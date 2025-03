Claudio Orrego: el “espectador” VIP que mira de reojo la carrera presidencial

Se ha negado, pero no lo descarta. El entorno del gobernador revela que “mucha gente” le ha pedido que no se cierre a la idea de ser candidato, aunque “no depende de él”. Estará atento a lo que suceda en el PS y el FA este fin de semana, donde Carolina Tohá podría no recibir el apoyo esperado.

Resumen Síntesis generada con OpenAI Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana, ha evitado hablar de una posible candidatura presidencial, enfocándose en su reelección y en temas como la seguridad pública. Sin embargo, su éxito electoral ha renovado la especulación sobre su opción presidencial. A pesar de que no ha mantenido conversaciones formales con partidos oficialistas, su nombre sigue siendo considerado. El Partido Socialista y el Frente Amplio tomarán decisiones clave este fin de semana, mientras que la DC observa de cerca los posibles movimientos, sin descartar a Orrego como opción presidencial. Desarrollado por El Mostrador