“El debate todavía no se ha agotado”: Frente Amplio pospone candidatura presidencial

“Con urgencia, pero sin ansiedad“. Así fue como la presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, describió la resolución del comité central del partido de posponer la nominación de la candidatura presidencial del partido, la cual estaba agendada para resolverse hoy.

La mesa directiva de la tienda, que se dio cita desde las 9 de la mañana en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores, informó de la decisión pasadas las 19. “Reafirmamos el compromiso de tener una candidatura presidencial propia que aporte en esa construcción de una coalición común, y en eso hemos tenido un debate muy interesante”, señaló la presidenta de la colectividad, quien también resaltó que han dialogado con varios de los cuadros disponibles para representar al partido.

“Pero ahora se ha producido un debate también mucho más rico de perfil, de cuáles son los elementos distintivos de lo que el Frente Amplio puede proponerle al país. Por lo tanto, también con eso vamos a redoblar conversaciones y esfuerzos, porque también muchas veces tenemos conversaciones con liderazgos que pueden cumplir un rol en la presidencial, no necesariamente siendo candidatos o candidatas, pero que tienen que ir cuajando en esa unidad que hoy día vemos que hay un gran paso adelante”, advirtió también Martínez.

En ese marco, aseguró que tanto en la discusión interna del partido como en las expectativas externas existe “mucha ansiedad”, además de intentonas de proclamaciones externas al propio Frente Amplio. Esto último, en referencia a dos de las opciones más comentadas en la arena política: el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic ―quien ha declinado en varias ocasiones una nominación― y del diputado Gonzalo Winter, quien también se habría negado.

En ese sentido, Martínez destacó las opciones de la diputada Gael Yeomans, quien “es uno de los liderazgos importantes de nuestro partido, Gael viene también de las luchas estudiantiles, nos hemos encontrado desde hace muchos años y también ha representado un trabajo muy importante en materia laboral”.

De todas maneras, la líder del frenteamplismo afirmó: “No basta simplemente con que una persona trate de hacer un gol si no tenemos una buena defensa, si no tenemos delanteros buenos, si no tenemos un buen 10 (….) Se han puesto sobre la mesa distintos nombres, pero creemos que el debate todavía nos ha agotado, que todavía queda tiempo y por eso también hemos decidido continuar este debate en las próximas semanas, teniendo una resolución lo más pronto posible, con urgencia pero sin ansiedad”.

El llamado a la unidad (y la referencia a Carolina Tohá)

En línea paralela, la timonel del FA también hizo un llamado a las fuerzas de izquierdas a converger en una lista única parlamentaria, en función de la presencia de “una derecha totalmente retardataria, que no solamente restringe libertades, sino que también quiere vender nuestros derechos al mejorpostor, e incluso está poniendo en duda el concepto de democracia que tenemos en el mundo”.

“Por eso sabemos que tenemos una responsabilidad histórica, no solo con el país, sino también con el mundo. Creemos que hoy día tenemos que buscar soluciones nuevas a problemas que son muy complejos y que no se solucionan con estas propuestas grandilocuentes y mágicas que propone la ultraderecha. Por eso lo primero es la unidad”, dijo Martínez.

A renglón seguido, reiteró las intenciones de buscar “una alianza lo más unitaria posible para poder buscar el bienestar de las personas (…) Hemos visto en este gobierno lo costoso que ha sido tener minoría en el Congreso”. Expresó que lo anterior debe ser “sin exclusiones, sin cerrar la puerta a nadie quienes quieran construir en esta alianza y por eso creemos muy fielmente en que esa convicción tiene que ser un mandato”.

Sus palabras recuerdan a los resquemores expuestos por la exministra del Interior y candidata presidencial, Carolina Tohá, de participar en una primaria que integre por el lado del Partido Comunista a Daniel Jadue. Al ser consultada sobre la posibilidad de una primaria compartida con el exalcalde de Recoleta, Tohá reconoció que “me costaría mucho eso, no me sentiría nada cómoda, porque cuando tú estás en una primaria, por más que tengas la convicción de que vas a ganar, estás haciendo un ejercicio en el que asumes que si gana otro tienes que apoyarlo”, explicó.

“Tenemos que tenemos quehacer una coalición, no solo una coalición de gobierno, que dure lo que dura cuatro años un Gobierno de turno. Queremos una coalición por esos cambios, una coalición que sea capaz de encontrarnos en nuestra diferencia, que también haga la distinción entre los distintos proyectos pero que ponga el bien común en el centro“, sentenció Martínez.