Alfonso De Urresti (PS): “Soy un convencido de que el umbral del 5% es una norma fundamental”

Este lunes la Comisión de Constitución del Senado continuará con la tramitación en particular de la reforma constitucional al sistema político, luego del ingreso de indicaciones por parte de parlamentarios y el Ejecutivo.

En ese contexto, uno de los focos del debate será la indicación sustitutiva ingresada por el Gobierno, donde se excluyó el requisito del umbral del 5% electoral para la Cámara de Diputadas y Diputados. Una norma que ha sido catalogada como fundamental para reducir la fragmentación partidaria en el Congreso.

Por lo mismo, las conversaciones continuarán siendo lideradas por el actual ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien ha sido acusado de proteger los intereses de los partidos de Apruebo Dignidad, como principales detractores del señalado umbral.

En conversación con El Mostrador, el senador del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Constitución, Alfonso De Urresti, señaló que resolverán sobre la base de las explicaciones que el Ejecutivo entregará este lunes, junto con evaluar el resto de las indicaciones en su mérito.

De Urresti es enfático en señalar que la responsabilidad de articular a las fuerzas políticas para que el proyecto logre avanzar recae principalmente en el Gobierno, y es optimista frente al objetivo de que la reforma constitucional entre en vigencia para las elecciones parlamentarias de este año.

-¿Cómo se explica usted o qué es lo que han conversado entre los senadores de su comisión respecto a por qué el Ejecutivo ingresó esta indicación y sin considerar el tema del umbral?

-Eso tendrá que explicarlo el Ejecutivo y por eso hemos invitado al ministro Elizalde y a la ministra Lobos el día lunes, para que ellos expliquen su indicación. También se han presentado una serie de otras indicaciones por parte de senadores, las que revisaremos y votaremos en consecuencia sobre lo que hay consenso. Yo no pondría acento en la indicación del Ejecutivo o en la indicación de algún senador en particular. Aquí hay una idea matriz, hay un conjunto de normas que son bastante acotadas sobre las cuales nos vamos a pronunciar. Tenemos que abordar cada una de las indicaciones, se aprobarán o rechazarán de acuerdo al mérito y la coherencia con el proyecto.

-Senadores de su comisión han señalado que esto se debe más bien a una calculadora electoral para tranquilizar a un sector de la coalición oficialista que tiene miedo de desaparecer. ¿Cómo lo evalúa en términos políticos?

-Nosotros presentamos el proyecto y hemos ido sumando una enorme cantidad de voluntades. En la Sala tuvimos más de 32 votos, eso refleja un amplio espectro. Se abrió un plazo de indicaciones en el cual se mejora la reforma, se indican cada uno de los artículos, y el Ejecutivo ha presentado la suya. Vamos a escuchar al Gobierno para que nos argumente, para que justifique esa presentación y sobre esa base resolveremos. Pero al menos yo soy un convencido de que el umbral del 5% es una norma fundamental en el proyecto, junto a las órdenes de partido, la ley antitránsfugos y otras normas para un mejor sistema político.

-¿Cuál a su juicio es la importancia del umbral electoral como para que sea un imperativo en la tramitación de esta reforma?

-Es importante porque establece un mínimo, establece una condición necesaria en cada proceso electoral para tener representación en el Parlamento. Y en esto también hay que ser claro y preciso, no se trata de la disolución del partido. Esto es simplemente que no tienen representación en el Congreso, por lo que podrán seguir con representación municipal, regional, consejos regionales. Nuestra reforma constitucional apunta a la representación parlamentaria y no a la disolución del partido. Eso ocurre con la Ley de Partidos Políticos, por otra norma.

-¿Va a existir algún tipo de diálogo paralelo con el resto de las fuerzas políticas que no están de acuerdo –sobre todo en la Cámara– con esta indicación en particular? Esa conversación más política para poder allanar el camino…

-Nosotros hemos mantenido esa relación, pero el propio Gobierno es el encargado de hacerlo. A nosotros lo que nos corresponde –y lo digo como presidente de la Comisión de Constitución– es despachar el proyecto de la Comisión y tener un éxito en la Sala, cosa que hemos realizado. La articulación política le corresponde principalmente al Ejecutivo, de eso también depende que podamos sacar adelante esta reforma. Vamos paso a paso y nos tenemos que concentrar en las próximas semanas precisamente en despachar desde el Senado.

-¿Qué es lo que sigue en el proceso de tramitación?

-El lunes vamos a comenzar directamente la votación en particular con las indicaciones ingresadas. Escucharemos en la sesión al Ejecutivo por su indicación y vamos a revisar cada una de las indicaciones presentadas por los senadores, para luego proceder a su votación.

-De acuerdo a como están las cosas, ¿considera probable que la reforma pueda entrar en vigencia para estas elecciones?

-Soy optimista sobre eso. Recordemos también que hay un transitorio, la aplicación completa del proyecto está diferida, no aplica directamente al menos en los umbrales para esta elección. Lo importante es que nosotros tengamos esta reforma constitucional. Reitero, esto es una reforma constitucional. Vamos a hacer todo el esfuerzo para poder tenerla despachada lo antes posible.

-Hay altas expectativas sobre si el Congreso va a tener la capacidad de dar una señal política pensando en la gobernabilidad del próximo periodo…

-Es un sentido de obligación, es responsabilidad de quienes estamos en el Gobierno o en la oposición de avanzar hacia un mejor sistema político. Ese es el cálculo que hay que hacer. De qué manera una reforma de esta naturaleza le da estabilidad, seguridad y le da especialmente la gobernabilidad al Ejecutivo. Yo espero que, quien sea Presidente en la próxima administración y las que vienen, pueda cumplir el programa con el que se compromete ante la ciudadanía, y eso sea por un Parlamento ordenado, no fragmentado, como el que hoy día tenemos. Eso es algo que debiéramos incorporar en todas las candidaturas presidenciales que ya se están perfilando.