nuestro, que estos hechos se esclarezcan a la mayor brevedad“, apuntó Manríquez tras la audiencia.