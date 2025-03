A 3 años de promesa del tren rápido Santiago-Valparaíso aún no se licitan las obras

Al ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz se le ve cansado. Lo primero que pide al entrar a la oficina de EFE en Quilpué, donde concederá esta entrevista, es un cargador de celular. Después de recorrer la obra de la futura Estación Valencia, que alcanza un 64% y sería inaugurada este año, finalmente se sienta, sonríe y se dispone a conversar.

Muñoz habla rápido. A lo mejor, porque le queda poco tiempo. En tres años, la Región de Valparaíso ha avanzado, dice, en proyectos ferroviarios como la Estación Valencia -que se gestó en la administración Piñera-, la extensión del Metro a La Calera -que sigue en estudio de impacto ambiental- y en la licitación del tren rápido Valparaíso-Santiago.

La iniciativa fue anunciada por el Presidente Boric en su Cuenta Pública de 2022. Sin embargo, a la fecha, aún no se inicia su estudio integral.

“El concurso para) el estudio integral la primera vez resultó desierto. Ninguna de las tres empresas cumplió con las bases. Y no pudimos adjudicar. Fue muy incómodo. Ahora se pusieron unas bases un poquito diferentes, lo que ha permitido atraer a más empresas (7). Lo que recibo de Obras Públicas es que vamos a poder licitar. Esperamos adjudicar la licitación este mes”, dice el ministro.

–¿Qué cambió?

-Hubo algunas tareas que se están haciendo de forma paralela, y de esa manera los recursos tienen que cubrir también menos tareas. Este es un proyecto que va a ser muy emblemático. El Gobierno ha sido bien ágil, creo yo, y decidido, en hacerlo de la mejor forma posible.

–Pero en tres años la licitación del estudio ni siquiera se ha adjudicado todavía...

-Hay un avance, recursos para el estudio integral. Nos gustaría en este Gobierno avanzar hacia la adjudicación de las obras. Eso va a depender de algunos de los procesos que estamos llevando adelante. Concesiones (MOP) está haciendo los esfuerzos para ver si es posible avanzar con la licitación definitiva en paralelo con el estudio integral.

–¿Y en materia de microbuses?

-Ya tenemos 44 buses eléctricos operando en el Gran Valparaíso, con sistema de pago electrónico. Estamos trabajando en tres licitaciones: una para renovar 600 buses en el Gran Valparaíso, que esperamos este año adjudicar (230 eléctricos, 370 estándar RED); otra para 90 buses eléctricos adicionales para Quilpué, Villa Alemana y Viña del Mar; y una tercera para el sistema de recaudo, para que los dos mil buses del Gran Valparaíso puedan cobrar la tarifa con medios electrónicos.

-¿Qué le gustaría terminar antes que concluya su mandato?

-Que el puerto exterior de San Antonio y el puerto de Valparaíso puedan tener avances importantes en las obras contempladas. No solamente haber hecho las propuestas, sino avanzar en los trámites necesarios. En el caso del puerto de San Antonio, se están respondiendo las observaciones que llegaron desde la evaluación ambiental. Mientras, avanzamos en la licitación para construir su molo de abrigo. Ya se abrió el proceso de precalificación de las empresas interesadas. Esperamos durante este Gobierno iniciar las obras habilitantes.

–¿Cuál será el legado del Presidente Boric en materia de transportes en la región?

-El legado del Presidente Boric en materia de transportes va a ser visto a nivel de país. Y la Región de Valparaíso no va a ser la excepción. Habrá un gran avance en la electromovilidad del transporte público y en el recaudo electrónico. En materia ferroviaria, vamos a ver un país que está volviendo a ver operar trenes en zonas donde parecía un anhelo imposible. También es muy importante la incorporación de la mujer en la conducción.

–¿Qué le va a quedar pendiente? En materia de ciclovías se ha visto poco avance.

-Para mí ha sido un poco frustrante ver los tiempos que requieren las ciclovías. Estamos trabajando en que esos procesos sean más rápidos. Y hemos visto una gran cantidad de ciclovías que han entrado al proceso, con tiempos más breves, pero no hemos podido ver que finalmente se construyan. Vamos a entregarle al Gobierno siguiente una cantidad muy importante de kilómetros por construir que ya ha pasado por el proceso. Lo otro es que hemos avanzado fuerte en un manual de diseño que permite que las ciclovías no se construyan de cualquier manera, sino con estándares muy claros.

–De lo que usted quería construir de ciclovías (el programa de Boric prometía construir «500 km anuales de redes de ciclovías»), ¿cuánto va a entregar?

-No me animo a decir una cifra todavía… No tengo un número todavía.

–¿Le complica la cifra?

-Me encantaría tener muchos más kilómetros de ciclovías, porque está muy fuerte en el propósito de lo que yo, Juan Carlos Muñoz, entiendo como qué es un transporte sustentable en una ciudad. Me encantaría poder tener resultados más contundentes en términos de la cantidad de kilómetros que estamos ofreciendo.

