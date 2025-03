Diputados oficialistas presentarán solicitud para remoción del fiscal Patricio Cooper

Diputados del Frente Amplio (FA), el Partido Comunista (PC), el Partido Socialista (PS) y el Partido por la Democracia (PPD) anunciaron esta mañana que presentarán ante la Corte Suprema una solicitud de remoción de su cargo en contra del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Esto a propósito de las filtraciones de los chats entre Karol Cariola e Irací Hassler (PC ambas), encontradas en el celular de la segunda en el marco de las diligencias realizadas por el caso Sierra Bella.

“Nosotros creemos que la actuación del fiscal Cooper y la actuación de la Fiscalía Nacional en otros casos socavan sin duda los cimientos democráticos. Lo socavan porque si la Fiscalía Nacional se deslegitima y la gente, los ciudadanos, las ciudadanas, sienten que están en indefensión o desprotección, eso le hace mal a la sociedad chilena”, afirmó la diputada Carmen Hertz (PC).

Asimismo, aseveró que actualmente fiscales fungen de “opinólogos”, algo inaceptable para miembros del ente persecutor. “La Fiscalía Nacional tiene, ni más ni menos, la dirección exclusiva de las investigaciones penales; tiene la posibilidad de determinar cómo operan aquellas fuerzas que tienen el monopolio de las armas, la PDI y Carabineros“.

La parlamentaria afirmó que el documento está en etapa avanzada de su redacción y que dentro de las próximas horas podría estar listo para ingresarlo ante el Máximo Tribunal.

“Esperamos que el Poder Judicial, y la Corte Suprema en particular, aquilaten las observaciones, todos los elementos que estamos analizando y aquellos con los cuales configuramos la causal de remoción de manera sólida”, concluyó.

Fiscal Valencia en la lista

Mientras que el fiscal Cooper fue removido de la causa que investigará la arista Filtraciones de Sierra Bella ―con la persecutora de Valparaíso, Claudia Perivancich, designada como la nueva encargada―, parlamentarios también apuntaron a las responsabilidades del propio fiscal nacional, Ángel Valencia, en las filtraciones que afectaron a las militantes comunistas.

“(Cooper) no da confianza para que siga adelante con este proceso, habiendo expuesto antecedentes y conversaciones que ni siquiera iban al caso respecto de la diputada Cariola con la ex alcaldesa Hassler”, afirmó la diputada Consuelo Veloso (Ind-FA). “No obstante, me parece relevante señalar que da la sensación también que el fiscal Valencia va constantemente descomprimiendo a su alrededor las presiones, sin que el resto se refiera a la responsabilidad del propio fiscal Valencia“.

“Me parece impresentable cómo es que el fiscal Valencia, con todas las responsabilidades que ha tenido, donde todavía no es capaz de aclarar sus vínculos con Chadwick, por qué negó una reunión que tuvo en su casa, en la casa del propio exministro del Interior Andrés Chadwick (…) Yo creo que es impresentable que el fiscal Valencia siga en el cargo que tiene“, aseveró la parlamentaria por el Maule, adelantando también que presentarán una solicitud de remoción en contra del persecutor jefe.

“Hay varios parlamentarios viendo la posibilidad de iniciar el procedimiento constitucional para llevar ante la Corte Suprema la situación, de acuerdo a la forma que señala la Constitución y la ley”, afirmó en línea similar el diputado Jaime Mulet (FRVS) respecto del escenario que podría enfrentar Valencia en los próximos dudas. De todas maneras llamó a no generar controversia entre el Poder Judicial y el Legislativo, y pidió al fiscal tomar la iniciativa.

“Sería preferible si en un gesto de nobleza da un paso al costado el fiscal nacional y no genera esta controversia (…) Con que los antecedentes que hay, a mi juicio, lo que está pasando en el país en esta materia y la falta de control adecuado están dañando a la República. Y por eso creo que es necesario ese gesto”.

Por su parte la diputada Ana María Gazmuri (AH) afirmó que “más allá de la actuación del fiscal Cooper, sin duda que tenemos un cuestionamiento también al fiscal nacional. ¿Por qué? Por la forma que lo hemos visto actuar, y pensamos que este minuto es un minuto muy importante. Es un minuto de crispación política en que, desgraciadamente, vemos el cómo, de alguna manera, fiscalía empieza a politizarse, lo que me parece que es gravísimo”.

Respecto de la posibilidad de presentar una acción que busque la remoción de Valencia, Gazmuri sostuvo que “somos muchos los parlamentarios y parlamentarias que estamos hoy día trabajando, viendo cuál es la mejor manera de hacerlo, porque la verdad es que sentimos que el accionar de fiscalía nacional ha puesto en riesgo, incluso socavando nuestra institucionalidad, poniendo en duda, generando el cuestionamiento y la duda”.