La fractura del Partido Comunista

Postergación a última hora. Los partidos del oficialismo tienen este fin de semana la reunión del comité central para definir el candidato presidencial que apoyarán en las próximas elecciones. El del Partido Comunista era este sábado 15, pero el martes de esta semana se informó que lo postergaban una semana (al 22 de marzo). El ambiente en el partido de la hoz y el martillo es el peor en mucho tiempo, me dijeron algunos dirigentes. En La Moneda hablan de que el PC está fracturado.

El Partido Comunista tiene 112 años de historia y nadie discute en la colectividad que esta es la primera vez que sufre un quiebre tan público. En los años de la Guerra Fría e incluso en la presidencia de Gladys Marín, la divergencia en el PC era solucionada con la expulsión de los díscolos. “El problema ahora es que, de implementarse esa política de expulsión, serían varios los dirigentes y militantes que saldrían”, me explicó un comunista. En el PC desmienten esta visión apocalíptica.

Razones para aplazar el comité central. Entre quienes le bajan el perfil al conflicto interno, me dijeron que la razón para dilatar el encuentro es lograr una definición del presidente del PC, Lautaro Carmona. La razón del quiebre es Daniel Jadue y el lanzamiento de su precandidatura presidencial a principios de marzo.

La otra candidata es la actual ministra del Trabajo, Jeannette Jara, considerada una moderada que es alternativa a Jadue. Un senador oficialista me dijo: “Sería un suicidio político llevar a Jadue, porque no tiene ninguna posibilidad de ganar una elección presidencial”. Lautaro Carmona debe definir para dónde inclinan la balanza.

¿Cuánto influye Jadue en el PC? En La Moneda me señalaron esta semana que Jadue controlaría hasta el 80% del partido, pero un importante dirigente se apuró a aclararme: “No es más del 20% el que está con Jadue”. Carmona controlaría el otro 35% y el 45% restante estaría disperso entre los seguidores de diferentes lotes que tienen Karol Cariola, Camila Vallejo, Marcos Barraza y Daniel Núñez.

La otra ruptura que protagonizó Jadue. En el PC disminuyen la influencia de Jadue en el partido, señalando que siempre ha sido un liderazgo que divide y recuerdan cuando, siendo secretario general de las Juventudes Comunistas, a mediados de los '90, las quebró por su disputa con el presidente de la FECH de la época, Rodrigo Roco.

Carolina Tohá inflando a Daniel Jadue. Dirigentes del PC sonrieron socarronamente cuando conté que en La Moneda corría la versión de que el partido estaba controlado por Daniel Jadue, con el apoyo de Lautaro Carmona, y que Jeannette Jara no lograría imponerse como precandidata presidencial. “Un invento del sector de Tohá”, me dijeron.

Movida maestra de Tohá. Los que apuestan por que se imponga Jeannette Jara me dijeron que todos esos rumores de que Jadue controla el PC solo intentan inflar al exalcalde. Según este sector, las palabras de Carolina Tohá señalando que “me costaría mucho, no me sentiría cómoda” apoyando a Jadue en la presidencial si ganaba las primarias, tenían como único objetivo levantar la figura de Jadue. En el PC dicen que Jeannette Jara es más competitiva en una primaria contra Toháy que por eso ella intenta levantar la figura de Jadue. ¡Fuertes declaraciones!

Jeannette Jara vs. Daniel Jadue. El exalcalde de Recoleta cumple arresto domiciliario en su casa de La Reina, desde donde maneja los hilos para lograr imponerse como carta presidencial. En el anterior comité central de principios de marzo le fue mal: “Jadue intentó instalar la discusión de su candidatura, pero no tuvo éxito”, me explicó un asistente. La mesa del partido decidió darle una semana más a Lautaro Carmona para que defina su posición. “Lautaro se da cuenta de que debe terminar esta confrontación y lograr la unidad”, me dijo un miembro de la mesa. Si no amaina la tormenta entre el sector de Jadue y Jara, no descartan que surja una tercera alternativa presidencial PC.

