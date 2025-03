Lo que se sabe del robo de fusiles a la Armada y el giro violento del comercio ambulante en Viña

Presentado por:

A un año de que termine el Gobierno de Boric, el ministro de Transportes visitó la zona para hablar del tren rápido Valparaíso-Santiago, que no avanza tan rápido como quisiéramos . También confesó su frustración respecto a la construcción de ciclovías: «Me encantaría poder tener resultados más contundentes», dijo en entrevista con Aquí Valparaíso .

Dos hermanos acusados de robar fusiles a la Armada quedaron en prisión preventiva. Carabineros, por suerte, recuperó las armas sustraídas desde un predio naval en Concón.

quedaron en prisión preventiva. Carabineros, por suerte, recuperó las armas sustraídas desde un predio naval en Concón. Pese a las críticas, Mon Laferte hace historia en el Parque Cultural de Valparaíso y su exposición es la más visitada en la historia del recinto.

El comercio ambulante sigue creciendo. Pese a los esfuerzos de Macarena Ripamonti, los informales se expanden por el centro de Viña del Mar y se enfrentan, con violencia, a fiscalizadores municipales. Locatarios piden mayor presencia policial.

y se enfrentan, con violencia, a fiscalizadores municipales. Locatarios piden mayor presencia policial. Un grupo de jóvenes hace limpieza con sus propias manos. Jean Pierre Neira, amigos y familiares, se han vuelto famosos por asear las calles del centro de Valparaíso y Viña del Mar.

1

Ministro de Transportes y estudio para tren rápido: «Esperamos adjudicar la licitación este mes»

Muñoz habla rápido. A lo mejor, porque le queda poco tiempo. En tres años, la Región de Valparaíso ha avanzado, dice, en proyectos ferroviarios como la Estación Valencia -que se gestó en la administración Piñera-, la extensión del Metro a La Calera -que sigue en estudio de impacto ambiental- y en la licitación del tren rápido Valparaíso-Santiago.

La iniciativa fue anunciada por el Presidente Boric en su Cuenta Pública de 2022. Sin embargo, a la fecha, aún no se inicia su estudio integral.

«(El concurso para) el estudio integral la primera vez resultó desierto. Ninguna de las tres empresas cumplió con las bases. Y no pudimos adjudicar. Fue muy incómodo. Ahora se pusieron unas bases un poquito diferentes, lo que ha permitido atraer a más empresas (7). Lo que recibo de Obras Públicas es que vamos a poder licitar. Esperamos adjudicar la licitación este mes«, dice el ministro.

2

Lo que sabemos del robo de fusiles a funcionarios de la Armada

El 27 de febrero, un grupo de cinco personas ingresó a un predio naval, en el sector del Fuerte Aguayo en Concón, a robar a funcionarios su armamento de guerra: dos fusiles de origen belga marca SCAR, chalecos antibalas y municiones, además de vestimenta naval.

Los fusiles SCAR (Special Forces Combat Assault Rifle, por sus siglas en inglés) tienen un altísimo poder de fuego: su radio mortal es de 500 metros y pueden disparar 500 balas por minuto. En el mercado están avaluados en aproximadamente $ 15 millones.

La noticia causó revuelo nacional. Por el peligro que implica que armas de tal envergadura caigan en las manos equivocadas, y porque no era la primera vez que pasaba: en 2023 a la Armada ya le habían robado dos fusiles en uno de sus recintos en Viña del Mar.

Menos mal, la semana pasada en Valparaíso, Carabineros encontró los fusiles en un vertedero clandestino, luego de detener en sus domicilios a dos de los presuntos involucrados: los hermanos Lorenzo Osvaldo y Alejandro Andrés Rojas Amigos, quienes el viernes quedaron en prisión preventiva (en el Complejo Penitenciario Valparaíso) por orden del juez Rodolfo Moreno Osses.

En el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, el magistrado les imputó los delitos de robo calificado a conductor de aplicación, robo con violencia de armamento militar, hurto; tenencia ilegal de arma de fuego, de municiones, de arma prohibida y de armamento de uso bélico o militar; así como el de asociación criminal. Asimismo, fijó el plazo para la investigación en 120 días.

¿Robo a conductor de aplicación, dijo? Sí. El fiscal José Antonio Uribe, jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, explicó que gracias a la declaración de testigos pudieron determinar que los hermanos Rojas llegaron al sector del Fuerte Aguayo en un vehículo que habían robado previamente a un conductor de Uber.

Por ahora, la Fiscalía investiga si fue un robo por encargo o si existía una alianza entre los imputados y los funcionarios que resguardaban el predio fiscal. Lo anterior, considerando que uno de los hermanos hizo el servicio militar en la Armada hasta el 2022.

La Armada también inició una investigación interna, para «determinar si existen involucrados internos en el robo de estos fusiles», dijo escueto -y algo nervioso- el fiscal naval, capitán Álvaro Arias Manzur.

La general Patricia Velásquez, jefa de la V Zona de Carabineros, también se refirió al hecho. Comentó que la detención de los sujetos y la recuperación de especies es «un triunfo. Es una investigación que sigue y estamos muy contentos». Las diligencias continúan, pues aún les queda detener a los otros tres posibles involucrados.

3

Mon Laferte, histórica: exposición batió récord con 13 mil personas

Nunca en la historia del Parque Cultural de Valparaíso (PCdV) una muestra había causado tanto interés en la ciudadanía.

Nunca hasta Te amo, Mon Laferte Visual, que llegó a la ExCárcel de mano de la Fundación Teatro a Mil, y que entre el 14 de enero y el 16 de marzo convocó a más de 13 mil personas.

La muestra, curada por Beatriz Bustos Oyanedel, explora la faceta visual de la cantante, ganadora de cinco Grammy Latinos, e incluía varios elementos relativos a su expresión artística y biografía, como pinturas, dibujos, bordados, poemas, videos y objetos personales.

«Para mí la exposición fue muy impactante. Ver a una chica que sufrió tanto en su niñez, en su juventud. Personalmente, he vivido crisis así y por eso la entiendo. Me hubiera gustado haberla protegido», comentó María Angélica Valencia Ojeda, vecina del cerro La Loma, luego de visitar la obra.

La presidenta del PCdV, Gianina Figueroa, dijo a Aquí Valparaíso que la exposición marcó un hito en la historia del Parque, «convirtiéndose en la obra de artes visuales más visitada desde nuestra existencia«.

«Más allá de cualquier controversia, este fenómeno nos recuerda que el arte es emoción, impacto y conexión con el público. Agradecemos a las miles de personas que la recorrieron, porque su entusiasmo demuestra que el valor de nuestros artistas no solo se mide en la crítica especializada, sino en el eco profundo que generan en quienes los ven, los sienten y los celebran«, agregó la también directora designada por la ministra de las Culturas el 26 de octubre de 2023.

Porque si bien la muestra había sido exhibida sin contratiempos en el GAM (Santiago), convocando a más de 60 mil personas, en Valparaíso no estuvo exenta de polémicas.

Durante el verano y en distintos medios, Laferte fue acusada de “saltarse la fila” por utilizar su fama como trampolín para exponer en grandes centros culturales. También, de «comprar el sueño de la artista interdisciplinaria”. Y en una carta, un grupo de más de 500 artistas reprochó al PCdV priorizar «la conveniencia política y mediática por sobre el compromiso real con el arte y la cultura», al extender el plazo de la muestra de Mon y reducir y reprogramar muestras anteriormente calendarizadas.

Fueron tantas las críticas que la propia artista salió a defenderse, con un video que publicó en redes sociales y que el Presidente Boric compartió en su cuenta de Instagram. En él decía: “Si esto se trata de meritocracia, me lo merezco todo”. El mandatario también estuvo presente cuando Laferte fue declarada embajadora cultural del PCdV, el mismo día de la inauguración de la muestra.

De cualquier modo, la discusión puso en relieve el rol de los museos y centros culturales públicos, y la programación que utilizan para acercar el arte a las personas.

“Muchas veces he ido al Parque Cultural y he visto las salas vacías. Cuando el Parque decide modificar su programa y atender la explosión de gente que quería ver la exposición de Mon Laferte, lo que está haciendo es democratizar el arte. Dando a entender que quien define qué es arte, o no, no es la academia ni los círculos elitistas, sino la misma gente”, afirmó el reconocido muralista viñamarino Giovanni Zamora (Giova). En la crítica de los 500 artistas, puntualiza, había mucho «centralismo, machismo y clasismo».

En esa línea, Esteban Barrera, director ejecutivo y curador de Lira Arte Público, comenta que «muchas personas creen que por haber pasado por la academia y haber hecho toda esa carrera, tienen un sello artístico que quizás no tienen. Puedes haber estudiado mucho, pero si no tienes esa sensibilidad, esa empatía con el público que ve tu obra, tu arte quizás no es tan arte. Y quizás no es tan bueno».

4

Confrontación ambulante: el comercio informal en Viña del Mar

Donde empieza la calle Valparaíso, en el centro de Viña del Mar, una mujer canta con un micrófono la canción Amor completo de Mon Laferte. Intento descifrar la letra, pero no puedo. Alrededor, varios comerciantes anuncian los productos que están vendiendo. Cruzo mirada con una mujer migrante, mayor, que ofrece bolsas de poliéster. Más allá, otra extranjera, vende ropa de marcas que no existen. Sobre ella, en un rincón, descansa un niño que presumo es su hijo. No debe tener más de 2 años.

A simple vista me atrevería a decir que el comercio ambulante es una actividad precaria, marginal, ejercida por personas que no tienen más opción que salir a la calle a trabajar. Pero Andrés Molina y Mixcy Vergara, vendedores de una tienda en Calle Valparaíso, difieren. Dicen que los informales llegan bien temprano en grandes autos, camiones, a descargar mercadería. Aseguran que tienen bodegas -porque si llueve, regresan luego con paraguas-. Y que pese a los esfuerzos del municipio liderado por Macarena Ripamonti (FA), con el tiempo se han ido tomando más y más calles.

En los 20 años que llevan trabajando en la calle Valparaíso, ni Andrés ni Mixcy habían visto una pelea tan violenta entre ambulantes y municipales, como la del pasado 8 de marzo.

En un video que circuló en redes sociales, los informales se desquitaban pateando una moto municipal, luego de atacar a siete trabajadores de Seguridad Pública que terminaron con lesiones.

Andrés, que vio todo, dice que primero escuchó un ruido: «Eran los ambulantes que empezaron a escapar, pero cuando vieron que los municipales venían solos, sin Carabineros, se devolvieron para golpearlos con las mismas sillas de playa que estaban vendiendo. Los funcionarios se defendían apenas, con varas retráctiles. Y después vinieron los piedrazos».

Mixcy piensa además que «la calle está muy mala. Te roban todo acá afuera. Y no andan de uno. Andan de a tres, hasta de a cinco».

En diciembre, el socio de la tienda «Blanca Nieves», Xabier de Ugarte, fue víctima de un robo. Y fue trágico.

En la puerta del negocio donde trabaja hace 18 años, un hombre lo sorprendió por la espalda y le quitó la cadena que llevaba en el cuello. Relata a Aquí Valparaíso que «el tipo me tiró al suelo y me quebró el tobillo. Estuve tres días hospitalizado -me tuvieron que poner placas metálicas- y 30 días sin poder moverme». Ahora permanece sobre todo en su oficina, al fondo. Y cuando sale a la calle, lo hace con miedo.

Para De Ugarte, una solución para disminuir a los informales sería que Carabineros «partiera en la mañana, para que no se instalen. Tienen cuatro buses parados en 4 Norte. Instalan uno en cada esquina y disuaden al ambulante».

Asimismo, espera que la alcaldesa «se ponga las pilas». Pero Ripamonti, que se querelló contra quienes atacaron a sus trabajadores, ha aumentado la inversión para incrementar la flota de vehículos y adquirir equipamiento y personal de seguridad, como guardias tácticos. ¿Qué más puede hacer? Aparte de esperar una mayor dotación de Carabineros, no se advierte otra solución a corto ni a mediano plazo.

Durante enero y febrero, el municipio de Viña del Mar realizó 441 operativos y 428 decomisos a ambulantes (con cerca de 103 mil especies decomisadas). También retiró de la vía pública 96 puestos de cocinería y otros 208 de venta de alcohol.

5

Overoles blancos por la limpieza: «¡Esto recién comienza!»

Miles de mensajes ha recibido la cuenta de Instagram @limpieza.de.calles, desde que en febrero empezaron a lavar las principales avenidas del centro de Valparaíso y Viña del Mar. Muchas personas los felicitan por su labor. Otros, desesperados, ruegan nuevas intervenciones.

El grupo, todavía sin nombre, está conformado por 10 personas. Somos “amigos y voluntarios que se animan a vivir la experiencia”, dice a Aquí Valparaíso Jean Pierre Neira Ugalde, de 37 años.

Todo partió el mes pasado. Neira ya contaba con los implementos necesarios: una hidrolavadora y una vacuolavadora industriales, y un estanque de mil litros, todo ello gracias a una inversión previa (de unos $ 10 millones) que había hecho para limpiar grafitis de máquinas. «Me di cuenta de que esto podía cambiar el rumbo de la limpieza y mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas«, comenta.

Desde entonces no han parado. Ocupando productos biodegradables, han aseado en Valparaíso las calles Pirámide, Pedro Montt, Uruguay y el acceso del hospital Carlos Van Buren. Y en Viña, las calles Quillota y Etchevers. Por el momento, se han negado a recibir donaciones.

La idea es «demostrar que hemos implementado un proceso de limpieza con resultados nunca antes visto. Además, pensamos que la limpieza en la calles inspira un grado de seguridad«, añade el joven villalemanino, y asegura que «obvio que seguiremos con las intervenciones, ¡esto recién comienza!”.

¡Los «overoles blancos» de la limpieza están comenzando a cambiar el rostro de la ciudad!

