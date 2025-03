Presidente Boric: “Yo creo que es necesaria una reforma del sistema político”

Hoy la Comisión de Constitución del Senado retomó el debate de la reforma al sistema político y el ambiente no ha estado del todo tranquilo. La incorporación de indicaciones por parte del Ejecutivo generó cierta extrañeza cuando se eliminó el umbral del 5% de representación para que los partidos políticos entren al Parlamento.

El ministro Elizalde defendió la indicación y explicó los motivos para no incorporar el umbral: “Es evidente que en el Senado existe una mayoría para aprobar una norma sana, pero no es tan evidente que en la Cámara existe esa mayoría, de esto quiero ser bien sincero, pero adicionalmente, donde se aplica el umbral es básicamente donde hay voto lista, y en Chile todavía tenemos el voto de personas”.

“El voto lista, o sea, la gente vota por conglomerados, por ideas colectivas, no por la persona, y, por tanto, ideas y esos colectivos tienen que defender ideas y determinadas visiones en el trabajo parlamentario, y eso es lo que se evalúa”, agregó el titular de Interior.

“Pero en Chile tenemos el voto de personas, a diferencia de otros países donde todavía se vota lista, o sea, la persona toma la lista de un partido, la meten en un sobre, y el sobre cerrado lo mete en la urna, y el orden lo fija el partido, el orden lo fija el partido y, por tanto, uno apoya fuerzas políticas”, señaló.

Pero el Presidente Boric ya había establecido que en la Cámara es dónde no están los votos para que la ley pase con el umbral del 5%, precisamente donde la fragmentación de partidos es mayor.

En entrevista con Chilevisión Noticias, se le consultó por la reforma y si se iba a alcanzar a aprobar. “Yo espero que sí, yo creo que es necesaria una reforma del sistema político”, señaló el Mandatario.

Consultado por el umbral del 5%, el mandatario dijo: “Mire, yo personalmente creo que es deseable tener un umbral como en otros países. No sé si 5%, se podrá discutir. Creo que hoy día en el parlamento es muy difícil tener esa viabilidad, pero a mí personalmente me parece que sería deseable, pero entiendo que eso no está dentro de las condiciones posibles hoy día”.

Incluso, se le preguntó por las indicaciones que envió el gobierno y que no contemplaban el umbral a lo que el mandatario respondió con ejemplo de las negociaciones que enfrentó en estos 3 años: “Si nosotros solo nos hubiésemos quedado con lo que nos gustaría ser, jamás hubiese habido reforma de pensiones. Si nosotros nos hubiésemos quedado solo con lo que a nosotros nos hubiese gustado, no hubiésemos tenido Royalty Minero. Si a nosotros nos hubiésemos quedado solamente con las condiciones que para nosotros eran las ideales respecto al sistema de cumplimiento tributario, no hubiésemos logrado aprobar esa reforma. Entonces, uno en las conversaciones tiene que ver cuál es el mínimo común múltiplo defendiendo las convicciones que es que el sistema político requiere una reforma, que hoy día el personalismo no le hace bien a la democracia, que hay que fortalecer los partidos. Yo personalmente incluso soy partidario de las listas cerradas”.

-No hubo acuerdo dentro de su gobierno para poner una indicación con un umbral mínimo.

-Exactamente.