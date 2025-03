Viudos de Bachelet en FA y PS miran a Claudio Orrego como carta y abren duro debate interno

En el Partido Socialista (PS) y en el Frente Amplio (FA) coinciden en que el rechazo de la expresidenta Michelle Bachelet a ser candidata presidencial “no fue totalmente sorpresivo”. Reconocen que solo la semana pasada los promotores de una tercera aventura presidencial de la exgobernante –de ambos partidos– comenzaron a explorar figuras alternativas para las primarias presidenciales de junio próximo.

Es en ese panorama electoral que apareció en la conversación el nombre del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (Ind/ex-DC).

En el PS confirman que, en los últimos días de febrero, desde el entorno de dos figuras cercanas a Bachelet –la presidenta del partido, Paulina Vodanovic, y su exjefa de gabinete, Ana Lya Uriarte– se deslizó la información sobre un desencanto definitivo de la exmandataria por aceptar una tercera candidatura presidencial. A raíz de eso se iniciaron conversaciones dentro del partido, porque se había desestimado un plan B.

Algunos dirigentes, como Camilo Escalona, se mostraron reacios a aceptar la posibilidad de que Bachelet desistiera, mientras que otros argumentaron que el PS debía llegar a las primarias del 29 de junio con un candidato competitivo frente a la oposición. En este contexto, surgieron los primeros nombres: Paulina Vodanovic y Claudio Orrego.

Socialistas del Congreso y de la mesa directiva reparan en que la exministra del Interior, Carolina Tohá, no tendría posibilidades de obtener buenos resultados contra los candidatos de la oposición, debido a su cercanía con el Presidente Boric, el caso SQM, cuestionamientos en su gestión en el municipio de Santiago y su rol de vocera del Apruebo en el primer plebiscito constitucional.

Además, reconocen que no será fácil encontrar un candidato en condiciones de aceptar y que pertenezca al PS. Por su parte, la senadora Paulina Vodanovic, que anteriormente mostró interés en una candidatura presidencial, ahora prefiere continuar como presidenta del PS y postular como senadora por el Maule.

Otros dirigentes advierten que, en las elecciones de la directiva y del Comité Central del PS del próximo 15 de marzo, aunque la mesa del partido se mantendrá similar, serán los nuevos 128 integrantes del comité central quienes decidirán si se abre la posibilidad de apoyar una candidatura que no sea socialista en las primarias presidenciales.

“El PS tiene que cumplir su itinerario electoral, elegir su nueva directiva y comité central, y luego redefinir su línea respecto a la candidatura presidencial. Por lo tanto, no se tomarán decisiones por el momento. Esto también implica un gesto de respeto, ya que cada partido tiene su propio ritmo. Las primarias del oficialismo serán para inscribirse recién en abril y para materializarse en junio. Aún es prematuro definir una posición del PS hasta que no se constituya la nueva dirección del partido”, señaló el senador Juan Luis Castro a El Mostrador.

En el PS tienen en la retina las últimas declaraciones de Orrego sobre Carolina Tohá. El gobernador de la Región Metropolitana, el lunes pasado, se refirió con agudeza a las definiciones clave que se deben tomar en el oficialismo por presidenciales de noviembre de este año.

“Yo creo que a Carolina Tohá, que ha manifestado su interés de ser candidata, ya se le acabó el plazo a mi juicio hace rato (…). Si tiene algún interés serio de ser candidata presidencial, tiene que salir del Gobierno luego, para poder desplegarse y también tomar distancia respecto a un Gobierno que –digamos las cosas por su nombre– marca 30 puntos, y con 30 puntos en Chile no se gana (…). Tiene que salir (Tohá) a buscar apoyo en otros sectores”, expresó Orrego a Radio Universo, horas antes de la renuncia de Tohá a Interior.

En ese contexto, algunos miembros de la directiva del PS, como Arturo Barrios, ven con interés la posibilidad de considerar al gobernador como candidato presidencial. “El nombre de Orrego es algo que ha circulado en la mesa directiva, pero también se han analizado otros nombre y sonó, pero con bien poca adhesión, Tohá”, señala un dirigente de los socialistas.

Frente Amplio debate: Orrego o un cuadro de sus filas

En el Frente Amplio el debate sobre si apoyar a Orrego o buscar un aspirante a La Moneda que sea militante de sus filas es más nítido y fue agudizado en parte –sostienen– por las palabras del Presidente Boric en el cambio de gabinete, ya que un sector importante de la tienda lo consideró como “el respaldo” del Mandatario a la salida de Tohá mientras, hasta el domingo, diversos dirigentes demostraban interés por Bachelet.

Ahora, tras la confirmación de que Bachelet no estaría disponible para los comicios presidenciales, la colectividad de Boric está en un intenso debate interno sobre las opciones que le quedan para enfrentar a la derecha.

En esa discusión y cuando su comité central deberá definir una alternativa, en las conversaciones de los dirigentes se instaló la posibilidad de apoyar a Claudio Orrego (a quien respaldaron como postulante a gobernador de la Región Metropolitana) o consensuar otra fórmula.

Este debate interno se intensifica a medida que se acerca la fecha de la decisión, programada para el próximo 15 de marzo. Por ejemplo el exsocialista e integrante de la Comisión Política del FA, Fernando Atria, quien en varias entrevistas defendió las opciones de Bachelet, hoy señala que “prefiere no dar nombres, debido a que se encuentran en una serie de conversaciones” para articular propuestas.

En ese contexto, el diputado Jaime Sáez expresó a El Mostrador que tanto Orrego como el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, son opciones viables que deben ser consideradas. “Sin duda alguna ambos nombres pueden ser tenidos en cuenta. El FA deliberará y decidirá en su comité central del próximo fin de semana”, afirmó el parlamentario.

Por su parte, la diputada Francisca Bello destacó el liderazgo de Vodanovic en Maipú. “Él es un tremendo liderazgo frenteamplista que ha entregado una tremenda gestión en Maipú y que le haría muy bien a Chile. Sobre Orrego, también creo que es un liderazgo interesante, pero como FA estamos pensando en cuadros propios del partido para llevar a la primaria, sin desmerecer a Claudio”, comentó la diputada.

Su par Andrés Giordano (FA) subraya la importancia de que sea un proceso de discusión política interna, enfatizando que la calidad del proceso es tan relevante como el nombre del candidato.

“El nombre no es lo más relevante, también lo es la calidad del proceso que lo sustenta. La ciudadanía merece información clara y un debate político transparente. En ese sentido, Tomás Vodanovic sigue siendo uno de los nombres que han sonado en la interna, pero la definición la tomará el comité central el próximo 15 de marzo”, dijo el diputado Giordano.

Y agregó: “Al margen de eso, hay otra discusión también muy urgente dentro de las próximas semanas sobre las ideas y prioridades programáticas que representan nuestra sensibilidad política en este ciclo particular, ante una ultraderecha que amenaza derechos conquistados”.

El senador Juan Ignacio Latorre también se pronunció sobre la situación, señalando que Tomás Vodanovic es una carta potente, debido a su militancia en el FA. “El problema es que ha dicho en varias oportunidades que no está disponible. A mediados de marzo el comité central tomará una definición y me parece que tendría que ser un militante nuestra carta a las primarias del oficialismo. No veo que Orrego tenga ese perfil como para ser considerado un candidato que nos represente, valorando su gestión como gobernador de la RM”, sostuvo Latorre.