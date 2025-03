La irrelevancia del Frente Amplio el último año de gobierno

Presentado por:

¡Hola, gran domingo para todos! A este ritmo, llegaremos agotados a las presidenciales de noviembre. Este fin de semana hay comité central del Frente Amplio, el Partido Socialista y la Democracia Cristiana. El Partido Comunista postergó su reunión para la próxima semana, pero ya les contaremos más adelante en esta edición. En marzo deben despejarse los presidenciables del oficialismo.

Imposible más disminuidos. El Frente Amplio ganó las elecciones presidenciales de 2021 y tres años después es minoría en un Gobierno donde su relevancia es casi igual a cero. Boric intenta ordenar su coalición mirando al 2029.

Kaiser saca fusil, mientras Kast muestra una pistola. El video que circuló en redes sociales de los candidatos K disparando armas de fuego ilustró el tono de la campaña en la extrema derecha. Kast es el gran perjudicado con Kaiser, pero comienza a preocupar el efecto sobre Matthei.

Quiebre en el Partido Comunista. Comité central se posterga una semana, en búsqueda de acuerdo para nominar a ministra Jeannette Jara como su presidenciable. Momento clave que permitirá saber el verdadero peso político de Daniel Jadue en el PC.

En el bonus trackde esta semana: una entrevista al presidente subrogante de la Cámara de Diputadas y Diputados, Eric Aedo, sobre la compleja situación que afecta a Karol Cariola y el futuro de su partido, la Democracia Cristiana.

Esperando a Michelle Bachelet para su postulación al máximo cargo de Naciones Unidas, mientras la excanciller Antonia Urrejola podría ser la segunda a bordo de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Comisión para la Paz y el Entendimiento prepara entrega de propuesta con pesimismo. La Moneda fija prioridades para este año legislativo.

Y la recomendación de esta semana es la sorpresa de la película Anora, del director Sean Baker, que obtuvo cinco premios Oscar. Una buena oportunidad para conocer el mundo de los oligarcas rusos en Londres.

es la sorpresa de la película Anora, del director Sean Baker, que obtuvo cinco premios Oscar.

LA IRRELEVANCIA DEL FRENTE AMPLIO

Fin de una historia. La salida este lunes del ahora exjefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi, es interpretada dentro del Frente Amplio como otra expresión del decreciente poder que tiene su sector en el Gobierno de Gabriel Boric. Llegaron a La Moneda con cerca del 56% de los votos en la presidencial de 2021, ocuparon los principales ministerios para implementar su agenda reformadora, pero comienzan este último año de gestión muy disminuidos, casi irrelevantes. Solo queda el Presidente de la República del FA. “No es poco”, dicen en el sector.

Quiebre del jefe de asesores de La Moneda. Miguel Crispi fue quien decidió salir. El ataque a su pareja terminó por quebrarlo y decidió renunciar abruptamente el lunes en la tarde. “El costo de su permanencia estaba asumido, no era necesario que saliera”, me dijeron en La Moneda. El Presidente Boric habría sentido mucho su partida, porque “entre ellos hay una amistad sincera”, me explicó un ministro. Otro dirigente clave del FA que abandona La Moneda.

Los cinco ministros sectoriales del FA. En el gabinete solo quedan de la coalición del Presidente Boric los ministros de Economía, Nicolás Grau; de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa; de la Mujer, Antonia Orellana; de Energía, Diego Pardow, y la titular de Ciencia, Aisén Etcheverry, que está ocupando interinamente el rol de vocera, en ausencia de la ministra Camila Vallejo. La derrota del plebiscito constitucional de septiembre de 2022 y la entrada del Socialismo Democrático (SD) marcaron el inicio del declive del FA en el Gobierno.

Giorgio Jackson de visita Chile. Máxima expresión del debilitamiento del sector en La Moneda fue la salida del entonces ministro de Desarrollo Social y exministro de Segpres, Giorgio Jackson, en agosto de 2023, en medio del caso Convenios. Aunque actualmente vive en España, llegó a Chile de visita y aclaró que “no voy a ninguna elección”. Un cercano a él me explicóque “sigue muy golpeado Jackson, va a pasar tiempo antes de que pueda volver a la política”.

Molestia con el Presidente. La salida de Crispi ocurre a menos de una semana de que el Presidente Boric realizara la ceremonia de despedida de Carolina Tohá, como precandidata presidencial del oficialismo. En el FA dicen que la salida de la exministra del Interior fue exagerada y solo favorece a la candidata del Socialismo Democrático (SD). Las relaciones entre el FA y el SD nunca han sido buenas y el caso Convenios produjo varios heridos. El fin de semana pasado varios patearon piedras en el Frente Amplio.

Procesión a Maipú. Numerosos dirigentes, incluido Giorgio Jackson, visitaron a Tomás Vodanovic para que sumiera el desafío presidencial. Incluso el Presidente Boric contó que había hablado con Vodanovic, mientras conversaron sobre el último libro de Yuval Noah Harari, Nexus(Penguin, 2024, 601 págs.). Vodanovic rechazó ofrecimiento hasta nuevo aviso.

Gonzalo Winter va de frente. Es en esa búsqueda apresurada de presidenciable donde finalmente se decanta que el diputado Gonzalo Winter sería la mejor carta a presentar en una primaria del oficialismo. El manejo del tema comunicacional del diputado habría sido determinante para inclinarse por su nombre: “Él representa bien el espíritu del FA de correr los cercos, dar disputas e ir de frente”, me explicó un cercano. Winter sería el protagonista del comité central de este fin de semana.

Boric 2029. El alejamiento de la contingencia de líderes como Giorgio Jackson, la abrupta salida de Miguel Crispi, la desaparición de personajes como Izkia Siches, permiten pronosticar que varios de sus dirigentes optarían por irse a los cuarteles de invierno una vez terminado el Gobierno. El FA está agotado y el plan maestro es reaparecer el 2029 con un Gabriel Boric recargado.

KAISER TOMA EL FUSIL; KAST, UNA PISTOLA

Gran error. Un parlamentario oficialista me comentó esta semana la torpeza de los partidos políticos tradicionales de haber considerado a Johannes Kaiser como un “payaso” o un personaje menor que está de pasada por la política criolla. El mismo parlamentario me comentó asombrado: “Kaiser puede no tener título universitario, pero es un gran lector, interesado en el ‘materialismo histórico’, que cita a Friedrich Engels”. Esta semana Kast citó a Kaiser.

El endurecimiento de Republicanos. Un efecto evidente de la aparición de Kaiser es el cambio en el discurso del líder republicano José Antonio Kast. Durante esta semana ambos candidatos presidenciales compitieron por quién daba más derechos para el porte de armas y la autodefensa de los ciudadanos. En redes sociales circularon ambos K disparando armas de fuego. La diferencia fue que Kast tenía pistola y Kaiser un fusil.

Kast es de “la casta” política. El líder del Partido Nacional Libertario navega a sus anchas por la escena política como la novedad, el outsider que salvará a Chile. Kast, en tanto, perdió “la novedad”, su atributo más importante, y empezó a ser parte de “la casta” política asociada con Chile Vamos y Evelyn Matthei. Kaiser, el “auténtico” de las presidenciales 2025.

Kaiser sin equipo. La candidatura de Matthei y, en menor medida, la de Kast atacan la falta de experiencia y equipos de Kaiser. Un agudo observador de Chile Vamos critica ese argumento, señalando: “Si gana Kaiser, al otro día todo Chile Vamos y Republicanos estarán llenando los puestos de su Gobierno”.

Hermanos Kaiser cuadrados con Johannes. En la derecha sorprende el importante apoyo que le están dando a Johannes Kaiser sus hermanos Axel y Vanessa, difundiendo mucho contenido por redes sociales. Esta semana, Axel Kaiser defendió a su hermano por una columna crítica que David Gallagher publicó en El Mercurio.

Demasiados candidatos de derecha. Evelyn Matthei aún no descarta la realización de primarias y Kast con Kaiser estarían viendo la posibilidad de lista única parlamentaria. Matthei competiría con Ximena Rincón y un candidato de Evópoli, pero está completamente descartado sumar a Rodolfo Carter, porque “es impredecible y desleal, si pierde en la primaria puede aparecer apoyando a Kaiser”, me dijeron en Chile Vamos. Hoy, lo más probable es que Matthei, Kaiser y Kast compitan en primera vuelta.

Más del 40%. Revisando las encuestas recientes, queda en evidencia que la suma de los tres candidatos de derecha está cerca o, incluso, supera el 40%. Todo crecimiento de alguno de los tres candidatos es en desmedro del otro representante del sector. Hasta ahora, Kaiser ha aparecido quitándole puntos a Kast, que está instalado en el tercer lugar. Preocupa en Chile Vamos la última Casen, donde hubo una leve disminución de Matthei en favor de los K.

Acercamientos de los K. Esta semana quedó relativamente clara la posibilidad de que exista una lista común de parlamentarios del Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario. Esto es visto como una acción desesperada de Kast por recobrar algo de novedad, sin embargo, no le garantiza superar a Kaiser en las próximas encuestas. Firmado el acuerdo parlamentario K, comienza el ataque conjunto a Chile Vamos.

LA FRACTURA DEL PARTIDO COMUNISTA

Postergación a última hora. Los partidos del oficialismo tienen este fin de semana la reunión del comité central para definir el candidato presidencial que apoyarán en las próximas elecciones. El del Partido Comunista era este sábado 15, pero el martes de esta semana se informó que lo postergaban una semana (al 22 de marzo). El ambiente en el partido de la hoz y el martillo es el peor en mucho tiempo, me dijeron algunos dirigentes. En La Moneda hablan de que el PC está fracturado.

El Partido Comunista tiene 112 años de historia y nadie discute en la colectividad que esta es la primera vez que sufre un quiebre tan público. En los años de la Guerra Fría e incluso en la presidencia de Gladys Marín, la divergencia en el PC era solucionada con la expulsión de los díscolos. “El problema ahora es que, de implementarse esa política de expulsión, serían varios los dirigentes y militantes que saldrían”, me explicó un comunista. En el PC desmienten esta visión apocalíptica.

Razones para aplazar el comité central. Entre quienes le bajan el perfil al conflicto interno, me dijeron que la razón para dilatar el encuentro es lograr una definición del presidente del PC, Lautaro Carmona. La razón del quiebre es Daniel Jadue y el lanzamiento de su precandidatura presidencial a principios de marzo.

La otra candidata es la actual ministra del Trabajo, Jeannette Jara, considerada una moderada que es alternativa a Jadue. Un senador oficialista me dijo: “Sería un suicidio político llevar a Jadue, porque no tiene ninguna posibilidad de ganar una elección presidencial”. Lautaro Carmona debe definir para dónde inclinan la balanza.

¿Cuánto influye Jadue en el PC? En La Moneda me señalaron esta semana que Jadue controlaría hasta el 80% del partido, pero un importante dirigente se apuró a aclararme: “No es más del 20% el que está con Jadue”. Carmona controlaría el otro 35% y el 45% restante estaría disperso entre los seguidores de diferentes lotes que tienen Karol Cariola, Camila Vallejo, Marcos Barraza y Daniel Núñez.

La otra ruptura que protagonizó Jadue. En el PC disminuyen la influencia de Jadue en el partido, señalando que siempre ha sido un liderazgo que divide y recuerdan cuando, siendo secretario general de las Juventudes Comunistas, a mediados de los 90, las quebró por su disputa con el presidente de la FECH de la época, Rodrigo Roco.

Carolina Tohá inflando a Daniel Jadue. Dirigentes del PC sonrieron socarronamente cuando conté que en La Moneda corría la versión de que el partido estaba controlado por Daniel Jadue, con el apoyo de Lautaro Carmona, y que Jeannette Jara no lograría imponerse como precandidata presidencial. “Un invento del sector de Tohá”, me dijeron.

Movida maestra de Tohá. Los que apuestan por que se imponga Jeannette Jara me dijeron que todos esos rumores de que Jadue controla el PC solo intentan inflar al exalcalde. Según este sector, las palabras de Carolina Tohá señalando que “me costaría mucho, no me sentiría cómoda” apoyando a Jadue en la presidencial si ganaba las primarias, tenían como único objetivo levantar la figura de Jadue. En el PC dicen que Jeannette Jara es más competitiva en una primaria contra Toháy que por eso ella intenta levantar la figura de Jadue. ¡Fuertes declaraciones!

Jeannette Jara vs. Daniel Jadue. El exalcalde de Recoleta cumple arresto domiciliario en su casa de La Reina, desde donde maneja los hilos para lograr imponerse como carta presidencial. En el anterior comité central de principios de marzo le fue mal: “Jadue intentó instalar la discusión de su candidatura, pero no tuvo éxito”, me explicó un asistente. La mesa del partido decidió darle una semana más a Lautaro Carmona para que defina su posición. “Lautaro se da cuenta de que debe terminar esta confrontación y lograr la unidad”, me dijo un miembro de la mesa. Si no amaina la tormenta entre el sector de Jadue y Jara, no descartan que surja una tercera alternativa presidencial PC.

TRES PREGUNTAS AL PRESIDENTE (S) DE LA CÁMARA

El complejo momento de Karol Cariola (PC). La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados apareció el martes junto a su recién nacido hijo, enfrentando la moción de censura presentada contra la mesa. El presidente subrogante de la Corporación, Eric Aedo (DC), acompañó a Cariola en este proceso y en la posterior conferencia de prensa, condenando la fracasada moción que impulsó en su contra el Partido Social Cristiano (PSC).

En esta entrevista, el presidente (s) de la Cámara analiza el complejo escenario que enfrenta Cariola, explica la razón para apoyar como precandidato presidencial al diputado Alberto Undurraga (DC) y su esperanza de que el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle vuelva al ruedo político.

-¿Continuarán las mociones de censura a la mesa encabezada por Karol Cariola?

-La censura que tuvimos esta semana fue rechazada de manera amplia en la Cámara de Diputadas y Diputados, pero no creo que la situación termine aquí. Es probable que presenten nuevas censuras y la tensión se mantenga durante los próximos días.

Hay que estar atento al cuadro que se va a ir generando, para ir tomando decisiones de manera oportuna en los momentos que corresponda. Esta presión por censura no vendrá solo del sector más duro de la derecha, es probable que Chile Vamos vaya sumándose de forma progresiva a esta situación, que habrá que analizar con tranquilidad y sentido país.

-¿Qué posibilidad tiene la precandidatura presidencial del democratacristiano Alberto Undurraga en una primaria oficialista?

-La DC levanta la candidatura presidencial de Alberto Undurraga en la lógica de incorporar a la discusión de las presidenciales a un sector moderado, preocupado con el tema de la seguridad y el desarrollo económico. El voto obligatorio trajo moderación al país y este sector necesita estar representado en la elección y creo que Alberto Undurraga lo representa.

Lo importante es que esta candidatura abra un espacio de conversación y ajuste el escenario político de las próximas semanas. Esta elección presidencial está íntimamente ligada a la elección parlamentaria. Las candidaturas presidenciales y parlamentarias tienen que dar lugar a una conversación y ajustes en las próximas semanas, la candidatura de Alberto Undurraga contribuye a esa discusión.

-En el contexto de la situación que enfrentan partidos como Amarillos y Demócratas, ¿puede haber un retorno de militantes a la DC desde esas colectividades?

-Creo que la DC tiene que volver a recuperar su vocación de mayoría y tener una actitud de apertura hacia militantes que marcharon a otros rumbos políticos y que hoy están en un proceso de reflexión para volver a la DC. Tiene que haber una actitud de acoger a quienes partieron, sin exigencias y donde prevalezca el deseo de volver a construir una mayoría contundente que le haga bien a Chile.

En este contexto, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle puede ser muy relevante para el reencuentro de personas moderadas, orientadas por el humanismo cristiano, que vuelva a colocar a Chile en el centro de nuestras preocupaciones, especialmente en el tema del desarrollo económico, donde Frei Ruiz-Tagle tiene amplias credenciales para convocar y proyectar este tema. Eduardo Frei Ruiz-Tagle puede tener un rol fundamental en acoger a quienes partieron.

Premiación y conversatorio con Leila Guerriero en la UDP

La escritora, editora y periodista argentina Leila Guerriero ganó la segunda versión del Premio Cátedra Mujeres y Medios UDP (2024) con su obra de no ficción La llamada, libro que explora la vida de Silvia Labayru, una exmilitante montonera detenida y torturada durante la dictadura argentina.

El jurado compuesto por las periodistas y escritoras Josefina Licitra, Paula Escobar Chavarría y Cecilia García-Huidobro consideró el trabajo de Leila como una obra magistral. “No solo se interna en el problema de la violación de los derechos humanos en Latinoamérica, sino que explora en profundidad recodos de la condición humana. Hay una completitud en el reporteo impresionante”, opinaron. “Ha logrado con La llamada una de las reflexiones más profundas sobre la memoria y el trauma, la lealtad y la traición, el dolor y la vida”, afirma Paula Escobar C. en la revista Santiago. “El libro es de grises, de matices, de humanidad, de horror. También de amor y humor, de ganas de vivir. Y de contradicciones,” continúa.

La autora de libros como Los suicidas del fin del mundo (2005), Plano americano (2018), Opus Gelber. Retrato de un pianista (2019), entre otros, realizó una profunda investigación sobre una mujer que fue secuestrada durante su embarazo e internada en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), donde fue torturada, violada y obligada a colaborar después de dar a luz. “La llamada es una obra extraordinaria que posee el sello de Leila Guerriero, caracterizado por un periodismo narrativo de alta calidad. Además, incorpora un punto de vista lleno de matices. Aborda la violencia contra las mujeres, las distintas violencias, la violencia que hicieron contra ella, pero también la violencia de otros sobrevivientes, respecto de ella. La violencia de una sociedad completa respecto de la calificación de lo que ella sufrió, así como las contradicciones internas de la protagonista”, comenta García-Huidobro.

“Para mí es un premio importantísimo no sólo porque sé que se deben haber presentado obras muy buenas, sino porque respeto enormemente a las tres talentosas mujeres que están el jurado”, dijo Guerriero al enterarse del premio. Otorgado cada dos años, destaca trabajos de no ficción de autoras latinoamericanas para visibilizar el periodismo de alta calidad en el continente. En esta edición, participaron 44 obras de diversos países. Sobre el premio, Cecilia García – Huidobro dice que se creó por varias razones. «En primer lugar, no existía ningún reconocimiento destinado a relevar la escritura de no ficción de mujeres a nivel latinoamericano. Estamos hablando de un género que es cada día más relevante y donde hay trabajos extraordinarios. A ello hay que sumar que la crónica y especialmente la investigación periodística se vuelven cada día más necesarias dada la convulsionada realidad que se vive en el campo de las comunicaciones. Esta “sociedad de la desinformación” que se ha instalado gracias a nuevas tecnologías es una verdadera amenaza a la democracia y el periodismo de investigación un antídoto que es necesario estimular y difundir».

El próximo viernes 21 de marzo Leila Guerriero recibirá el premio y conversará con la directora de la cátedra Mujeres y Medios y profesora titular de la UDP, Paula Escobar Chavarría. Presentará el libro el rector Carlos Peña. La actividad es gratuita y abierta a todo público. Para más información ingresa aquí.

CONVERSACIONES DE PASILLO

Esperando a Bachelet. La expresidenta Michelle Bachelet sorprendió el miércoles con otra posible postulación, la de secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En Cancillería me dijeron que existen posibilidades, porque el nuevo período correspondería a un país latinoamericano y juega a su favor que nunca una mujer ha encabezado ese organismo internacional.

La otra postulación chilena. En Cancillería me contaron también que lo que sí es una verdadera posibilidad para Chile es que la excanciller Antonia Urrejola ocupe el cargo de secretaria general adjunta de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El fin de semana pasado fue nombrado como secretario general Albert Ramdin, de Surinam, y en mayo se define el puesto de secretario general adjunto al que podrían postular a Urrejola.

La candidata del Gobierno. La excanciller Urrejola sería la carta de La Moneda y ha habido conversaciones al respecto. El Presidente Boric apoyó a Ramdin y en noviembre pasado, en su visita a Brasil para el G20, conversó con cancilleres y presidentes de América Latina sobre la posibilidad de que Chile participe de su gestión.

La excanciller Urrejola sería la carta de La Moneda y ha habido conversaciones al respecto. El Presidente Boric apoyó a Ramdin y en noviembre pasado, en su visita a Brasil para el G20, conversó con cancilleres y presidentes de América Latina sobre la posibilidad de que Chile participe de su gestión. Dificultades que enfrenta Bachelet. El principal problema para la postulación de Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU es que, primero, debe ser aprobada por el Consejo de Seguridad, integrado por 15 países, donde China y Estados Unidos tienen poder de veto. El presidente estadounidense Donald Trump está lejos de simpatizar con candidatos de izquierda y China enfrentó el crítico informe que hizo Bachelet cuando era alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos respecto a la situación de los uigures y comunidades musulmanas.

Sin Paz ni Entendimiento. La semana pasada, el Presidente Gabriel Boric mencionó, en la despedida de la exministra Carolina Tohá, que en las próximas semanas espera recibir el Acuerdo para Paz y el Entendimiento que está elaborando la comisión instalada en junio de 2023. La entrega del documento se ha postergado en tres oportunidades.

Noticias a fines de abril. Un miembro de la comisión me señaló que existe optimismo respecto a concretar la entrega de la propuesta a fines de abril.

Noticias a fines de abril. Un miembro de la comisión me señaló que existe optimismo respecto a concretar la entrega de la propuesta a fines de abril.

Entregado el documento, las autoridades a cargo deberán implementar una consulta indígena, cuyos resultados deberán transformarse en proyectos de ley para tramitarse en el Congreso. Carácter transversal de la comisión. El atraso en la entrega del documento reduce la capacidad de acción de este Gobierno y todo indica que lo máximo que podrá realizar la administración Boric será la consulta indígena. El carácter transversal de la comisión garantizaría que próximos gobiernos sigan con la discusión de lo acordado. La implementación del acuerdo podría tomar 100 años, me dijo un comisionado.

Expectativas para el último año legislativo. En año de elecciones baja la intensidad del trabajo legislativo y resulta complejo tramitar proyectos de ley relevantes. En La Moneda existe claridad respecto a las prioridades.

Grandes temas económicos. En el área económica es una prioridad lograr sacar la reforma al sistema de permisos o “permisología”, que promete agilizar los trámites para implementar proyectos de inversión. El otro tema que está en tabla es la reforma a la Ley de Renta, que permitiría reducir los impuestos a las empresas, entre otras cosas.

Grandes temas económicos. En el área económica es una prioridad lograr sacar la reforma al sistema de permisos o "permisología", que promete agilizar los trámites para implementar proyectos de inversión. El otro tema que está en tabla es la reforma a la Ley de Renta, que permitiría reducir los impuestos a las empresas, entre otras cosas.

Clave es lograr sacar la ley que reforma el sistema político, para reducir la proliferación de pequeños partidos políticos que dificultan el trabajo legislativo. Molestia por los cambios al proyecto de Chile Vamos, PS y PPD. Esta semana comenzó la discusión de las reformas políticas en la Comisión de Constitución del Senado, incluidas las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, con la sorpresa de que La Moneda eliminó del proyecto original el umbral del 5% necesario para ser parlamentario. El cambio se interpretó como una manera de ayudar a partidos del oficialismo.

AGENDA DE LA SEMANA

Lunes 17 de marzo

Comisión de Constitución del Senado inicia el estudio en particular del proyecto que modifica sistema político y electoral.

Comisión de Gobierno del Senado inicia el estudio en particular del proyecto que fortalece la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito.

Viernes 21 de marzo

Comienza el festival Lollapalooza. Hasta el 23 de marzo.

Sábado 22 de marzo

Comité central del Partido Comunista.

Consejo general de Evópoli.

Domingo 23 de marzo

Concierto acústico de Los Jaivas en el Teatro Nacional.

RINCÓN DEL LOBBY

Zalaquett toca la puerta a Desbordes. El exalcalde de Santiago, Pablo Zalaquett (UDI), tuvo una audiencia el 23 de enero pasado con el actual alcalde, Mario Desbordes. Zalaquett saltó nuevamente a la palestra pública en enero del año pasado, por la serie de reuniones que realizó en su casa entre ministros de Gobierno, parlamentarios oficialistas y representantes del sector privado. La de Zalaquett es una de las ocho audiencias registradas en Plataforma Ley del Lobby.

Banco estaría interesado en responsabilidad social. Zalaquett acompañó a una delegación de la División Seguros del Banco de Crédito e Inversiones, para presentarle al alcalde Mario Desbordes una “Propuesta programa de responsabilidad social de apoyo a la gestión del municipio”.

Lineamientos del Lollapalooza 2025. El 24 de enero consta una reunión del alcalde con el encargado de Lotus Festival SpA, Sebastián de la Barra, para conversar sobre este encuentro musical, que bajo la administración de Desbordes volvió a realizarse en el Parque O'Higgins.

El 24 de enero consta una reunión del alcalde con el encargado de Lotus Festival SpA, Sebastián de la Barra, para conversar sobre este encuentro musical, que bajo la administración de Desbordes volvió a realizarse en el Parque O’Higgins. Mario Desbordes sin audiencias con la comunidad china de Santiago. El caso de Karol Cariola reveló la importante influencia que tiene la comunidad china en las autoridades del municipio, pero en el caso de Desbordes no figuran audiencias con personeros de esta comunidad.

RECOMENDACIÓN: ANORA

Prostitución con información y humor. La descripción de la película Anora me resultó poco atractiva en un principio, imaginando que sería otro relato del deprimente mundo de la prostitución. Sin embargo, tuve que tragarme mis palabras.

Producción independiente. El director Sean Baker insistió, cuando recibió cinco premios Oscar la semana pasada, en que su película era una producción independiente, al margen de los grandes estudios e instó a los cineastas a atreverse.

Mikey Madison es la protagonista y ganadora del Oscar a Mejor Actriz 2025. Su actuación pasa por distintos estados, todos muy bien logrados. La stripper que pelea con sus compañeras de labor, que luego es la cauta esposa del joven ruso millonario y termina como una violenta víctima de secuestro que tiene varios episodios graciosos.

Su actuación pasa por distintos estados, todos muy bien logrados. La stripper que pelea con sus compañeras de labor, que luego es la cauta esposa del joven ruso millonario y termina como una violenta víctima de secuestro que tiene varios episodios graciosos. Oligarquía rusa. El filme permite imaginarse la manera en que viven los multimillonarios rusos que, en las últimas dos décadas, han sido noticia por adquirir mansiones en los más exclusivos barrios de Nueva York, Los Angeles, Washington y Europa. Una oportunidad para conocer el perfil de los amigos de Putin.

Y hasta aquí el +Política de esta semana. Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a jmontalva@elmostrador.cl.