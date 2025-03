Fiscalía y defensa de Cariola acuerdan “segmentar información que no sea de interés criminalístico”

El abogado de la diputada Karol Cariola (PC), Juan Carlos Manríquez, informó que se acordó con la Fiscalía un procedimiento para extraer información de los incautados dispositivos electrónicos de la parlamentaria, eliminando aquella que no sea de interés para la investigación en curso.

La indagatoria contra Cariola está vinculada al delito de tráfico de influencias, en el marco de la fallida compra de la clínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago bajo el mandato de la exalcaldesa Irací Hassler (también militante comunista).

Manríquez se reunió este lunes con el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien estuvo acompañado por personal de la Fiscalía Nacional y de su equipo experto en análisis y extracción de información de equipos electrónicos.

A través de un comunicado, el abogado de Cariola señaló que los intervinientes acordaron que “usando equipos tecnológicos de última generación soportantes de la información a tratar en un mecanismo en conjunto, se van a segmentar las informaciones no pertinentes que no sean de investigación, que no sean de interés criminalístico”.

Entre los datos que serían excluidos del análisis se encuentran “las conversaciones políticas, cuestiones netamente personales, cuestiones vinculadas a la seguridad interior y exterior del país, cuestiones vinculadas a otras materias sensibles de políticas públicas o de aquellas propias del trabajo parlamentario, como también las que digan relación con la vida privada e íntima de la señora Cariola, particularmente las cuestiones relativas a su reciente parto”.

El defensor agregó que se separarán “todas aquellas otras que sí tengan interés investigativo, las cuales se van a ir analizando en un procedimiento paralelo y conjunto, concordado entre los intervinientes, que ya está siendo puesto en marcha a través de actas y de medios electrónicos desde el día de hoy”.

Sobre el proceso a seguir, Manríquez precisó que “eso supone que desde la próxima semana en adelante el trabajo de chequeo cruzado de esta información se va a comenzar a ejecutar en detalle”.

Finalmente, destacó que “este mecanismo, con ese objetivo y en tales circunstancias, satisface los requerimientos de garantía que motivaron la cautela presentada por la defensa y aseguran al mismo tiempo que la Fiscalía va a tener acceso a la información de interés criminalístico, que sirva para poder resolver y aclarar lo más pronto posible las conjeturas iniciales que dieron motivo a esta investigación”.

Fiscal Cooper: conversaciones políticas “potencialmente pueden tener” interés criminalístico

En los chats entre Cariola y Hassler, obtenidos por la Brigada Anticorrupción de la PDI y revelados por la prensa, figuran críticas al Presidente Gabriel Boric y al Gobierno, lo que generó cuestionamientos desde el mundo político sobre la pertinencia de incluir estos antecedentes en la carpeta investigativa.

En conversación con CNN Chile, el fiscal Cooper explicó que el informe 487 que contenía estos chats es precisamente del caso Sierra Bella, y que en “esta causa hay muchos intervinientes que tenían acceso”. Tuvieron acceso la PDI, la fiscalía, la defensa de Hassler y el tribunal.

Cooper descartó haberle “pasado las conversaciones, que han causado tanto revuelo, a la Municipalidad de Santiago, no las tenían”, asegurando que el acceso que tuvo el alcalde Mario Desbordes fue “absolutamente legal y por escrito”.

Sobre los chats en la carpeta, el persecutor explicó que hizo reserva de 10 conversaciones que eran de “índole personal” del teléfono de Hassler “por estimar que no tenían que ver con Sierra Bella”. No obstante, defendió que algunos de los intercambios filtrados “potencialmente” podrían tener interés criminalístico.

El fiscal mencionó que “a pesar de que yo reservé esas conversaciones que tanto revuelos causaron el día sábado, porque estamos hablando de la famosa crítica al Presidente de la República, al gobierno, etc., uno incluso podría decir ‘bueno, depende’, porque el tráfico de influencia también requiere abuso, prevalimiento, no solamente la mera sugerencia, y el abuso se acredita de tres formas: abusar de la jerarquía, no era el caso; abusar de la función, que no era el caso (…), y de una relación de amistad”.

“Entonces yo digo lo siguiente, (…) si dos personas son capaces de criticar a su propio espectro político, demuestra una amistada bastante grande entre las dos y eso quizás tiene que ver con el resto de las conversaciones, respecto del tráfico de influencia respecto de la famosa patente de alcoholes y los chinos”, manifestó el fiscal Cooper.

“Se le indicó al fiscal nacional que esto iba a ocurrir”

El persecutor también se refirió al polémico allanamiento al domicilio de la diputada Cariola, indicando que fue el propio fiscal nacional, Ángel Valencia, el que lo instó a realizar la diligencia. “No pensé que iba a ser tanto. Sabía que iba a haber un revuelo porque era la casa de la presidenta de la Cámara de Diputados, pero no se sabía que ese día la diputada iba a tener la guagua. Esto se aumentó mucho más allá de lo que uno podría prever”, reconoció.

“Se le indicó al fiscal nacional que esto iba a ocurrir. El fiscal nacional me dijo, haz tu trabajo (…) obviamente me dijo que ojalá se tomarán las prevenciones del caso, teniendo en cuenta que Cariola estaba en un estado avanzado de embarazo y eso se hizo”, agregó Cooper.

“Estoy tranquilo. Hice lo que tenía que hacer, la entrada de registro fue autorizada judicialmente, fue apegada a la ley y el derecho, el mejor ejemplo es que la defensa de Cariola desistió de su acción judicial”, concluyó.